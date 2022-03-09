«Нужна ли Казахстану война?». «Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана». «Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане?». «Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?»

TURANPRESS.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Нужна ли Казахстану война?» — С февраля эта кампания плавно перетекла в антироссийскую истерию с требованиями выйти из ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Тот факт, что система коллективной безопасности отвечает интересам Казахстана, а евразийская экономическая интеграция даёт огромные возможности национальной экономике мало кого волнует. Можно предположить, что за антироссийской кампанией стоит желание Запада открыть второй фронт против Москвы, к которому местные носители либерального и национал-популистского дискурса призывают. Это отвечает, конечно, интересам западных кукловодов, но не соответствует интересам безопасности, экономики, стабильного развития нашей страны.
«Вернется ли Казахстан в десятку экспортеров пшеницы?» — Вероятно, Россия потеряет часть рынка зерновых, но наша страна сможет вернуть утраченные позиции только при огромных усилиях со стороны государства… Таким образом, в зерновой сфере Казахстана создалась сложнейшая ситуация, выбраться из которой можно лишь с помощью профессиональных и активных мер.
NOVGAZ.COM. «Как достать соседей» — «Спецоперация» России в Украине, как называет ее чуткий к словам Роскомнадзор, напрямую стран Центральной Азии не касается, но и в стороне у бывших советских республик оставаться не получается. Часть региона состоит в ОДКБ, часть в Евразийском экономическом союзе, некоторые страны напрямую зависят от взаимоотношений с Россией экономически. Казалось бы, на этом фоне любые действия Москвы по «денацификации» и «демилитаризации» Украины должны были бы восприниматься ее центральноазиатскими партнерами с явным — или хотя бы со скрытым — одобрением. Но как-бы не так. В воскресенье, 6 марта, на юге Казахстана, в Алматы, состоялся митинг в поддержку Украины — один из самых массовых в истории города за последние годы, если не считать январских протестов.
QMONITOR.KZ. «Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане?» — Когда в той или иной сфере затеваются новые реформы, это часто говорит о том, что все предыдущие либо не дали того эффекта, на который рассчитывали их авторы, либо вовсе оказались провальными. И то, и другое можно отнести к языковой политике государства, о необходимости реформирования которой президент Касым-Жомарт Токаев заявил в недавнем интервью телеканалу «Казахстан»… Мы решили присоединиться к этой дискуссии, предложив два взгляда на непростую языковую ситуацию в стране и на то, какой выход из неё для Казахстана был бы наименее болезненным и наиболее оптимальным…
«Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?» — В праздник 8 марта, зарождение которого неразрывно связано с борьбой женщин за свои экономические, социальные и политические права, мы решили поговорить о том, как проходил процесс женской эмансипации в Казахской степи. А на роль собеседника, точнее, собеседницы пригласили доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Дину АМАНЖОЛОВУ, которая родилась в Семипалатинской области и там же начинала свою педагогическую и научную деятельность.
SPIK.KZ. «Одна женщина-лидер может сделать больше, чем 40 процентов парламентариев» — 8 марта – Международный женский день. Его отмечают во многих странах мира. Но всегда ли он праздник для казахстанских женщин и нужен ли он? На эти и другие вопросы отвечает социолог, сотрудник Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА.
DIALOG.KZ. «Мумия возвращается: Абилов снова в политике» — Стараясь быть «в моменте», Абилов уже неоднократно настаивал на том, чтобы закон о первом президенте был поставлен «на утрату». Но проблема в том, что Бутя с этим требованием уже безнадежно отстает от времени – казахстанцы не кровожадный народ, им оказалось достаточным и того, чтобы Назарбаев просто пропал с радаров. Что первый президент благоразумно и сделал. Подавая тем самым пример отдельным политиканам, которые не понимают, что их время давно ушло. Другое дело, что тот же Бутя подобных намеков явно не понимает.
IA—CENTR.RU. «Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана» — В Мангистауской области на прошлой неделе вновь прошли забастовки. На этот раз более 200 работников нефтяной компании «Каракудукмунай» требовали повышения зарплат. По информации представителей профсоюза, в среднем вахтовики получают 230-250 тыс. тенге, хотя по ведомостям – 471 тыс. тенге. В целом же компания констатирует тяжелое финансовое положение из-за падения объемов добычи нефти. Мангистауская область – самый проблемный регион для #Казахстан’а в плане социальной напряженности. Январские события 2022 года тоже начались здесь. Почему регион не первое десятилетие не может «успокоиться» на фоне то точечных, то массовых забастовок – в обзоре на Ia-centr.ru
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Катастрофический сценарий: эксперты заявляют о «рублевых» рисках для Казахстана» — Стоимость доллара превысила психологическую отметку в 500 тенге. Для большинства казахстанцев очевидно — удорожание и возможный дефицит заграничных товаров не эфемерные и депрессивные фантазии, а вполне вероятная реальность, с которой они могут столкнуться уже в ближайшее время. В то же время местные «дочки» крупнейших российских фининститутов давным-давно обросли солидной клиентской базой в Казахстане, поэтому с введением беспрецедентных антироссийских санкций финансовый вопрос, как говорится, встал ребром. Как эти санкции могут сказаться на казахстанских клиентах, в безопасности ли их деньги и что делать гражданам, чьи деньги хранятся на счетах этих банков, разбирался корреспондент…
TIME.KZ. «РОП ушёл вместе с деньгами?» — Правоохранительные органы продолжают разбираться, как именно работала компания, собиравшая в течение пяти лет утильсбор. Расследование в отношении ТОО “Оператор РОП” началось в январе, и вот уже есть первые результаты: по данным аудиторской проверки, руководство компании незаконно перечислило свыше 20 миллиардов тенге карагандинскому заводу, который занимался утилизацией автомобилей.
«Орган на доверии» — Каждый 10-й взрослый казахстанец страдает патологией почек. У пяти-семи процентов почки работают менее чем на 50 процентов. Любой из них может оказаться на диализе и в листе ожидания на пересадку очень важного для организма органа. Но ни те, ни другие не подозревают об этом.
CARAVAN.KZ. «Вес продукта меньше, цена — та же: как нас разводят за наши деньги» — Чтобы не расстраивать покупателей очередным повышением цен, производители продуктов питания всё чаще стали использовать маркетинговые уловки. Они уменьшают вес продукта в упаковке, оставляя прежнюю цену. Активно этим методом пользуются и костанайские производители молочной продукции.
AZATTYQ.ORG. ««Бить нельзя даже Симоньян!» Как в Алматы прошел митинг за права женщин» — Митинг за права женщин собрал около тысячи человек возле памятника Шокану Валиханову в Алматы. Главной темой митинга стало обсуждение права женщин участвовать в политической жизни Казахстана.
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