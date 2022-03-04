«Булат Абилов объявил о создании политической партии». «Куда девались казахские лидеры». «Досым Сатпаев об Украине: Казахстану пора определиться». «Мы станем банкротами? Что ждет казахстанцев после падения курса тенге»

Сетевой Казахстан 4 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Антикризисный план для экономики Казахстана» — 3 марта в #Казахстан’е под председательством президента ТОКАЕВА состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. На повестке – способы пополнения бюджета, помощь отдельным группам граждан и удержание капитала внутри страны на фоне кризисных экономических явлений.

FORBES . KZ . «Булат Абилов объявил о создании политической партии» — Об этом бизнесмен и общественный деятель рассказал в интервью Арманжану БАЙТАСОВУ — Лично я был всегда за эволюционный процесс, я всегда говорил, что никого «мочить» не собираюсь, у кого-то что-то отбирать, делить. Нет. Но то, что было украдено по коррупционным схемам, в результате «левой» приватизации – все должно быть возвращено народу Казахстана. А дальше – новые правила и вперед. Почему узкая группа лиц должна получать сверхдоходы от этих предприятий, банков, а казахстанцы – все 19 миллионов – должны наблюдать за этим со стороны?

«Досым Сатпаев об Украине: Казахстану пора определиться» — Политолог раскритиковал участие Казахстана в ЕАЭС, подчёркивая, что нейтральная позиция превращает страну в заложника геополитических игр России — Вчера я участвовал в большом бизнес-форуме, эта тема тоже поднималась. Впервые некоторые бизнесмены Казахстана публично заявили о том, что Казахстан должен приостановить участие в ЕАЭС и в дальнейшем, возможно, выйти из этой организации. Я понимаю, что с политической точки зрения руководство Казахстана будет вести себя осторожно, но сейчас уже видим, что волна санкций накроет и Казахстан.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Куда девались казахские лидеры» — Один мой знакомый, очень начитанный человек, прекрасно излагающий свои мысли как на казахском, так и на русском языках, считает, что казахи выжили во всех катаклизмах, потому что подобны траве. Подул ветер с востока, мы склонились на запад, подул с севера – и вот мы уже киваем в южном направлении. Наверное, для кочевой цивилизации это было правильно. Но кочевники себя изжили и не устояли перед натиском оседлых соседей. Сможем ли мы выжить, утратив и лидеров, и самоорганизацию, которая и порождает лидеров. Впрочем, для грабежей мы сумели самоорганизоваться. Но это совсем не то, что нужно.

SPIK . KZ . «Произошло столкновение мировоззрений» — Сейчас видна попытка влиять на третьи страны, в том числе и Казахстан — известный политолог о конфликте России и Украины. То, что сегодня происходит между Россией и Украиной, не может не затрагивать и другие страны постсоветского пространства, в том числе и Казахстан. Как нам относиться к этой ситуации, и каким образом нужно действовать? На эти и другие вопросы отвечает политолог, руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард ПОЛЕТАЕВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Мы станем банкротами? Что ждет казахстанцев после падения курса тенге» — Казахстанцам не понаслышке известно, что такое резкий рост цен и девальвация. Недавнее и внезапное снижение курса нашей валюты в очередной раз заставило граждан затянуть пояса и заново пересчитать свои доходы. Экономист, член всемирной Ассоциации профессиональных исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR Тимур АЙСАУТОВ специально для Azattyq Rýhy рассказал, ждать ли дальнейшего роста ценников на товары и услуги, и чем обернется для экономики дальнейший рост доллара.

365 INFO . KZ . «Когда и за что могут ввести санкции против Казахстана?» — Профессор права, член Консультативного совета Глобального института превенции агрессии Сергей САЯПИН поделился своими выводами о том, как в последние годы на практике действуют существующие в мире механизмы сохранения международной безопасности — Мой главный месседж такой: Казахстану нужно очень ясно, четко, но в то же время деликатно и очень детально проработать свою внешнеполитическую позицию, чтобы не оказаться затронутым прямо или косвенно санкционным режимом против России.

CARAVAN . KZ . «С командиров воинских частей вымогают деньги правоохранители и спецслужбы» — Главному редактору “КАРАВАНА” Игорю ШАХНОВИЧУ поступил острый сигнал о том, как работники правоохранительных органов и оперуполномоченные КНБ РК (особисты) «на системной основе вымогали деньги у командиров воинских частей». Масштабы поборов, о которых говорится в обращении, якобы достигли критической отметки и могут угрожать “подрывом безопасности страны изнутри”. Командный состав нашей армии буквально парализован и самостоятельно справиться с проблемой уже не в состоянии…

TIME . KZ . «Раскрыто убийство журналистки, пропавшей 14 лет назад» — Громкое дело об исчезновении журналистки Оралгайши ОМАРШАНОВОЙ в 2007 году стало самым резонансным и странным. Об этом деле даже писали в зарубежных СМИ, выдвигались разные версии ее исчезновения: от внезапного побега за границу до политического убийства. Несколько лет спецслужбы страны ее разыскивали, искали любую информацию о возможном ее местонахождении или хотя бы ее тела. И вот спустя 14 лет убийца сознался в преступлении и показал, где ее похоронил с телом другого застреленного человека.

LITER . KZ . «ЭЦП подозрительного действия: в каких «темных» делах используют цифровую подпись казахстанцев» — 14 лет назад в Казахстане внедрили электронную цифровую подпись. Создали ее в числе всего прочего для того, чтобы облегчить казахстанцам процесс получения госуслуг. Согласитесь, очень удобно получать необходимые справки не выходя из дома. Но вот незадача. В руках мошенников, и не только, ЭЦП превратилась в еще один способ обмана людей. Более подробно о том, как “разводят” жителей нашей страны, кто в этом виноват и можно ли обезопасить цифровые подписи…

AZATTYQ . ORG . ««Мы не хотим, чтобы Казахстан стал следующим». Как в стране поддерживают Украину и выступают против войны» — Как казахстанцы помогают украинцам в условиях войны и почему считают, что, отстаивая свою независимость, Украина помогает сохранить суверенитет Казахстана.

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