Непотопляемый Отбасы

Почему отменить государственную премию для вкладчиков госбанка не получилось

Большой конфуз случился с министерством национальной экономики (МНЭ). На днях оно вынесло на обсуждение законопроект изменений в закон от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан».

Как и положено, опубликовало его на сайте «Открытые НПА», анонсировав обсуждение до 15 марта.

Но уже через сутки этот документ поисковая система не находит, и ручной поиск среди громады больших и маленьких по значению законопроектов результата не дал.

Между тем, стало известно, что между двумя министерствами возникли разногласия по одной из поправок.

И победили консерваторы, а не реформисты.

Предмет спора

После того, как минэкономики выступило с инициативой немного перекроить законодательство по жилстройсбережениям, и напомнило, что основной задачей Отбасы банка является обеспечение доступа широких слоев населения к системе жилищных строительных сбережений и предоставление банковских услуг для улучшения жилищных условий, министерство индустрии и инфраструктурного развития предложило отказаться от начисления государственных премий по вкладам в государственном же Отбасы банке.

То есть, просто снести фундамент, на котором базировался интерес вкладчиков к жилищным сбережениям с самого основания этого банка (еще недавно он назывался Жилстройсбербанк).

Кому и на каких условиях начисляется государственная премия?

Размер премии государства, который выплачивается вкладчикам Отбасы банка (строго — гражданам РК), составляет 20% от суммы накоплений за год, не превышающей 200 МРП. То есть, если вкладчик положил на свой личный счет в этом банке в течение календарного года сумму, равную 200 МРП, то он получит максимальную премию государства. В 2021 году нужно было добавить к депозиту 583 400 тенге, чтобы получить 116 680 тенге в качестве премии.

По правилам, один вкладчик может иметь несколько счетов жилстройсбережений, но премия государства начисляется только на один из его счетов. Однако каждый член одной семьи может иметь свой личный депозит в Отбасы банке и получать добавку от государства, а при определенных условиях эти счета можно объединить в один. Таким образом можно извлечь максимальную выгоду от государственной поддержки.

Если накопления за год составили больше 200 МРП, то на сумму, превышающую лимит, госпремия будет начислена в следующем году. Премия полагается также на депозиты, являющиеся залогом при получении промежуточных и предварительных займов, но никогда не начисляется на поощренную ранее сумму вклада.

Премия государства начисляется ежегодно по итогам календарного года — можно внести сумму в пределах 200 МРП хоть 31 декабря, и премия гарантирована. Деньги зачисляются единовременно на все депозиты в первом квартале каждого года.

Однако существуют условия, при которых вкладчик обязан вернуть полученное вознаграждение государству, если он не выполнил предписания и существующие правила. Например, если он накапливал сбережения менее трех лет и решил досрочно закрыть депозит. Или, например, если клиент получил жилищный заем, но использовал его не для улучшения жилищных условий.

МИИР — за экономию бюджета

В МИИР напомнили, что действующие ставки вознаграждения по займам Отбасы банка по жилищным займам, предоставляемым при условии предварительного накопления сбережений в период не менее 3 лет составляют от 3,5% до 5% годовых.

По итогам 2021 года была выплачена государственная премия в размере свыше 61,6 млрд. тенге. Ее получили 1,7 млн. вкладчиков. В настоящее время число вкладчиков составляет порядка 2,25 млн. человек.

«Учитывая ежегодный рост вкладчиков сбережений и объем выделяемых бюджетных средств, а также возможности государственного бюджета, считаем целесообразным исключить начисление государственной премии для вкладчиков Отбасы банка», – предложили в МИИР.

Но в итоге все осталось, как было.

А сам законопроект тихонько исчез с сайта…

Отлучить от бюджета нельзя?

Вкладчики Отбасы банка в Казахстане находятся в привилегированном положении.

Кроме ежегодной государственной премии, на нашей памяти, им уже однажды выплатили солидную компенсацию (в общей сложности 35,5%) после сильнейшего, шокового ослабления курса тенге в 2015 году, после того, как Нацбанк РК отправил тенге в свободное плавание. Тогда компенсацию разбили на 2 года и 2016 году ее размер составил 19,2% и 2017-м — 16,3%. 24 февраля с.г., из-за резкого падения курса тенге на фоне военных действий России на территории Украины, была экстренно принята Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление 10-процентной компенсации на депозиты физических лиц (не более 20 млн. тенге) за счет средств бюджета.

И это уже вторая полноценная компенсация для вкладчиков госбанка.

Эти привилегии создаются мощным лобби в самом Отбасы банке и правительстве. В Казахстане выстроена такая система, благодаря которой госбанк долгие годы находится не только вне конкуренции, но и наращивает свое присутствие на рынке ипотеки — есть амбициозный план отхватить долю до 36%, а долю участников системы жилстройсбережений повысить до 20% к экономически активному населению до 20%.

И то, что одно из министерств вдруг решило отменить государственную премию, было, вероятно, большой неожиданностью для лоббистов. Но они быстро отреагировали, поставив на утрату не вписывающийся в планы документ.

Так что Отбасы банк и дальше намерен использовать бюджетные средства себе во благо.

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