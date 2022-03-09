«Нужна ли Казахстану война?». «Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана». «Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане?». «Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?»

Сетевой Казахстан 9 марта 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Нужна ли Казахстану война?» — С февраля эта кампания плавно перетекла в антироссийскую истерию с требованиями выйти из ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Тот факт, что система коллективной безопасности отвечает интересам Казахстана, а евразийская экономическая интеграция даёт огромные возможности национальной экономике мало кого волнует. Можно предположить, что за антироссийской кампанией стоит желание Запада открыть второй фронт против Москвы, к которому местные носители либерального и национал-популистского дискурса призывают. Это отвечает, конечно, интересам западных кукловодов, но не соответствует интересам безопасности, экономики, стабильного развития нашей страны.

«Вернется ли Казахстан в десятку экспортеров пшеницы?» — Вероятно, Россия потеряет часть рынка зерновых, но наша страна сможет вернуть утраченные позиции только при огромных усилиях со стороны государства… Таким образом, в зерновой сфере Казахстана создалась сложнейшая ситуация, выбраться из которой можно лишь с помощью профессиональных и активных мер.

NOVGAZ . COM . «Как достать соседей» — «Спецоперация» России в Украине, как называет ее чуткий к словам Роскомнадзор, напрямую стран Центральной Азии не касается, но и в стороне у бывших советских республик оставаться не получается. Часть региона состоит в ОДКБ, часть в Евразийском экономическом союзе, некоторые страны напрямую зависят от взаимоотношений с Россией экономически. Казалось бы, на этом фоне любые действия Москвы по «денацификации» и «демилитаризации» Украины должны были бы восприниматься ее центральноазиатскими партнерами с явным — или хотя бы со скрытым — одобрением. Но как-бы не так. В воскресенье, 6 марта, на юге Казахстана, в Алматы, состоялся митинг в поддержку Украины — один из самых массовых в истории города за последние годы, если не считать январских протестов.

QMONITOR . KZ . «Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане?» — Когда в той или иной сфере затеваются новые реформы, это часто говорит о том, что все предыдущие либо не дали того эффекта, на который рассчитывали их авторы, либо вовсе оказались провальными. И то, и другое можно отнести к языковой политике государства, о необходимости реформирования которой президент Касым-Жомарт Токаев заявил в недавнем интервью телеканалу «Казахстан»… Мы решили присоединиться к этой дискуссии, предложив два взгляда на непростую языковую ситуацию в стране и на то, какой выход из неё для Казахстана был бы наименее болезненным и наиболее оптимальным…

«Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?» — В праздник 8 марта, зарождение которого неразрывно связано с борьбой женщин за свои экономические, социальные и политические права, мы решили поговорить о том, как проходил процесс женской эмансипации в Казахской степи. А на роль собеседника, точнее, собеседницы пригласили доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук Дину АМАНЖОЛОВУ, которая родилась в Семипалатинской области и там же начинала свою педагогическую и научную деятельность.

SPIK . KZ . «Одна женщина-лидер может сделать больше, чем 40 процентов парламентариев» — 8 марта – Международный женский день. Его отмечают во многих странах мира. Но всегда ли он праздник для казахстанских женщин и нужен ли он? На эти и другие вопросы отвечает социолог, сотрудник Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА.

DIALOG . KZ . «Мумия возвращается: Абилов снова в политике» — Стараясь быть «в моменте», Абилов уже неоднократно настаивал на том, чтобы закон о первом президенте был поставлен «на утрату». Но проблема в том, что Бутя с этим требованием уже безнадежно отстает от времени – казахстанцы не кровожадный народ, им оказалось достаточным и того, чтобы Назарбаев просто пропал с радаров. Что первый президент благоразумно и сделал. Подавая тем самым пример отдельным политиканам, которые не понимают, что их время давно ушло. Другое дело, что тот же Бутя подобных намеков явно не понимает.

IA — CENTR . RU . «Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана» — В Мангистауской области на прошлой неделе вновь прошли забастовки. На этот раз более 200 работников нефтяной компании «Каракудукмунай» требовали повышения зарплат. По информации представителей профсоюза, в среднем вахтовики получают 230-250 тыс. тенге, хотя по ведомостям – 471 тыс. тенге. В целом же компания констатирует тяжелое финансовое положение из-за падения объемов добычи нефти. Мангистауская область – самый проблемный регион для #Казахстан’а в плане социальной напряженности. Январские события 2022 года тоже начались здесь. Почему регион не первое десятилетие не может «успокоиться» на фоне то точечных, то массовых забастовок – в обзоре на Ia-centr.ru

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Катастрофический сценарий: эксперты заявляют о «рублевых» рисках для Казахстана» — Стоимость доллара превысила психологическую отметку в 500 тенге. Для большинства казахстанцев очевидно — удорожание и возможный дефицит заграничных товаров не эфемерные и депрессивные фантазии, а вполне вероятная реальность, с которой они могут столкнуться уже в ближайшее время. В то же время местные «дочки» крупнейших российских фининститутов давным-давно обросли солидной клиентской базой в Казахстане, поэтому с введением беспрецедентных антироссийских санкций финансовый вопрос, как говорится, встал ребром. Как эти санкции могут сказаться на казахстанских клиентах, в безопасности ли их деньги и что делать гражданам, чьи деньги хранятся на счетах этих банков, разбирался корреспондент…

TIME . KZ . «РОП ушёл вместе с деньгами?» — Правоохранительные органы продолжают разбираться, как именно работала компания, собиравшая в течение пяти лет утильсбор. Расследование в отношении ТОО “Оператор РОП” началось в январе, и вот уже есть первые результаты: по данным аудиторской проверки, руководство компании незаконно перечислило свыше 20 миллиардов тенге карагандинскому заводу, который занимался утилизацией автомобилей.

«Орган на доверии» — Каждый 10-й взрослый казахстанец страдает патологией почек. У пяти-семи процентов почки работают менее чем на 50 процентов. Любой из них может оказаться на диализе и в листе ожидания на пересадку очень важного для организма органа. Но ни те, ни другие не подозревают об этом.

CARAVAN . KZ . «Вес продукта меньше, цена — та же: как нас разводят за наши деньги» — Чтобы не расстраивать покупателей очередным повышением цен, производители продуктов питания всё чаще стали использовать маркетинговые уловки. Они уменьшают вес продукта в упаковке, оставляя прежнюю цену. Активно этим методом пользуются и костанайские производители молочной продукции.

AZATTYQ . ORG . ««Бить нельзя даже Симоньян!» Как в Алматы прошел митинг за права женщин» — Митинг за права женщин собрал около тысячи человек возле памятника Шокану Валиханову в Алматы. Главной темой митинга стало обсуждение права женщин участвовать в политической жизни Казахстана.

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