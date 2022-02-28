Сенсация от сборной Казахстана по баскетболу, медали боксёров, очередные неудачи лыжников, в преддверии «плэй-офф» чемпионата КХЛ, выборов президента федерации футбола и нового сезона в премьер-лиге

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Баскетбол: две великолепные победы

Национальная сборная Казахстана выиграла два очередных матча розыгрыша Кубка Азии, который одновременно является решающей стадией отбора в финальную часть чемпионата мира, запланированного на 2023 год. Теперь она единолично возглавляет турнирную таблицу в своём квартете «D» и досрочно обеспечила себе выход во второй раунд.

В четверг, 24 февраля, наших баскетболистов в Тегеране экзаменовали иранцы – главные фавориты группы, одни из сильнейших в Азии, победители трёх последних континентальных первенства из шести, постоянные участники чемпионатов мира. Казахстанцы удачно провели первую четверть матча, но затем хозяева ожидаемо перехватили игровую инициативу, а перед заключительной десятиминуткой вели в счёте с разницей в десять очков. Но потом случилось неожиданное; наши парни перевернули ход поединка на 180 градусов. Плотная игра в обороне и результативные действия у чужого кольца позволили им не только сократить отставание, но и выйти вперёд. Финальная сирена зафиксировала на табло цифры 73:69 – сенсационная победа! Наибольшее количество очков в копилку казахстанской команды принесли Николай Бажин – 23 очка и Энтони Клеммонс – 17. Очень полезно сыграли также Рустам Мурзагалиев, Дмитрий Гаврилов, Максим Марчук, Антон Быков.

А вчера наша дружина встречалась с командой Бахрейна. С первых же минут она доминировала на площадке, методично наращивала разницу в счёте, а затем довела дело до полного разгрома – 96:48 (в заключительной четверти казахстанские баскетболисты окончательно деморализовали соперника – 34:8). Мурзагалиев набрал 19 очков, Бажин – 16, Марчук – 12, Шаим Куанов – 11.

Николай Бажин

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На снимке: Николай Бажин в матче со сборной Ирана (фото с сайта FIBA)

Одержав четыре победы в четырёх проведённых матчах (ранее наша команда дважды, в родных стенах и в гостях, выиграла у сирийской), подопечные сербского тренера Дарко Руссо занимают первое место в группе. У иранцев три победы, у сирийцев – одна, а сборная Бахрейна проиграла все свои матчи. 1 июля казахстанцы будут принимать у себя дома иранцев, а спустя три дня – бахрейнцев.

Напомним, что 16 команд, распределённые по четырем группам, в двух раундах Кубка Азии разыграют пять путёвок на чемпионат мира. Это помимо того, что сборные Японии и Филиппин как хозяева предстоящего ЧМ получили гарантированное право на участие в мировом первенстве.

Лёгкая атлетика: путёвки на чемпионат мира

Ещё два казахстанских спортсмена выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира в закрытых помещениях, который пройдет с 18 по 20 марта в столице Сербии. Это спринтер Ольга Сафронова, пробежавщая самую короткую дистанцию 60 метров за 7,26 секунды, и Михаил Литвин, преодолевщий 400-метровку за 46,46 секунды. Такие результаты они показали в ходе международного турнира на призы Ольги Рыпаковой. Кстати, Рыпакова в 2010-м стала чемпионкой мира в закрытых помещениях, прыгнув тройным на 15 метров 14 сантиметров, а спустя два года завоевала «серебро». После этого никто из казахстанских спортсменов не поднимался на пьедестал почёта таких мировых первенств.

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Ранее на ЧМ смогли отобраться прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая и барьерист Давид Ефремов. Квалификационный период завершится 7 марта.

Бокс: медалей много, но обольщаться не стоит

В столице Болгарии прошёл традиционный международный турнир «Кубок Странджа», считающийся довольно престижным. Мужская сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Награды высшего достоинства получили Махмуд Сабырхан (до 54 кг) и Сагындык Тогамбай (до 86 кг). Дошли до финальных поединков, но уступили в них соперникам Дамир Абдикадыр (до 51 кг) и Дулат Бекбауов (до 67 кг). Если первый не смог сдюжить перед олимпийским чемпионом 2018-го Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана, то второй проиграл армянскому бойцу, выступающему за далеко не самую боксёрскую страну Данию. В неофициальном командном зачёте первое место заняли узбеки, которые стали чемпионами в шести весовых категориях. Казахстанцы – вторые, россияне – третьи. Боксёры из Кубы, США, Англии в Софию не приехали.

Назым Кызайбай

На снимке: Назым Кызайбай (фото с сайта Казахстанской федерации бокса)

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Наша женская сборная, выступавшая практически сильнейшим составом, удостоилась двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых наград. Наибольшего успеха добились двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 50 кг) и Валентина Хальзова (до 70 кг). А вот Дина Жоламан (до 54 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) в своих финальных поединках проиграли. Здесь первое место в неофициальном командном зачёте заняла сборная России, после которой расположилась наша команда.

Лыжные гонки: кризис продолжается  

Вчера в Норвегии завершился чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров (U-20) и «андеров» (U-23). Казахстан делегировал на него довольно большую группу спортсменов, но их результаты вряд ли можно назвать обнадёживающими. В индивидуальных дисциплинах только одному из наших соотечественников удалось попасть в первую тридцатку: Ернур Бексултан финишировал 24-м в юниорской гонке на 30 километров свободным стилем. В этой же возрастной группе у девушек Айша Ракишева пробежала 5 километров «классикой» с 45-м временем. Если говорить об «андерах», то выше 42-го места (Святослав Матасов в спринте) никто не смог подняться.

Это уже 9-й подряд безмедальный для Казахстана чемпионат мира. А ведь до этого, в период с 2007-го по 2013-й, наши юниоры и «андеры» завоевали на таких мировых первенствах десять наград, включая «золото». Налицо серьёзный и затянувшийся кризис в детско-юношеских лыжных гонках. А отсюда и провалы на взрослом уровне в последние годы.

Футбол: кто встанет у руля?

Сегодня, 28 февраля, состоятся выборы нового президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). На этот пост претендуют пятеро – советник президента КФФ Адилет Барменкулов, известный бизнесмен Серик Каниев, бывший вратарь национальной сборной Давид Лория, президент футзального клуба «Кайрат» Кайрат Оразбеков и председатель общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола» Ерлан Джарылкасынов. Главными фаворитами считаются первые двое. Барменкулов, хотя и не очень известен широкой публике, судя по имеющейся информации, пользуется поддержкой нынешнего руководства КФФ, имеющего влияние на региональные федерации, представители которых и составят большинство голосующих. На стороне Каниева серьёзные финансовые ресурсы и репутация человека, активно поддерживающего детско-юношеский футбол.

А спустя пять дней, 6 марта, начнётся чемпионат Казахстана. В его высшем дивизионе выступят 14 команд. Как и в прошлом году, они по два раза сыграют друг с другом. Продлится первенство ровно восемь месяцев и завершится 6 ноября. В первом туре состоятся матчи: «Астана» (Нур-Султан) – «Шахтёр» (Караганда), «Ордабасы» (Шымкент) – «Махтаарал» (Туркестанская область), «Туран» (Туркестан) – «Тараз», «Каспий» (Актау) – «Кызылжар» (Петропавловск), «Атырау» – «Аксу» (Павлодарская область), «Кайрат» (Алматы) – «Актобе», «Тобол» (Костанай) – «Акжайык» (Уральск).

Хоккей: пора решающих матчей для «Барыса»

Завтра, 1 марта, в Континентальной хоккейной лиге начнутся матчи «плэй-офф», хотя регулярный чемпионат так и не был доигран. Руководство КХЛ решило определить список участников поединков «на вылет» и составы пар на первой стадии, исходя из турнирного положения по состоянию на 14 января, когда клубы были отправлены на «каникулы» в связи с выявлением в них массовых случаев заражения коронавирусом. А поскольку они провели разное количество матчей, то за основу решили взять процент набранных очков.

По этому показателю «Барыс» (51,06 процента) занял 8-е место в Восточной конференции – последнее, дававшее право на участие в «плэй-офф». Соответственно его соперником в первом раунде станет расположившийся на самой верхней строчке турнирной таблицы магнитогорский «Металлург». Понятно, что именно последний считается фаворитом в этой паре. Хоккейные специалисты уверены, что казахстанский клуб проиграет в серии, хотя, возможно, и возьмёт верх в одном или двух матчах.

Первые два поединка пройдут 1 и 3 марта в Магнитогорске. Затем команды переберутся в Нур-Султан, где сыграют 5 и 7 марта. Если после этого победитель не будет выявлен, 9 марта соперники сойдутся на площадке «Металлурга».

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