«Смена власти» в спорте высших достижений РК (?), медали казахстанских дзюдоистов, достижения баскетболиста «Астаны» и финиш неудачной для нас зимней Олимпиады

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Всё возвращается на круги своя?

Пять лет назад в системе государственного финансирования спорта высших достижений произошло кардинальное изменение: функции оператора этих средств от соответствующего комитета Министерства культуры и спорта (в его составе существовала дирекция штатных национальных команд, или ДШНК) были переданы Национальному олимпийскому комитету – НОК. Последний, будучи общественной организацией, прежде не имел реальных рычагов влияния, но с начала 2018 года стал ключевой структурой в том, что касается содержания и обеспечения национальных сборных, их участия в международных соревнованиях, проведения учебно-тренировочных сборов и т.д. Ежегодно на выполнение «государственного задания» НОК получал из республиканского бюджета порядка 15-16 миллиардов тенге.

Но, как стало известно на днях, ситуация может вернуться к исходной: НОК получил уведомление о том, что с 1 апреля с.г. договор на выполнение госзадания будет расторгнут. Это может означать, что кураторство над спортом высших достижений, скорее всего, вернёт себе профильное министерство. Насколько оправданно такое решение? Сложно сказать. Однако в любом случае следовало бы, прежде всего, навести порядок в финансировании спорта на региональном уровне, где «крутятся» значительно более внушительные суммы – не менее 100 миллиардов тенге ежегодно. Неудачные выступления казахстанских атлетов на крупнейших международных соревнованиях последних лет – это следствие, главным образом, неудовлетворительного состояния детско-юношеского спорта, который является зоной ответственности региональных властей.

Дзюдо: награды с турнира «Большого шлема»

Первый в нынешнем году турнир «Большого шлема» принимал Тель-Авив. Участников собралось немного – около трёхсот из 34-х стран. Половину их составили члены семи национальных сборных – Израиля (44 дзюдоиста), Казахстана (25), Франции (19), Бразилии (17), Грузии (15), Голландии и Монголии (по 14). К тому же приехали в основном их вторые и третьи номера. Поэтому переоценивать значимость завоёванных медалей, конечно, не стоит. Но тем не менее…

На снимке: Бауыржан Нарбаев в схватке с голландцем (фото с сайта НОК РК)

В самой лёгкой весовой категории до 60 кг у мужчин призёрами турнира стали два казахстанца. Бауыржан Нарбаев, одолев соперников из Израиля, Грузии, Голландии и Азербайджана, добрался до финального поединка, в котором иппоном проиграл украинцу Артёму Лесюку. Последний на одной из предыдущих стадий одержал чистую победу и над другим нашим дзюдоистом Магжаном Шамшадином. А тот через утешительные схватки сумел добраться до «бронзовой» ступени пьедестала почёта. Ещё одну «бронзу» Казахстану принёс Жансай Смагулов (до 73 кг). Взяв верх над грузином и итальянцем, он в полуфинале проиграл узбеку Обидхону Номонову, причём в дополнительное время, после чего в поединке за третье место победил немца Игоря Вандтке.

А вот титулованные Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев, которые в прошлом году завоевали соответственно «бронзу» Олимпиады и «серебро» чемпионата мира, на сей раз остались без медалей. Правда, оба они выступали не в родной весовой категории до 60 кг, а в более тяжёлой – до 66 кг. Сметов уже во второй своей схватке проиграл испанцу Альберто Гайтеро Мартину, а Кыргызбаев в полуфинале уступил сильному израильтянину Баруху Шмаилову, после чего в поединке за «бронзу» не сдюжил перед украинцем Богданом Ядовым.

Баскетбол: серия поражений прервана

На минувшей неделе «Астана» провела два матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Сначала она принимала на своей площадке «Локомотив-Кубань» из Краснодара и сумела наконец-то прервать затяжную серию поражений (казахстанский клуб уступил соперникам во всех семи предыдущих играх). Поединок получился равным, и его судьба решилась в самой концовке – 87:83. Во всей красе проявил себя разыгрывающий «Астаны» американец Энтони Хики. Он стал седьмым в 14-летней истории Единой лиги ВТВ баскетболистом, сделавшим трипл-дабл (двузначные показатели в трёх компонентах): 43 очка, 11 результативных передач и 10 подборов. А набранные им 43 очка – второй показатель за всё время существования лиги.

На снимке: Энтони Хики (фото с сайта Единой лиги ВТБ)

Спустя два дня казахстанский клуб встретился в Нур-Султане с казанским УНИКСом, возглавляющим турнирную таблицу. В стартовой четверти самым заметным на площадке снова был Хики (20 очков за матч), точные броски которого позволили «Астане» закончить её в свою пользу. Но затем гости организовали плотную оборону и начали методично наращивать своё преимущество в счёте. В итоге наша команда проиграла с разницей более чем в тридцать очков – 53:84.

Сейчас у «Астаны» 3 победы при 12 поражениях. Несмотря на такое соотношение, она сохраняет шансы на выход в «плэй-офф».

Олимпиада: далеко от пьедестала

Завершившаяся в Пекине зимняя Олимпиада стала 8-й для Казахстана как самостоятельного субъекта международного спортивного движения. И 3-й, на которой нашим атлетам не удалось завоевать ни одной медали (две другие пришлись на 2002-й и 2006-й, когда зимний спорт у нас переживал кризис, вызванный, прежде всего, сложной социально-экономической ситуацией в 1990-х). Если на предыдущих Играх, состоявшихся четыре года назад, в число призёров попали представители 30 стран, то теперь их количество сократилось до 29: добавилась Эстония, а выбыли Лихтенштейн, сопоставимый по численности населения с каким-нибудь нашим райцентром, и Казахстан.

После того, как на дистанции 500 метров в шорт-треке Абзал Ажгалиев занял 4-е место (самый высокий результат для наших спортсменов), у нас, по сути, не осталось претендентов на завоевание медали. Небольшая надежда была на лыжных акробатов, но и они не смогли прыгнуть выше головы.

Лыжная акробатика. Соревнования женщин должны были пройти в воскресенье, 13 февраля, но из-за непогоды их перенесли на следующий день. Преодолеть первый раунд квалификации, по итогом которого шесть участниц получали путёвки в финальную стадию, ни Жанбота Алдабергенова (кстати, 7-я в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона), ни Акмаржан Калмурзаева не сумели. По итогам второго раунда предстояло отобрать ещё шесть спортсменок. Алдабергенова в нём выступила неудачно, но благодаря неплохой первой попытке сохраняла шансы на проход в финал. Однако в итоге она стала 7-й (и 13-й среди всех акробаток) лишней, причём из списка потенциальных участниц решающей стадии соревнований её выбила …Калмурзаева, прыжок которой вышел на загляденье.

На снимке: Акмаржан Калмурзаева (фото с сайта НОК)

Если бы Акмаржан повторила то же самое в первом финальном раунде, то наверняка пробилась бы в топ-6 – именно столько спортсменок получали право продолжить борьбу за медали. Но во время разгона перед прыжком она, видимо, не справилась с нервами и проехала мимо трамплина. Тем не менее, судьи дали ей возможность сделать повторную попытку, которая, впрочем, оказалась неудачной – итоговое 11-е место.

Через два дня в спор за медали вступили мужчины. Нашу страну в единственном числе представлял 17-летний Шерзод Хаширбаев. Из двух раундов квалификации более или менее неплохо для него сложился первый, но полученных за этот прыжок баллов ему для выхода в финальную стадию не хватило. Соревнования он завершил на 19-й позиции.

Скоростной бег на коньках. Лучший результат в конькобежной команде Казахстана показала Надежда Морозова. И сделала она это не на своей любимой «полуторке», а на более короткой дистанции – «тысяче», которую ещё называют длинным спринтом. Надежда пробежала её с 11-м временем, тогда как другая наша соотечественница, опытнейшая Екатерина Айдова, которая несколько месяцев назад установила новый национальный рекорд в этой дисциплине, – лишь с 19-м. У мужчин на аналогичной дистанции тоже произошло что-то подобное: Дмитрий Морозов, специализирующийся, как и его супруга, на «полуторке» и в стайерском беге, пробежал ее лучше, чем чемпион мира 2013-го на «тысяче» (высшее достижение за всю историю казахстанского конькобежного спорта) Денис Кузин. Они заняли соответственно 17-е и 23-е места.

А в предпоследний день Олимпийских игр Морозовы приняли участие в гонках с масс-старта: Надежда пробилась в финал, где финишировала 14-й, а Дмитрий остановился в полуфинале и занял итоговое 19-е место.

Лыжные гонки. В ходе заключительной недели Игр представители этого вида спорта разыграли четыре комплекта наград. В женском командном спринте наши Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина показали 17-й результат. Соревнования в аналогичной мужской дисциплине прошли без казахстанских лыжников. В гонке с масс-старта свободным стилем (из-за непогоды организаторы сократили марафонскую дистанцию 50 км до 28,4 км), участвовал Евгений Величко, который финишировал 43-м. В такой же женской дисциплине были задействованы три наши девушки, но подняться выше 42-й позиции (Ангелина Шурыга) они не сумели.

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