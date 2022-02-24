Очень тайная утечка

Назовут ли нам имена тех, кто вывел капитал за границу?

Когда депутаты фракции «Ак жол» писали запрос на имя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жанату Элиманову о выводе средств в офшоры, как они себе представляли ответы? Что он предоставит исчерпывающий список тех, кто в январе вывел деньги за рубеж? Какие фамилии они хотели увидеть или услышать? Что глава ведомства обязательно найдёт недоимки по налогам и после этого мы наконец заживем?

Всего 2 недели прошло с момента запроса до получения ответа. Оперативненько. А поскольку предмет обращения был очень интересным, попробуем понять, насколько глубоко «копают» агенты.

Зачем нам Агентство по финансовому мониторингу?

«По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел. Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и не известно», — написали депутаты и попросили предоставить информацию о том, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания агентства.

И вправду, чем нам полезно агентство по финансовому мониторингу? Его создали ровно год назад, 21 января 2021 года. Оно подчиняется непосредственно президенту РК и отвечает за выявление, раскрытие и расследование экономических и финансовых преступлений. Находится, так сказать, на переднем крае борьбы с легализацией незаконных средств.

По сути, для агентства это был повод сделать полноценный отчёт о своей работе — как раз годовщина. Но, увы, ответа даже на этот элементарный вопрос не последовало. Как будто его не было.

Чем объяснить этот факт? Неужели ведомство не систематизирует и не анализирует свою работу?

Зачем, в таком случае, обычный комитет минфина сделали агентством и наделили его – нет, не новыми полномочиями, а довольно мощным административным аппаратом – у главы агентства три заместителя, у самого ведомства разветвленная сеть в регионах. То есть, количество чиновников выросло в разы сразу после того, как комитет стал агентством. Естественно, при этом кратно увеличились зарплаты и бонусы.

Все почти в соответствии с теорией Паркинсона: бюрократия растёт, размножается и жирует. И это никак не способствует улучшению результатов.

А бенефициары — кто?

«Общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета», — констатировал акжоловцы и попросили предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.

«Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной. Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, — они должны быть возвращены», — предложили депутаты в своём запросе, совершенно не придавая значения тому, что «всепрощение» вообще-то противоречит уголовному кодексу.

В ответ парламенту сообщили, что Агентство по финансовому мониторингу совместно с финрегуляторами — Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. Представляете, целых 3 (!) ведомства в век цифровизации вручную «крыжат» транзакции!

«В текущем году в 3 раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд. тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны», — сообщили в агентстве, отметив, что «за счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше». Вряд ли, конечно, это произошло «за счет принимаемых мер», но таковы законы жанра чиновников отчётов — всячески, к месту и не к месту, подчёркивать свои заслуги.

Дальше, правда, следуют эксклюзивные подробности: «Так, согласно данных о подозрительных операциях и за счет принимаемых мер (если вдруг кто-то забыл! — Ред.), в январе т.г. объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн. тенге (за аналогичный период 2021 года – 3,5 трлн. тенге). 92% операций приходится на 9 стран: США – 1,1 трлн. тенге; Россия – 814 млрд. тенге; Великобритания – 176 млрд. тенге; КНР – 80 млрд. тенге; Германия – 79,7 млрд. тенге; Лихтенштейн – 44,5 млрд. тенге; Швейцария – 43,8 млрд. тенге; Гонконг – 30 млрд. тенге и ОАЭ – 29,4 млрд. тенге».

Усилен контроль и за незаконным вывозом наличной валюты, выявлены 36 фактов на сумму $4,9 млн.

«При рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать отток капитала, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью», — совершенно справедливо отметил Жанат Элиманов.

Он также пояснил, что владение счетами в офшорах не противоречит казахстанскому законодательству. Кроме того, в рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам. Ряд предприятий, размещают денежные средства в иностранных банках по роду своей деятельности.

Глава ведомства по финансовому мониторингу сообщил, что сведения о проведенных подозрительных операциях по выводу капитала носят предварительный характер и требуют дополнительной процессуальной проверки. А, учитывая, что ведомство должно соблюдать служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, то «предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным».

Поэтому и пожелание депутатов «в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов» просто зависло в воздухе.

В общем, фамилий и подробностей не будет. Никогда?

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.