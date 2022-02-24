«Как Казахстан стал заложником геополитической игры России против Украины». «Страны имени Ленина?». «Что мешает многим русским стать полноценными гражданами Казахстана». «Организаторов беспорядков нужно искать в крупном бизнесе»

Сетевой Казахстан 24 февраля 2022г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Как Казахстан стал заложником геополитической игры России против Украины» — Но для российского руководства также важно сохранить за Казахстаном, как приграничным государством, роль восточного и — самое главное — пророссийского буфера с не очень спокойной Центральной Азией и Афганистаном, где, по мнению России, не должны появиться в будущем военные базы третьих стран. Хотя приравнивание Казахстана к буферной зоне России, является опасным трендом, если в Кремле в рамках обновленной военной доктрины когда-нибудь посчитают, что Казахстан уже не является таким буфером и в стране появился «враждебный режим», который решил проводить более самостоятельную внешнюю политику, вплоть до выхода из ЕАЭС и ОДКБ. А ведь именно две эти организации, в условиях усиления конфронтации с Западом, Россия теперь будет рассматривать как некий аналог советского Совета экономической взаимопомощи во главе с Москвой и как аналог Организации Варшавского договора, особенно в случае разрастания военного конфликта с Украиной.

«Нурлан Смагулов написал открытое письмо Раимбеку Баталову» — В четверг, 24 февраля, в редакцию Forbes.kz поступило открытое письмо бизнесмена Нурлана СМАГУЛОВА с ответами на вопросы, озвученные председателем президиума НПП «Атамекен» Раимбеком БАТАЛОВЫМ в интервью, опубликованном на youtube-канале «Гиперборей». Редакция посчитала интересным опубликовать письмо полностью. «В интервью журналисту Вадиму БОРЕЙКО председатель президиума НПП «Атамекен» заочно задал мне вопросы как владельцу автомобильного завода, который, по словам Раимбека Баталова, является «бенефициаром утильсбора» с предложением раскрыть информацию, какие субсидии мы получаем от государства, есть ли перспективы у автопрома, и самый главный вопрос — какая польза гражданам Казахстана от нашего завода.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Страны имени Ленина?» — Итак, самопровозглашенные ДНР и ЛНР официально признаны Россией. Весь мир, затаив дыхание, слушал обращение ВВП и увидел политика, который игнорирует общепризнанный мировой порядок, желая подмять под себя соседские территории… Январская трагедия наглядно показала, насколько нестабильна в Казахстане сама система власти, основанная на официально узаконенной лжи, всеобщей коррупции и игнорировании общенациональных интересов в угоду клановости и груповщине. Нестабильно само общество, не имеющее легитимной возможности выражать альтернативное мнение. Именно в такие периоды страна может потерять часть своей территории, как это случилось в Украине во время Майдана…

RATEL . KZ . Сергей ДУВАНОВ – «Что мешает многим русским стать полноценными гражданами Казахстана» — Разделение казахстанцев на тех, кто за Украину, и тех, кто поддерживает ПУТИНА началось с 2014 года. С тех самых трагических событий отторжения Крыма от Украины. Я был в дни проведения референдума в Крыму и видел своими глазами, как это делалось. Русские, с кем я говорил в Крыму, все как один были за выход из Украины. Тогда я сделал вывод, что сыграла сила родственной крови. Похоже, такая же ситуация с русскими и в Казахстане. Подавляющее большинство из них «ватники», то есть люди, не сумевшие преодолеть в себе имперское прошлое и не желающие принять новые условия и правила жизни после распада СССР.

EXCLUSIVE . KZ . Айдар ЕГЕУБАЕВ – «Происхождение 162-х героев капиталистического труда» — Руководитель Антикора недавно признался, что сегодня его ведомство безоружно для предотвращения коррупции. Насколько агентство безоружно, настолько оно бесполезно. А реформа – это больше, чем модернизация. Реформа – это смена или даже слом принципов, ведущий к новому качественному результату. Поэтому перемены не могут быть косметическими с пересадкой людей из кресла в кресло.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Как распознать масимовского агента?» — Три главных лайфхака, густо замешанных на жизненном опыте, которые уберегут от «непрошенных гостей» и с огромной долей вероятности помогут вычислить доносчика. Реформа масимовского КНБ подразумевает удаление токсичных кадров не только из спецслужбы, но и из своеобразной сетевой инфраструктуры вокруг нее. Мы сейчас имеем в виду не тех людей, которые помогали выявлять иностранных резидентов, ячейки террористов или консультировали КНБ по вопросам, относящимся к сфере национальной безопасности. Мы о стукачах, которые использовались людьми «в штатском» для различных неблаговидных и грязных делишек. Здесь мы приведем несколько лайфхаков, которые с высокой долей вероятности помогут гражданам выявить людей с нездоровым интересом.

365 INFO . KZ . «Организаторов беспорядков нужно искать в крупном бизнесе» — Недобитые зачинщики и спонсоры январских погромов могут сделать еще одну попытку, хотя и не такую масштабную, считает Булат СУЛТАНОВ. Многих из организаторов еще не установили. Кроме того, нашли еще не все оружие, особенно это касается нарезного автоматического. Эксперт полагает, что «пулеметы нужно искать не в сараях, а в резиденциях», но доступа туда у правоохранителей нет.

«Девальвация заложена в нашей экономической модели» — Экономист Петр СВОИК утверждает, что в рамках текущей экономической модели эти болезни не лечатся. Можно ждать либо девальвации (но пойдут ли на этот шаг в нынешних условиях), либо дальнейшего сжигания средств Нацфонда. Но до бесконечности это длиться не может.

AZATTYQ . ORG . ««Демонстрация лояльности к России». Почему Токаев меняет назарбаевский «Болашак»?» — Программа «Болашак», основанная бывшим президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, позволила тысячам казахстанцев получить образование в лучших университетах мира. Многие стипендиаты программы выбирали университеты США и Европы. Но недавно президент Токаев заявил о необходимости направлять стипендиатов на учебу в Россию, и вскоре к списку вузов, куда государство направляет учиться студентов, добавили четыре университета соседней страны. Чем продиктовано это решение?

QMONITOR . KZ . «На заметку казахским «патриотам»: русские школы в тюркских государствах» — Среди наших национально озабоченных граждан немало таких, кто призывает ограничить возможности жителей страны в плане получения ими образования на русском языке. Вот их основные требования: все казахские дети обязаны учиться только в казахских классах, так называемые смешанные школы нужно перевести на один, государственный, язык обучения, а русские – лишить бюджетного финансирования. В этой связи есть смысл присмотреться к процессам, происходящим в других тюркских республиках бывшего СССР, с которыми наши националисты мечтают объединиться под флагом «Великого Турана».

KP.KZ . «Прямо по курсу — точка невозврата» — Теперь забастовали рабочие так называемых сервисных организаций, обслуживающих технологические процессы нефтедобычи. К их требованиям о повышении зарплат (кстати, вполне понятным) активно «прицепляются» местные безработные, выкатывающие властям ультиматумы: устройте нас всех в «нефтянку» или дайте сопоставимые с ней доходы! Дошло до того, что аким Мангистауской области Нурлан НОГАЕВ был вынужден пообещать устроить в нефтедобычу сначала 150 человек, а после — еще столько же. Однако на фоне многотысячной армии «лишних людей» в регионе, не производящем ничего, кроме «черного золота», это издевательски смешные цифры. Да и то не факт, что добывающим компаниям удастся принять хотя бы эти «два по стописят»: многие эксперты не исключают, что под это дело придется создавать фиктивные рабочие места — лишь бы хоть как-то успокоить «либидоносный пролетариат».

LITER . KZ . ««Очередной произвол монополистов?»: Казахстанцы жалуются на «космические» счета за комуслуги» — Февраль для некоторых казахстанцев оказался месяцем, полным сюрпризов. Дело в том, что они получили квитанции по коммунальным услугам с суммами, превышающими предыдущие платежи в полтора-два, а то и в три раза. Люди пытаются выяснить, почему так произошло, но пока безрезультатно.

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