Сетевые СМИ о временах, которые не выбирают

«Штрихи к портрету Токаева» — Президент #Казахстан’а по итогам января 2022 года укрепил свои позиции в госуправлении и остается субъектом, обладающим наибольшими полномочиями и влиянием на выстраивание политической конфигурации в стране. Консолидация власти в одних руках вызывает недовольство в определенных элитных кругах страны. Однозначно растет и интерес к фигуре президента, его пути и логике действий. Штрихи к портрету казахстанского лидера – в материале Марата УТЕУБАЕВА.

Предполагаю, что в ближайшей перспективе с учетом общественного мнения Токаев восстановит имя столицы Казахстана (Астана) и по его поручению на предстоящем съезде партии власти 1 марта 2022 года произойдет ребрендинг «Nur Otan», а также будут приняты меры по дальнейшей трансформации главной политической силы страны. На мартовском съезде партии «Nur Otan» в столице Казахстана может быть предложено восстановить имя главной политической организации как партии «Отан». Хотя существуют и другие не менее интересные варианты ребрендинга партии власти.

В условиях сложной международной ситуации, когда мир столкнулся с новыми угрозами, Токаев показал себя решительным и волевым человеком. Он принимает быстрые и оперативные чрезвычайные меры для оздоровления и стабилизации в стране. А Казахстану, без сомнений, нужен эволюционный путь постепенных и поэтапных реформ.

Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Самые тяжелые времена для Токаева еще впереди» — Акорда судорожно пытается быть адекватной происходящему, но все ее действия выглядят фатально запоздалыми. Жители левого берега столицы так и не поняли, что они живут уже в другой стране. И это плохая новость в первую очередь для них самих…

За каждым смещенным человеком стоят сотни и даже тысячи людей, которые едва ли смирятся с тем, что их лишили доступа к распределению ресурсов. Сейчас они деморализованы и растеряны, но очень скоро они захотят взять реванш. И его будет очень легко взять, когда совпадут сразу три фактора. Во-первых, рано или поздно, но новая/старая команда Токаева начнет допускать системные ошибки. Во-вторых, вчерашние оппоненты не преминут обвинить президента в издержках (сокращения, рост тарифов и инфляция) демонополизации целых отраслей. В-третьих, высока вероятность, что олигополии начнут создавать сильные альянсы против Токаева, по иронии судьбы используя как раз ту политическую оппозицию и СМИ, которые они старательно уничтожали все эти годы. Возможна новая волна протестов и тут вмешательство ОДКБ будет очень трудно обосновать.

Едва ли Токаев не понимает все эти угрозы и именно поэтому медлит с политическими реформами. Он понимает, что либерализация политического поля может привести к тому, что партии начнут плодиться как грибы и их будут щедро финансировать его вчерашние заклятые соратники.

Стратегия постепенных реформ оправдана только в том случае, если люди почувствуют реальную надежду на перемены, если им дадут тот образ будущего, который они хотят. Обещания скомпрометированы. Мы все понимаем, что «Шал кет» – это не про Назарбаева именно, а против коллективного назарбаева как явления, как стиля жизни, как системы ценностей.

Однако до сих пор госаппарат все еще надеется законсервировать систему и восстановить прежний статус-кво. И именно эта малодушие и слепота их может погубить.

Январь продолжается. Нам придется все же выскочить из ловушки времени и совершить скачок. И хорошо бы, если бы он был управляемым.

Алексей ВЬЮГИН – «Токаев и Назарбаев: Добро и Зло» — О власти, президенте и его главных соперниках. Крайне бурно начавшийся 2022 год требует отрефлексировать не только политические, социально-экономические, идеологические и культурные процессы в Казахстане. Где-то нужно копнуть в архетипы, поскольку произошедшая кровавая встряска ставит вопрос о лидере и топ-исполнителях, которые ведут страну в ту или иную сторону. Кто эти люди? Достойны ли они сосредоточенной в руках власти? Они на стороне Добра или Зла? Какие у рядового гражданина критерии оценки работы элитариев?

Чем больший объем власти сосредоточен в руках конкретного человека, тем больше вреда или пользы он может принести окружающим. Поэтому никогда нельзя ослабевать внимание к кадровой политике. К тому же государство, будучи иерархической организацией, исповедует принцип «делай как я». В этом отношении смена позднего «елбасы» на президента Токаева положительна сама по себе, поскольку задает государству и обществу куда более здоровые и разумные ориентиры, держащие в фокусе внимания вопросы развития и социальной справедливости.

В сегодняшних властных раскладах Казахстана нельзя навскидку назвать фигуру, которая заслуживает верховной власти больше, чем Касым-Жомарт Токаев.

Амиржан КОСАНОВ – «Лесть и месть» — Все автократы счастливы одинаково, каждый автократ несчастлив по-своему. Перефразируя известного классика, именно так можно охарактеризовать судьбу первого президента — елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Уже почти полтора месяца о нем ни слуха, ни духа. Сограждане, к которым он ежедневно обращался с телеэкранов в течение 30 лет своего единоличного правления, пережили беспрецедентную трагедию, страна до сих пор не может отойти от шока, а у него хватило смелости только кратко и весьма сумбурно обратиться к соотечественникам и все. Так бесславно завершилась его эпоха.

Елбасы не одолел искушения властью и стал ее жертвой вкупе с непомерной жадностью.

Помню президента Назарбаева, который ходил на заседания комитетов Верховного Совета, дискутируя на равных с избранниками народа (а они таковыми и были, ибо избирались непосредственно в одномандатных округах). Но после спешного конституционного референдума 1995 года изменилась система власти. Кардинально изменился и сам Назарбаев.

Как-то в разговоре со мной Серикболсын Абдильдин назвал Назарбаева «фартовым человеком»: «Ему всегда везло: и с народом, и с ресурсами, и с конкретными обстоятельствами в карьерном росте». Фарт был использован на полную катушку…

Мне кажется, что, поливая грязью былого идола, вчерашние апологеты Назарбаева подспудно мстят ему. Мстят за унижения, моральные страдания, когда были вынуждены терпеть все его издевки.

Не забываем также о том, что те, кто при Токаеве лишился должности, капитала и собственности, былого статуса, не будут сидеть сложа руки на берегах туманного Альбиона и иных комфортных прибежищ беглых олигархов. Готов ли Токаев к жесточайшему противостоянию с ними? В ход могут пойти самые изощренные и коварные средства. Где гарантия, что обиженные и оскорбленные не предпримут попыток реванша? Готов ли карьерный дипломат Токаев к таким недипломатичным методам борьбы за власть?

Все эти трудности наслаиваются на упадок экономики и катастрофическое снижение уровня жизни большинства казахстанцев. И не только в традиционно мятежном Жанаозене будут требовать повышение зарплат и обеспечения рабочими местами.

Сможет ли Токаев выучить горькие уроки своего предшественника, который в интересах сохранения личной власти пускался во все тяжкие: меняя Конституцию и ликвидируя своих конкурентов?

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Политический сирота» — В самом деле, как не присматривайся, у Касым-Жомарта Токаева нет сколько-нибудь надежной базы поддержки внутри возглавляемой им державы.

Могущественный «шапраштинский клан» действующему президенту объявил вендетту. Ну, да, вру. Не было такого объявления на сайте елбасы. Но все равно – мстить они будут по-взрослому. Отдельные представители сего обширного семейства уже сейчас не ограничиваются обычным бюрократическим саботажем и информационными сливами, а заявляют о намерении защищать попранный Namys на электоральном ристалище.

Для большинства прочих олигархов никаких радужных перспектив, со сменой главного смотрящего, извините, не просматривается. Агашек нервирует, разумеется, не джизья в фонд «Қазақстан халқына», а грядущий передел финансовых потоков. А может быть и активов…

В сухом остатке социального коктейля у нас есть еще «западники», казахстанцы ориентирующиеся на европейские ценности. Они в реформаторские обещания второго президента и допреж не очень-то верили, а теперь, после Января репутация Токаева в их глазах кажется окончательно испорченной. Завоевать симпатии хотя бы этого, не многочисленного, но активного и креативного класса, не так-то легко. Придется не только перешагнуть через свое эго, но и выбросить кольцо всевластия в жерло Ородруина.

Политическое сиротство Токаева не дает ему шансов на переизбрание. Даже продержаться на своей должности до середины 2024 года ему будет нелегко. Впрочем, от переворота и досрочной отставки его надежно обережет «ограниченный контингент» ОДКБ. Ну, а дальше? Сидеть на штыках, как свидетельствуют практикующие правители, весьма некомфортно. Особенно, если штыки чужие.

Данияр АШИМБАЕВ – «Нужна ли президенту своя партия?» — Стало известно, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял решение о проведении внеочередного съезда партии «Нур Отан» уже 1 марта. Решение продиктовано очень непростой ситуацией, которая складывается в стране после январских событий. То политическое наступление, которое залило кровью наши города в январе, отнюдь не закончились. Продолжается информационное давление на основы государственного строя, устойчивость политической системы страны, на принципы межнационального согласия, на авторитет правоохранительных органов, которые отразили в январе террористическое нападение на Казахстан…

Стране нужна эффективная модель управления, основанная на идеологии просвещения и созидательного труда, на диалоге власти и населения, гражданского общества, квалификационных экспертов и специалистов.

Эту политику проводит президент Токаев, который пытается обеспечить синтез здорового консерватизма и политического либерализма, демонтаж прежних монополий и олигархата, наладить конструктивный общественный диалог.

Но две колонны «рэволюционеров» настаивают на предельно радикальных сценариях, не понимая (или, напротив, очень хорошо понимая), что это приведет к развалу страны и новым кровопролитиям.

Президент решил перехватить инициативу анонсировав на марте свое послание народу страны с большим пакетом политических преобразований, а заодно и проведение съезда партии «Нур Отан», который должен превратиться из партии чиновников в полноценную центристскую партию, объединяющую сторонников стабильности, согласия и конструктивного реформирования страны. В прошлые годы тогда еще «Отан» был как раз народной партией, а в последующие годы неоднократно показывал свою эффективность как инструмент социального диалога и контроля над деятельностью исполнительной власти. В последующие годы власть взяло именно чиновничество, особенно в лице акимов, которым были нужны послушные маслихаты и отсутствие критики. Они смогли переиграть в свою пользу итоги праймериз 2020 года.

Сегодня пришло время вернуть партии ее изначальный смысл, сделать ее механизмом диалога и воздействия электората на государство. Без идеологии центризма поле будет отдано на откуп радикалам и популистам, которым партия должна противостоять политическими методами и своей деятельностью. Серьезной проблемой является большое количество «переобувшихся» активистов, которые вызывают раздражение у здоровой части общества, но и у них будет шанс принести пользу своими делами, а не словами.

Обществу нужна консолидация, точно так же как и здоровая конкуренция идей и личностей.

Для этого президенту Токаеву нужно перезапустить партию, обеспечить процесс даже не реформ, а улучшения ситуации в стране.

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