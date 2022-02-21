«О власти, президенте и его главных соперниках». «Кто может отменить закон о неприкосновенности семьи Назарбаевых». «Нужна ли президенту своя партия?». «Почему не надо распускать Nur Otan»

Сетевой Казахстан 21 февраля 2022г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев и Назарбаев: Добро и Зло» — О власти, президенте и его главных соперниках. Крайне бурно начавшийся 2022 год требует отрефлексировать не только политические, социально-экономические, идеологические и культурные процессы в Казахстане. Где-то нужно копнуть в архетипы, поскольку произошедшая кровавая встряска ставит вопрос о лидере и топ-исполнителях, которые ведут страну в ту или иную сторону. Кто эти люди? Достойны ли они сосредоточенной в руках власти? Они на стороне Добра или Зла? Какие у рядового гражданина критерии оценки работы элитариев?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Нужна ли президенту своя партия?» — Стало известно, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял решение о проведении внеочередного съезда партии «Нур Отан» уже 1 марта. Решение продиктовано очень непростой ситуацией, которая складывается в стране после январских событий. То политическое наступление, которое залило кровью наши города в январе, отнюдь не закончились… Обществу нужна консолидация, точно так же как и здоровая конкуренция идей и личностей. Для этого президенту Токаеву нужно перезапустить партию, обеспечить процесс даже не реформ, а улучшения ситуации в стране.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Кто может отменить закон о неприкосновенности семьи Назарбаевых — ответ министра юстиции» — В отношении семьи первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА можно проводить расследования. Об этом в ходе встречи с представителями СМИ заявил министр юстиции Канат МУСИН. По его словам, закон о первом президенте гарантирует Елбасы и его семье защиту от уголовной ответственности, но не от расследований. Глава Минюста также отметил, что законодательной инициативой в Казахстане обладают мажилиc, президент и правительство, и только они могут выступить с предложением отменить закон о первом президенте. Мусин подчеркнул, что вопрос отмены этого закона – сложный как в юридическом, так и в моральном плане.

VLAST . KZ . «Офшорные секреты Токаева» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.

CARAVAN . KZ . «Правительство потратит 300 миллиардов на сдерживание цен. Поддержка бедных стоит в 3 раза меньше» — Чиновники подготовили план по сдерживанию цен. Официальная цель – снизить инфляцию до коридора 3–4 процента. Продовольственную инфляцию – до 4,7–5,9 процента. Новый план, считают эксперты, мало чем отличается от старых. Его главная задача – не помощь бедным слоям населения, а возможность заработать банкам и структурам, кто получает преференции от бюджета. Плюс создать видимость работы в минсельхозе, министерстве труда и соцзащиты, министерстве финансов и акиматах.

TIME . KZ . «Когда ж мы заживём?!» — Списать кредиты и раздать сырьевую ренту народу предлагают эксперты, чтобы стимулировать экономическую активность бизнеса и населения. Почти треть предприятий пищевой промышленности Казахстана существует лишь на бумаге, а реально работают в этой отрасли только 69 процентов из зарегистрированных компаний. Такие данные привела консалтинговая фирма DATAmetrics. В то же время импорт продовольствия составил 2,7 миллиарда долларов. По среднему курсу это порядка 1,1 триллиона тенге, а объем собственного производства за 12 месяцев 2021 года составил 2,2 триллиона.

«Новости за гранью…» — Кто и как манипулирует общественным сознанием во время конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. О том, какие сведения распространялись во время январских событий и какие последствия они имели, шла речь в четверг на общественной дискуссии центра MediaNet “Дезинформация и язык вражды как инструмент манипуляции во время беспорядков”.

QMONITOR . KZ . «Как январская трагедия отразится на миграционных настроениях казахстанцев?» — После январских событий российские эксперты и СМИ принялись активно пророчить массовую эмиграцию казахстанцев, преимущественно русских, в РФ. По их мнению, будут уезжать в основном те граждане, которые морально были готовы к переезду, но оттягивали его в надежде на перемены, а теперь к неблагоприятной социально-экономической ситуации добавились еще и чувство незащищенности, страх. Подтвердить или опровергнуть эти прогнозы мы попросили международного эксперта по миграции и миграционной политике Елену САДОВСКУЮ.

«Школьные реформы: спасут ли они образование?» — Ориентиром системы образования на ближайшие годы должно стать создание в организациях образования условий для того, чтобы не только поднимать уровень образованности человека, но и создать атмосферу, которая будет способствовать формированию высоконравственной и всесторонне развитой личности. Какие реформы нужны казахстанским школам, для читателей Qazaqstan Monitor рассказал экс-декан AlmaU и NarXoz, основатель и управляющий компанией по стратегическому консалтингу образовательных учреждений Дидар МАРДАНОВ.

KAPITAL . KZ . «Раимбек Баталов: Надеюсь, мы найдем консенсус в спорных вопросах» — По мнению главы холдинга Raimbek Group Раимбека БАТАЛОВА, который 18 февраля был избран главой президиума НПП «Атамекен», работу палаты необходимо кардинально трансформировать. Он предлагает не только сделать еще больший упор на развитие МСБ, но и пересмотреть систему выборности делегатов, сократить состав президиума. О том, какие еще изменения предлагаются, Раимбек Баталов рассказал корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz.

IA — CENTR . RU . «Кадровые чистки в Казахстане распространятся и на спорт» — Действующий президент Казахстанской федерации футбола Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ не будет участвовать в очередных выборах на этот пост, которые пройдут в столице #Казахстан’а 28 февраля. Одновременно вызывает большие вопросы будущее в качестве президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура КУЛИБАЕВА – в свете не самых блестящих выступлений казахстанских олимпийцев в Токио-2020 и в Пекине-2022. При этом причиной гипотетической кадровой чистки в спорте больших достижений является не столько политическая подоплека, сколько интерес к «командованию» бюджетами.

FORBES . KZ . «Депутат Канат Нуров: Почему не надо распускать Nur Otan» — Свой взгляд на политические реформы в интервью Baitassov Live представил член комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента — Я не поддерживаю хайповое мнение в обществе, что надо распустить парламент, распустить партию. Мне кажется, это очень наивно и глупо, потому что, во-первых сейчас возникло окно возможностей, когда можно много чего провести существующим, обновленным созывом. А если мы его распустим, то надо будет ждать целый год, пока создадутся партии, пока они будут избраны, и не факт, что к тому времени у избранных депутатов будут такие же настроения, как сегодня. А партия — это не правительственная организация, это элемент гражданского общества — ну как государство может распустить партию?! Я считаю, что надо создавать новые партии, пусть они растут и участвуют в выборах.

TURANPRESS . KZ . «ОПГ по-прежнему опасны» — Январские события показали, что организованные преступные группировки все еще представляют опасность для страны. Последние десять лет правоохранители не раз заявляли: жуткие 90-е, когда «братки» заправляли едва ли не всеми сферами жизни, ушли навсегда. Нельзя отрицать, что в борьбе с ОПГ Казахстан достиг определенных успехов, но настал январь 2022 года, и мы смогли убедиться – в атмосфере видимого безвластия банды взяли Казахстан за горло.

LITER . KZ . «Январские события «подкосили» доверие к полицейским — мнения экспертов» — По данным Национального комитета по статистике, уровень доверия к правоохранительным органам в Казахстане вырос с 37% до 50,5% за 2021 год. Но в чем выражается этот показатель? Редакция Liter.kz решила выяснить, как сильно изменилось отношение казахстанцев к стражам порядка в 2022 году.

AZATTYQ . ORG . «Развестись, чтобы пожениться вновь. Почему кандасы не могут подвердить свидетельства о браке» — Казахи, переехавшие на историческую родину и получившие гражданство Казахстана более десяти лет назад, говорят, что не могут переоформить на себя недвижимость и земельные участки из-за проблем с подтверждением свидетельств о браке, выданных в Китае. Консульство Китая отказывается подтверждать документы граждан Казахстана. Некоторые кандасы, оказавшиеся в сложной ситуации, вынуждены оформлять разводы с супругами и повторно заключать браки.

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