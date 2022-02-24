«Создание условий для формирования правительства народного доверия»

Сетевые СМИ о новом курсе Токаева

Александра АЛЁХОВА – «Новый курс Токаева: политика, экономика, социалка и правозащита глазами экспертов» — Политика политической трансформации и модернизации общества — удастся ли президенту построить рыночную, социально ориентированную и диверсифицированную экономику?

Социолог Айман ЖУСУПОВА считает правильными рецепты, предлагаемые президентом в рамках реализации курса политической трансформации и модернизации общества — Без «изобретения велосипеда» нужна полная прозрачность на каждом этапе реализации поставленных государством задач, расходовании бюджетных средств, что позволит понять эффективность используемых инструментов, а также добросовестность исполнителей.

Доктор PhD, политолог Алмаз АБИЛДАЕВ считает, что январские события обнажили существующие проблемы в Казахстане — Основной посыл — не замечать протестный потенциал и не пытаться улучшать социальное положение населения в новой политической реальности уже не получится.

Правозащитник Жемис ТУРМАГАМБЕТОВА сейчас с уполномоченным по правам человека Эльвирой АЗИМОВОЙ объезжают регионы с мониторингом соблюдения прав человека в следственных изоляторах и учреждениях пенитенциарной системы — Протестные настроения в Казахстане будут всегда, пока социально-экономическое положение людей не выправится.

Политолог Талгат КАЛИЕВ отметил, что приветствует любые изменения на политическом поле страны — Становление политической культуры в Казахстане в первую очередь необходимо самой власти для обеспечения устойчивости государственной конструкции. Необходимо сформировать баланс институтов власти и общества и вернуть дискуссии с площадей в стены парламента.

Кенже ТАТИЛЯ – «Какие политические реформы нам нужны?» — После январских событий на самом высоком уровне было заявлено, что грядут политические реформы. Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. Как обозначил пресс-секретарь президента Берик УАЛИ, в этой связи глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации, в котором будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества. Мы попросили порассуждать на эту тему известного казахстанского политического аналитика Максима КАЗНАЧЕЕВА.

— Есть большой риск, что власти опоздали с анонсированием пакета политических реформ. Разбалансировка социально-экономических процессов стала слишком очевидна. И, возможно, у Акорды уже нет запаса времени на политическое реформирование. Дело в том, что любые трансформации политической системы не приведут к мгновенному результату – позитивный эффект будет накапливаться постепенно, в течение определенного времени. Но вот этого времени у нас сейчас как раз и нет.

При этом ключевое значение во всем блоке политических реформ имеет выборное законодательство. Мы не можем обеспечить функционирование каналов обратной связи между государством и обществом без прозрачности избирательного процесса.

Власти должны упростить процедуру регистрации политических партий, восстановить институт самовыдвижения кандидатов. Снять ряд явно завышенных требований – таких, например, как обязательный опыт госслужбы для кандидатов на пост президента.

Все остальные направления политического реформирования в сложившейся на сегодня ситуации могут и подождать. Основной фокус внимания власти сегодня должен быть обращен на социальную проблематику и восстановление экономического роста.

В среднесрочной перспективе власти необходимо перехватить политическую инициативу у контрэлит. Сейчас Акорда всегда «отстает на один шаг», реагирует на ухудшение ситуации постфактум. Сильно хромает прогнозирование динамики социальных и трудовых конфликтов, будущих точек дестабилизации. Все эти недочеты и приводят к тому, что власть работает в режиме «пожарной команды», не имеет резерва времени и ресурсов для решения стратегических задач.

Сейчас страна стоит перед необходимостью внутриполитического реформирования, но сохраняется проблема «человеческого фактора» – естественное сопротивление бюрократической среды изменениям. Все дело в том, что политические реформы будут радикально менять принципы работы бюрократии, административного аппарата. Работать в демократическом ключе современные казахстанские чиновники не умеют, а, следовательно, демократизация будет угрожать общей управляемости страны, что выступит для власти дополнительным аргументом против политического реформирования. Преодолеть это естественное сопротивление и могло бы гражданское общество.

Юлия КИСТКИНА – «Диалог немого с глухим: как восстановить коммуникации между властью и обществом?» — Январские события наглядно продемонстрировали, что традиционные методы коммуникаций в «слышащем государстве» дают осечки. Копившееся годами недовольство населения не было вовремя увидено и купировано – и, как следствие, прорвалось на улицы, приведя к трагедии. Хотя власть вроде бы сделала выводы из случившегося и пообещала реформы, тем не менее, не совсем понятно, по каким сообщающимся сосудам отныне будет осуществляться ее взаимодействие с обществом.

Амиржан КОСАНОВ — Между обществом и властью должен быть диалог – это аксиома общественно-политической жизни. Нет диалога – нет движения вперед! Не будет диалога – будет нарастать противостояние между обществом и властью, и котёл недовольства рано или поздно взорвётся. В этом смысле сами «верхи» хотя бы из чувства самосохранения могли бы способствовать организации такого полноценного диалога. Но этого нет и в помине: у нас же не диалог, а монолог с одной стороны – со стороны власти!

Сам по себе диалог может быть разным. В цивилизованных странах он проходит в стенах парламента, куда на основе честных и транспарентных выборов избираются различные политические силы и отдельные персоны, представляющие всю палитру мнений, существующих в плюралистическом обществе. И это правильно! Это также полномочный диалог, ибо депутаты имеют определенные полномочия, и исполнительная власть вынуждена считаться с их мнением. Потому такой диалог результативен.

Бурихан НУРМУХАМЕДОВ — Сегодня нет острой необходимости в создании новых площадок для диалога между властью и обществом. Причин тому несколько. С одной стороны, наше общество действительно фрагментировано и разрозненно, и трудно представить, каким может быть новый канал коммуникаций, способный отразить весь спектр существующих мнений. С другой стороны, уже действующие диалоговые площадки в виде формальных структур, например, маслихатов, общественных советов, действующих как при центральных, так и при региональных органах власти, указывают на то, что механизм взаимодействия с представителями гражданского общества у государственных структур имеется. Другой вопрос, что не всегда этот механизм в полной мере отвечает требованиям времени, в результате чего происходит некая, если можно так выразиться, «дисквалификация» этих структур.

Газиз АБИШЕВ — Мировая политическая мысль на протяжении уже четырех десятилетий занимается вопросом делиберативной демократии, считая, что репрезентативная демократия в чистом виде исчерпала себя. Она может быть эффективной только в том случае, если в обществе у всех одинаково высокий уровень интеллекта и свободный доступ к качественной информации. На практике же этого нет, политические партии сращиваются с промышленным капиталом и бюрократией, и репрезентативная демократия утрачивает свои лучшие качества. Потому делиберативная (совещательная) демократия рассматривается как эффективное дополнение. Вопрос в том, в какой форме ее надо реализовать. НСОД, общественные советы и петиции — первые шаги. На мой взгляд, нужно создать гибкую систему оперативного формирования общественных советов под конкретные проблемы с выбором их членов цифровыми инструментами на площадке EGov и с дифференциацией веса голосов в зависимости от релевантности и квалификации голосующих.

«Мартовские иды-2022: Казахстан проверят на перемены» — Богатая на политические события в #Казахстан’е неделя еще не успела закончиться, а в сети уже обсуждают возможные тезисы мартовского Послания президента Токаева к народу. С чем связана февральская активность партийных проектов в Казахстане, и почему уже в середине марта Касым-Жомарт ТОКАЕВ может определить контуры политических реформ для страны – в материале на Ia-centr.ru

Январский кризис в Республике Казахстан привлек внимание к реальным внутриполитическим проблемам внутри страны. В том числе, к вопросу определенной инертности казахстанского партийного поля. Так, на последних парламентских выборах 2021 года в Казахстане не обновился партийный состав Мажилиса, несмотря на участие «свежих» политических проектов в избирательной кампании.

Январские погромы офисов партии власти и негативная риторика в социальных сетях также отражают определенную степень недовольства населения расстановкой сил в парламенте. В обществе существует запрос на обновление, связанный также с желанием разворота государственной машины от «старого Казахстана»: знакомых фамилий, политических сил, олигархов – к «новому Казахстану».

Готовящиеся в стране политические реформы, часть которых президент Казахстана К.-Ж. Токаев обещал анонсировать в середине марта, как раз демонстрируют готовность власти менять систему, идти на контакт с населением. Здесь главной опасностью, как, впрочем, и для любого режима, пережившего кризис, будет риск скатывания в популистский дискурс – ставка на обещания, вместо постепенных и зачастую непопулярных реформ.

Потому на мартовское Послание главы Казахстана, как и на плановое сентябрьское обращение к народу страны, возложено много надежд. Возможно, объявление «тизера» реформ весной, позволит за традиционно активный для казахстанской политической жизни летний период укрепить партийные проекты.

В феврале 2022 г. была создана новая депутатская группа «Жаңа Қазақстан» (Новый Казахстан), которая пообещала «перезагрузить работу Мажилиса, повысить открытость парламентского института, внести изменения в законодательные акты, которые регламентируют права и обязанности депутатов». Название группы совпадает с более ранним проектом – группой «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе 2007 г.– который был направлен на «формирование казахстанского патриотизма, укрепление государственного статуса казахского языка, развитие национальных культур и традиций казахстанского народа».

Также 17 февраля 2022 г. казахстанский политолог и предприниматель Санжар Бокаев объявил о создании цифровой партии Namys. В этот же день общественно-политическая инициативная группа «Ел Болашағы», в состав которой вошли такие известные фигуры как Арман Шураев, Бахытжан Торегожина, Маргулан Сейсенбай, Мухтар Джакишев, тот же Санжар Бокаев и др., опубликовала текст заявления с предложениями о реформах в Казахстане.

«Тест на протест» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что сегодня происходит в умах наших сограждан и чем это для всех нас чревато.

Сергей КОЗЛОВ: Я не преувеличу, если скажу, что ситуация в стране накаляется. И по объективным, и по субъективным причинам. Как говорится, мнения наших людей по январю и по тому, что происходит сейчас, разделились. Причём тревожно и опасно разделились. Для одних январские события – сугубо мирные протесты, во всяком случае вначале, потом силовики спровоцировали протестующих на столкновения, подослали своих провокаторов, в том числе и из криминальной среды, и мирные протесты вылились уже в погромы и насилие. Мирные протестующие тут ни при чём, говорят они, во всём виноваты полиция, КНБ, прочие невидимые силовые службы и т. д. В подтверждение этого приводят факт, что полиция с улиц Алма-Аты в решающий момент просто устранилась. Город сидит в течение нескольких суток в страхе и ожидании погромов уже в домах и квартирах. Потом президент Токаев заявляет о 20 тысячах подготовленных боевиков, даёт приказ стрелять на поражение без предупреждения, призывает на помощь подразделения ОДКБ, начинается зачистка. Дальше – больше. После подавления протестов, как мирных, так и немирных (это я продолжаю излагать версию, назовём её пока так, оппозиционную), полиция, прокуратура и прочие силовые структуры начинают преследовать этих самых мирных протестующих. «Искать 20 тысяч боевиков», – как пишут сегодня оппозиционеры, возлагая абсолютно всю вину на президента и силовиков. При этом применяются пытки, людей в полицейских участках избивают и даже, опять же по версии оппозиционеров, убивают. Попутно решение об обращении в ОДКБ (условными) оппозиционерами характеризуется как преступное, ставящее наш суверенитет под угрозу, как крупная политическая ошибка, и за это прощения, мол, главе государства не будет. Я ничего не забыл?

Виктор ВЕРК: Ну, я с твоего позволения не буду напоминать тебе и читателям обо всех камнях, справедливо и несправедливо запускаемых в огород власти. Тем более умолчу о стоящем за некоторыми «камнеметателями» мировом закулисье. Скажу лишь о том, что в любом случае власть, и прежде всего ее верховный носитель, должна нести по меньшей мере моральную ответственность за жизнь каждого из своих подданных. А уже одно то, что Алма-Ата минимум на сутки осталась без силовой защиты и политической поддержки, говорит о неумении (нежелании?) государства самостоятельно, без помощи «большого брата» защитить своих граждан. Если исходить из того, что Алма-Ата – крупнейший и важнейший стратегический форпост, за которым уже рукой подать до Таджикистана и Афганистана с их прекрасно известным всем деструктивным потенциалом, то угроза самому существованию государства действительно имела место быть. А куда смотрели те, кто должен был заранее готовиться к такому сценарию? Ведь когда на западе страны начинались «газовые» протесты, тот же Совбез наверняка имел на руках оперативную информацию об их возможных последствиях. Даже если исходить из версии предательства руководства КНБ, то в состав Совбеза кроме главы этой спецслужбы входят министр внутренних дел, генеральный прокурор, секретарь этого совета в ранге помощника президента – действующего, а не бывшего, заметь! – но никто из них не предпринял молниеносных и решительных действий, не взял на себя инициативу. Об этом, кстати, говорил и сам Токаев в своем хабаровском интервью, он, если помнишь, упоминал о бесконечных совещаниях-согласованиях силовиков, не хотевших брать на себя ответственность. И то информационное давление на президента, которое мы видим сегодня, возможно, необоснованно, но вполне объяснимо: люди не понимают, как власть могла сделать (вынужденно или сознательно – другой вопрос) своих граждан заложниками смертельно опасной ситуации.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «У государственного популизма есть естественные пределы» — Сразу после январской трагедии президент Касым-Жомарт Токаев много говорил об экономике, но почти ничего о политических реформах. Он, в расплывчатых тонах, пообещал подготовить их «очередной пакет» к сентябрю. В январском контексте это звучало как ориентация на замшелое кредо предшественника: «Сначала экономика, потом политика». Но 7 февраля, пресс-секретарь президента сообщил, что в эти планы внесены существенные коррективы. Уже в середине марта Токаев намерен выступить с обращением к нации, в котором «будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества».

Что заставило президента столь радикально изменить дедлайн? Какие бы предположения не выдвигать, суть их сводится к тому, что Токаев осознал, что девятимесячного запаса прочности у него, на самом деле, нет…

Ни политическими обещаниями, ни экономическими подаяниями волну протестные настроения погасить не получится. У государственного популизма есть естественные пределы. Остановить сползание в экономический хаос может только такое правительство, которое посмеет прямо и твердо сказать своим гражданам: «Ақша жоқ!» И которому, при этом, народ поверит. Сильно сомневаюсь, что нынешнее правительство, состоящее, по меткому замечанию Ораза Жандосова, из миллиардеров обладает хоть толикой нужных качеств.

Токаев считает, что именно он вправе определять каким будет «Жаңа Қазақстан». Это иллюзия. Главной и, пожалуй, единственной политической реформой Токаева должно стать создание условий для формирования правительства народного доверия.

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