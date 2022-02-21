Почему необходимо отменить Закон «О Первом Президенте – Елбасы»

Отмена этого закона стала бы не только адекватной реакцией власти на эти события, но одновременно – заявкой, первым шагом, символом новой политической реальности

Для этого есть достаточно веские основания, назовем некоторые из них. Во-первых, он не является юридически безупречным документом, так как его окончательная редакция не соответствует первоначальному содержанию как в части определения правового положения первого президента, так и в части мотивирующих оснований. Так, например, если в первой редакции Закона установление специального статуса «Первый Президент» с президентскими полномочиями и привилегиями обосновывается тем, что Назарбаев «является одним из основателей нового независимого государства, лидером народа Казахстана», то в измененной редакции Закона (№289-11 от 14.06.2010г.), устанавливающей новый статус «Первый Президент – Лидер нации», приводится другая аргументация:

«Первый Президент Республики Казахстан, стоящий у истоков создания казахской государственности и внесший выдающийся вклад в развитие Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства, является Лидером нации».

При этом Закон от 14.06.2010 г., вносящий эти изменения, вообще не подписан действующим президентом страны, вместо него закон подписали председатель Сената, председатель Мажилиса и председатель правительства. По-видимому, если президент страны не может подписать тот или иной закон, он должен наложить на него «вето» и возвратить в Парламент для доработки, или временно, на период рассмотрения закона, передать президентские полномочия другому лицу. Однако, в случае с законом от 14.06.2010 г. не было сделано ни то, ни другое.

Очередное изменение в Закон от 20.07.2000 г. было внесено через семь лет (закон №75-VI от 15.06.2017 г.) и касалось оно введения нового статуса: «Первый Президент – Елбасы».

Поскольку в новом законе не приводится дополнительных обоснований для установления статуса «Первый Президент – Елбасы» надо полагать, что слово «Елбасы» является казахским эквивалентом слов «Лидер нации», поэтому в исходном законе от 20.07.2000 г. (с поправками от 14.06.2010 г.) производится простая замена слов «Лидер нации» словом «Елбасы».

Однако, является ли подобная замена корректной не только в юридическом, но и в содержательном отношении? Если юридическая корректность законов от 20.07.2000 г., 14.06.2010 г. и от 15.06.2017 г. требует досконального расследования квалифицированных юристов, то для филологической оценки достаточно знания казахского и русского языков. Очевидно, что смысл русского выражения «Лидер нации» лучше всего раскрывает словосочетание «Қазақ басшы» (или в русской транскрипции – Казахбаши, по аналогии с туркменским Туркменбаши). Казахское слово «Елбасы» дословно означает «Хозяин страны», что придает в определенной степени негативный смысл правовому положению Первого Президента, как Лидера нации (см. приведенное выше определение Лидера нации).

Во-вторых, бездеятельность Назарбаева на посту председателя Совета безопасности РК во время январских событий, приведших к масштабным беспорядкам и значительным человеческим жертвам, носит преступный характер и должна оцениваться по строгим меркам чрезвычайного положения. Фактически, бежавший с поля боя пожизненный председатель Совбеза должен быть снят с занимаемой должности и предан суду, а не просто освобожден от занимаемого поста, как это сделали Президент Токаев и председатель Мажилиса Нигматулин, подписавшие соответствующий закон Республики Казахстан. В сложившейся ситуации более адекватной и объективной оценкой деятельности Назарбаева на посту председателя Совбеза может стать отмена Закона «О Первом Президенте – Елбасы», снимающая с него президентские привилегии и делающая возможным привлечение к ответственности за самовольное сложение с себя обязанностей председателя Совета безопасности. Другими словами, Назарбаев должен по существу ответить за свои действия (или бездействие) на посту председателя Совбеза, а не прикрываться президентским иммунитетом, установленным для Первого Президента – Елбасы. Тем более, что тщательно маскируемый выезд за пределы страны в сложный для нее период и собственное заявление о том, что он является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе, явно свидетельствуют, что Назарбаев добровольно прекращает государственную деятельность и становится частным лицом.

И, наконец, в-третьих, январские события со всей очевидностью и остротой поставили вопрос о необходимости политической трансформации в стране. При этом политические преобразования должны опережать экономические реформы по принципу: сначала политика – потом экономика, так как политика должна определять направление, характер и темп экономического развития, а не наоборот, как это было при Назарбаеве. В итоге экономика страны была сведена к обогащению небольшого числа людей, а политическая власть направлена на обеспечение и удержание их богатства. Такая политика давала красивый внешний фасад и полное запустение внутри, причем, чем ярче снаружи, тем хуже изнутри. Это и есть «казахстанское чудо» по-назарбаевски. И еще: даже самая запущенная экономика и бедственное положение людей не могут служить оправданием для задержки или затяжки политических реформ. Для решения неотложных социальных проблем необходимо использовать созданный президентом Токаевым фонд «Народу Казахстана». Однако, он не может пополняться за счет одних призывов – ему нужны постоянные источники. Одним из таких источников должна стать экспроприация имущества, активов и денежных средств наиболее коррумпированной части правящей элиты, начиная с Назарбаева и его клана. Это позволит получить несколько годовых бюджетов страны и создать стартовый капитал для модернизации экономики и социальной поддержки населения. Одновременно это поможет вернуть в экономику страны выпавшие из нее активы, такие, например, как Казахмыс, Алтыналмас или Евразийские природные ресурсы.

Политическая система, выстроенная Назарбаевым в интересах новой компрадорской буржуазии и коррумпированной властной элиты, зиждется на трех «китах»: Конституции 1995 г., Законе «О Президенте Республики Казахстан» от 26.12.1995 г. и Законе «О Первом Президенте РК – Елбасы» от 20.07.2000 г.

Очевидно, что перестройка политической системы не может быть косметической – она должна осуществляться поэтапно в рамках единого плана политической трансформации, закладывающей основы новой политической системы страны. Не предопределяя ни общего направления, ни конкретного содержания такого плана, можно с уверенностью утверждать, что в нем не будет места для культа личности Назарбаева, уже полностью исчерпавшего себя в политических реалиях сегодняшнего Казахстана.

Поэтому отмена Закона «О Первом Президенте РК – Елбасы» станет лишь юридическим оформлением сложившегося после января 2022 года политического статус-кво. Вместе с тем, снятие с Назарбаева президентского иммунитета позволит свободно обсуждать решения таких важных для общественного сознания вопросов, как затянувшееся на долгие годы расследование обстоятельств убийства Нуркадилова З., Сарсенбаева А. и Алиева Р., или понимание причин массового психоза по присвоению имени Назарбаева всему мало-мальски заметному в стране, включая прижизненное переименование в его честь главного города страны (это позорное явление в современной мировой истории, бросившее тень на репутацию казахского общества, но не получившее должной оценки в самом обществе).

С опубликованием книги «Крестный тесть» Алиева Р., решившегося предать гласности некоторые тайны политической кухни Назарбаева, многое из скрытого для постороннего глаза стало явным. В частности, вскрылись мотивы, которые могли послужить причиной убийства Нуркадилова и Сарсенбаева, следы от которых ведут к Назарбаеву и его ближайшему окружению, именуемому автором «апостолами Великого хана». Однако, откровения одного из этих апостолов не только не послужили основанием для компетентных органов возобновить судебное расследование по вновь открывшимся основаниям, но последние сделали все возможное, чтобы книгу в Казахстане засекретить, а ее автора повесить в венской тюрьме, сымитировав самоубийство.

Не разобравшись в этих политических убийствах и не воздав должное преступникам, общество серьезно рискует своим политическим и нравственным здоровьем.

Любые крупные политические трансформации не происходят одномоментно, они нуждаются в тщательной подготовке и поэтапной реализации единого плана. Однако, не менее важен и правильный выбор первого шага, определяющего направленность и характер предстоящих преобразований. С учетом политической конъюнктуры, сложившейся в стране после январских событий, отмена Закона «О Первом Президенте РК – Елбасы» стала бы не только адекватной реакцией власти на эти события, но одновременно – заявкой, первым шагом, символом новой политической реальности (если, конечно, ей суждено быть в Казахстане).

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ФОТО: Getty Images

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