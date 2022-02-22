«Штрихи к портрету Токаева». «Размышляя о прошедшем Тридцатилетии». «Мы изначально выбрали не тех». «Всадники апокалипсиса»: каким должен быть глава правительства?». «Битва за офшоры: удастся ли Казахстану вернуть миллиарды долларов?»

Сетевой Казахстан 22 февраля 2022г.

IA — CENTR . RU . «Штрихи к портрету Токаева» — Президент #Казахстан’а по итогам января 2022 года укрепил свои позиции в госуправлении и остается субъектом, обладающим наибольшими полномочиями и влиянием на выстраивание политической конфигурации в стране. Консолидация власти в одних руках вызывает недовольство в определенных элитных кругах страны. Однозначно растет и интерес к фигуре президента, его пути и логике действий. Штрихи к портрету казахстанского лидера – в материале Марата УТЕУБАЕВА.

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «Размышляя о прошедшем Тридцатилетии» — Президенты наспех собранных «независимых» государств (столь же не щедро одаренных небом, как Горбачёв и Ельцин) все тридцать лет обещали своим народам счастливое благополучие и сытость в самом ближайшем будущем, ну, а настоящее надо, понимаешь, перетерпеть. В новых поколениях накапливалось опасное нетерпение. В январе им воспользовались, поначалу удачно, те, кто хотел создать во всем Казахстане митинговый подъём, чтобы заставить Токаева сложить полномочия, и счастливое Тридцатилетие продолжилось бы бесконечно. Но, однако, кличем всех митингов стало требование – «Шал кет!» («Старик, уйди!»). Тогда в дело вступили подготовленные родней Елбасы боевые группы, чтобы стрельба, пожары, грабежи создали обстановку, которая заставит-таки Президента подписать бумагу об отречении. Но Токаев обратился к ОДКБ.

QMONITOR . KZ . ««Всадники апокалипсиса»: каким должен быть глава правительства?» — Назначенный недавно главой правительства Алихан СМАИЛОВ – одиннадцатый в истории Казахстана обладатель почётного титула премьер-министра. Многими он воспринимается как переходная фигура, поскольку лишён традиционной для людей, занимающих этот пост, политической «увесистости», если хотите – элитарности. Но нужен ли, в принципе, премьеру позолоченный нимб над головой или золотая ложка во рту? В чём должна заключаться его сила в условиях нашей политической действительности? Попытаемся разобраться.

«Зима печали нашей. Казахстанский спорт – в глубоком кризисе» — Список стран, попавших в медальную таблицу Олимпиады-2022, практически идентичен тому, который был четыре года назад, после предыдущих зимних Игр. Отличие лишь в том, что на самых нижних строчках этой таблицы крохотный Лихтенштейн, на сей раз приславший лишь двух спортсменов, и 19-миллионный Казахстан уступили место маленькой Эстонии, население которой в пятнадцать раз меньше. Впрочем, печалит даже не столько отсутствие наград у нашей делегации, сколько осознание того очевидного факта, что казахстанский спорт, и особенно зимний, оказался в глубоком кризисе.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Партийная система Казахстана: от перезагрузки к полноценной реформе» — Январские события наглядно показали, что бывает, когда государственная власть оказывается один на один с массой протестующих сограждан. Акимов областей и городов, которые вышли к ним и смогли убедить в более-менее цивилизованном формате проведения митингов, можно сосчитать по пальцам. Аналогичного же участия лидеров политических партий, их однопартийцев из числа депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, а также руководителей НПО, существующих главным образом за счет государственных социальных заказов и грантов, тоже не наблюдалось.

SPIK . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Мы изначально выбрали не тех» — Одна из аксиом спецназа гласит: «Если на этапе отбора была допущена ошибка, обучение не имеет смысла». Следовательно, мы изначально выбрали не тех. Мы не подумали. Впрочем, у нас особо никто и не спрашивал. Нам просто умело навязали выбор. Но – все же… Вообще я склонен думать, что Токаева часто подводит его окружение. Иногда даже просто «подставляет». Я имею в виду не только спичрайтеров и консультантов. Даже информаторы дают ему частенько неверную картину. Взять хотя бы информацию о тех самых двадцати тысячах террористов, которых не было… В итоге Токаев довольно часто выглядит неубедительно и набирает отрицательные очки.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Битва за офшоры: удастся ли Казахстану вернуть миллиарды долларов?» — Весьма многие казахстанские бизнесмены и олигархи предпочитают, как говорится, жить на два дома – зарабатывать деньги на родине, а хранить их на зарубежных счетах. До нынешнего времени таким хитроумным умельцам лишь грозили пальчиком, мол, верните капитал, иначе сделаем а-та-та. Но сейчас, похоже, шутки закончились: государство наконец-то заглянет в карманы богатейших казахстанцев. Президент дал чиновникам два месяца на то, чтобы те придумали четкий, а главное действенный план по возвращению этих денег. А, вообще, реально ли вернуть утекшие денюжки? Насколько это может затянуться, и что важнее, сколько придется заплатить международным юристам за работу, разбирался корреспондент…

KAZPRAVDA . KZ . «Айман Умарова: Для достойной жизни нужны верховенство права и соблюдение законности» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью телеканалу Qazaqstan отметил, что по трагическим событиям января проводится масштабное расследование, при этом известные правозащитники тщательно следят за соблюдением законности. С одним из них адвокатом, членом Нацсовета общественного доверия Айман УМАРОВОЙ мы поговорили о проводимой работе — Криминальные группы готовились к этому давно, и сложно назвать случайностью отсутствие реального противодействия терроризму со стороны Комитета национальной безопасности. Январские события не могли случиться без участия наших специальных служб, что становится очевидным на сегодняшний день. Уже не секрет, что сотрудники некоторых департаментов КНБ во главе со своим руководством не только бездействовали, но и определенным образом помогали криминальным группировкам. Так, сотрудники Департамента КНБ города Алматы и некоторых других регионов покинули свои здания и дали возможность захватить оружие, зная, что оно может быть использовано против мирных граждан и протестующих.

365 INFO . KZ . «Январская трагедия может повториться» — 2022 год станет для страны сложным как в политике, так и в экономике, считают эксперты. Во-первых, они предсказывают очередной экономический кризис и опасаются девальвации отечественной валюты. Во-вторых, возможны повторения январской трагедии. До сих пор обществу неизвестно, удалось ли установить спонсоров беспорядков или они могут продолжить подрывную деятельность. Появился и целый ряд других рисков в разных сферах.

«Январские погромы продемонстрировали провал молодежной политики» — Чтобы молодежная политика была эффективной, нужна сильная экономическая база. По наблюдениям социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, большинство программ, в том числе и молодежных, бесполезны. Это пережитки Советского Союза — Если нет нормальной экономики, а молодым людям негде работать даже с наличием диплома о высшем образовании, мы можем сколько угодно рассказывать им о светлом будущем.

TIME . KZ . «Из того ли теста?» — С этого года для всех выпускников педвузов введено обязательное квалификационное тестирование. Не осиливший его вчерашний студент не сможет устроиться учителем в школу. Разбираемся с экспертами, зачем нужно такое тестирование, как оно должно быть правильно организовано.

«Время судов и приговоров» — В Казахстане завершено расследование 107 уголовных дел по январским событиям. К настоящему времени осуждены 52 человека. Об этом в понедельник сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар АДИЛОВ на брифинге. Здесь же объявили о том, сколько человек арестованы в Казахстане по подозрению в терроризме.

LITER . KZ . «Выходить нельзя игнорировать: кто из казахстанских акимов тихо отсиделся в дни январских протестов» — Каждый объявленный митинг в Казахстане обычно завершается у здания администрации с требованием о встрече руководства с протестующими. Так было и во время январских событий, вот только не все акимы посчитали необходимым обсудить проблемные вопросы с народом. Редакция Liter.kz решила выяснить, кто из них так и не решился выйти на площадь и почему?

FORBES . KZ . «Как в Казахстане открыли двери майнерам, а теперь уничтожают отрасль» — Активное развитие майнинга в Казахстане началось в 2019-2020 годах. Еще в послании президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана от 1 сентября 2020 года прямым текстом говорилось о поддержке и развитии новой индустрии — цифрового майнинга. Сотни миллионоы долларов инвестиций хлынули в резко растущую индустрию и по всей республике стали появляться майнинговые фермы. Уже к осени 2021 года Казахстан вышел на второе место в мире по добыче криптовалют. Однако в этот момент забило тревогу руководство энергоотрасли — страна стала испытывать дефицит электроэнергии в пиковые часы нагрузок.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.