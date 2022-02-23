Казахстанские дорожные аварии будут оформляться по европейским правилам

Регулятор финансового рынка считает, что «новая реальность» наступит уже в 2023 году

В Казахстане, как сказал один из профессиональных участников страхового рынка, «регулярно обсуждается инициатива по введению Европротокола» – по сути, это упрощенное урегулирование ДТП. Больше 15 лет говорим о необходимости этого инструмента, но каждый раз что-то мешает, чтобы наконец его внедрить и упростить жизнь многим автомобилистам.

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Причин было много: то, считали, что вопрос недостаточно изучен, то отсутствовало общее понимание, какие виды ДТП и каким образом могут оформляться упрощенно, то возникала необходимость изменить отечественное законодательство. И каждый раз, по большому счету, идея введения Европротокола наталкивалась на нежелание страховщиков продвигать этот законопроект – им хватало и другой рутины: рынок страхования в Казахстане, увы, все эти годы развивался не благодаря, а вопреки.

К тому же они очень часто сталкивались с мошенничеством, когда, после некоторого упрощения оформления ДТП (в случае отсутствия потерпевших, которым причинен вред здоровью или жизни, и если размер ущерба не превышает 50 МРП, по взаимному согласию самостоятельно составить схему и покинуть место ДТП), виновная сторона не желала платить штрафы.

Практика, которая слегка напоминала принципы Европротокола, никак не могла прижиться в Казахстане.

Дошло до того, что в 2015 года вмешалась Генеральная прокуратура, которая предложила ввести в стране Европротокол. Будто бы ничего не мешает, прямых запретов на использование этого инструмента нет, но, опять-таки, нужно внести поправки в законодательство, разработать и утвердить шаблон протокола и схемы, которые участники ДТП должны будут заполнять самостоятельно.

Но и тогда пожелания остались лишь пожеланиями…

И вот, наконец, в конце 2021 года депутаты Мажилиса, обсуждая в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, заговорили об Европротоколе.

Они также предложили прописать в страховое законодательство нормы, предусматривающие переход на гибкую тарификацию стоимости обязательного автострахования, привязав ее к истории нарушений ПДД: чем хуже статистика клиента, тем дороже будет стоить для него страховой полис.

Представляете, какая предыстория у казахстанского Европротокола?

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Из названия этого страхового продукта ясно, что данный протокол используется в Европе. В большинстве стран применяется именно упрощенный порядок урегулирования страхового случая. Практика оказалась настолько простой и удобной, что Европротокол постепенно ввели и постсоветские страны: Россия, Белоруссия, Украина, Армения, Узбекистан.

А Казахстан все еще в раздумьях. Нам сложно представить, как это – решать проблемы, возникающие на автомагистралях, без участия сотрудников дорожной полиции, а иной раз и без решения суда?

«Депутатами Мажилиса совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными государственными органами были проведены работы по подготовке законодательных норм, необходимых для внедрения Европротокола в Казахстане», — сообщила на днях пресс-служба ведомства.

Также стали известны некоторые подробности, при каких условиях в Казахстане планируется применять Европротокол.

Итак, если ДТП произошло в результате столкновения двух (но не больше) транспортных средств, и в результате автоаварии вред причинен только транспортным средствам участников ДТП. При этом важно отсутствие потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, а также ущерба имуществу третьих лиц.

Безусловно, для применения Европротокола необходимо наличие страхового полиса у обоих участников ДТП. Это один из базовых принципов. Однако именно здесь может скрываться реальная угроза: к сожалению, проверить, действительно ли тот или иной участник ДТП застрахован, проблематично. И поэтому, если данные об актуальных страховках будут доступны, это облегчит процедуру регистрации ДТП.

«Оформление ДТП будет осуществляться посредством использования мобильного приложения Единой страховой базы данных, вне зависимости от того в какой страховой компании застрахованы участники ДТП», — предполагает регулятор.

И еще один очень непростой момент: всегда ли однозначно можно решить вопрос о том, кто является виновником ДТП? Как правило, стороны обвиняют друг друга и не спешат признавать свою вину: менталитет такой.

Предполагается, что с помощью Европротокола можно будет урегулировать страховое покрытие ущерба, который не должен превышать 100 МРП.

«Введение Европротокола позволит упростить процедуру получения страховых выплат, обеспечить цифровизацию всего процесса с использованием единого мобильного приложения, снизить количество образования заторов на дорогах при оформлении ДТП», — предполагают в агентстве.

Главный эффект, на который могут рассчитывать участники незначительных ДТП — сокращение срока оформления ДТП и получения страховой выплаты. Однако, вероятно, новые поправки в закон вступят в силу только в 2023 году.

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