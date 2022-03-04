Экономических последствий войны на Украине для Казахстана не будет 04.03.2022 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 46 0 Экономист Айдархан Кусаинов о том, что правительству и бизнесу не стоит паниковать и суетиться Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Война на Украине более чем возможна Казахи на фронтах украинской войны Казахстанский провайдер отключил вещание российских каналов из-за войны в Украине Культурное наследие Казахстана — вне политики Перспективы зимних видов спорта Казахстана заморожены