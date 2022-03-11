Исконно наша, родная демократия

Акимов хотят построить, а министрам дать вольницу

Почему «один из принципов демократии» решили распространить только на региональную власть, а не на исполнительную ветвь в целом?

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У телевизионщиков есть такой популярный жанр – опросы людей на улице. Журналист останавливает случайных прохожих, оператор снимает. Предметом опроса могут быть любые темы, но чаще всего – самые легкие, на которые может ответить неподготовленный человек, не задумываясь. Поэтому случайные опросы как-то постепенно превратились в развлекательный жанр.

Допустим, человеку показывают фото известного голливудского актера или какого-нибудь очень заметного французского политика (или его супругу) и просят назвать его имя или хотя бы род занятий. Сколько смешных видеосюжетов мы видели из этой серии!

А теперь представьте – вас встречает журналист с микрофоном и показывает вам фото акима области или главы города, в котором вы живете. Вы узнаете его из тысячи, не перепутаете ни с кем («Наверное это известный актер?»)? Сможете назвать его по имени-отчеству, случайно встретив в автобусе (хотя таких случайностей, конечно, не бывает). Ну вдруг вы читаете местную газету и являетесь горячим поклонником раздела «Официоз»…

В этой кадровой чехарде, которая продолжается уже лет двадцать, мы не успеваем не только запоминать имена и фамилии министров, но и не узнаем их лица. Что уж говорить о чиновниках рангом пониже? Калейдоскопической памяти не существует.

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И вот теперь на помощь всем нам приходит указ президента страны о проведении встреч акимов с населением. Президент страны указывает акимам идти в народ, а народу велит встречаться со своими слугами. Цель – самая благая: «для дальнейшей демократизации общества, информирования населения о проводимых в стране реформах, повышения прозрачности, ответственности, подотчетности местных исполнительных органов».

В общем, наша демократия начинается со встреч. Есть в этом что-то такое, едва уловимое, ускользающее…

Похожие наказы были и раньше: 6 лет назад, 5 февраля 2016 года был издан указ «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений». В него даже вносили несколько раз изменения, словно пытаясь воскресить мертвеца.

Многие казахстанцы помнят те отчетные встречи, которые превращались в нечто, похожее на торжественные заседания КПСС – с разнарядками всем государственным органам прислать своих представителей, наказ не задавать неудобные вопросы и вообще – не высовываться, отмечаться в списке, безропотно терпеть многочасовые ожидания начала действа, не покидать зал раньше команды и пр., пр.

И это в то время, когда активисты и неравнодушные горожане не могли прорваться через плотное оцепление, через эти кордоны холодных, невозмутимых и источающих опасность стражей порядка, чтобы непросто аплодировать бравурной речи градоначальника после каждого абзаца, а пытаться сказать о проблемах, о которых уже невозможно молчать.

Еще раньше, с 15 августа 2013 года, существовал другой указ – «О проведении акимами отчетных встреч с населением». Да и еще раньше, наверное, какие-то похожие поручения были. Не станем ворошить прошлое. Нет в этом почти никакого смысла, поскольку демократическая практика нам чужда, за все эти годы так и не прижилась.

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Теперь акимам всех уровней предписано «проводить в течение года встречи с населением, информировать его об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов».

Если все пойдет по плану, то люди, проживающие в глубинке, смогут видеть акима области два раза в год, а всех других акимов, управляющих ими, (акима района, села, поселка, сельского округа) — ежеквартально.

Более того, акимы обязаны проводить внеочередные встречи с населением по его требованию, организовывать онлайн-трансляции с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях. Зная пристрастие к докладам, глава государства в своем указе предусмотрел, что доклад должен занимать не более одной четверти от запланированного для встречи времени, а остальную часть времени проводить в формате «вопросы-ответы».

Ну и, конечно, акимы всех уровней должны готовиться к таким встречам, чтобы те не оказались переливанием из пустого в порожнее. В преддверии встречи будет создаваться комиссия, которая соберет, рассортирует и проанализирует запросы и предложения населения. А после рандеву акимы должны проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов.

Более того, они должны систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата. В течение 10 дней акимы обязаны опубликовать план действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей. А ежеквартально размещать на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства» информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

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Итак, одно большое отличие от предыдущей неуспешной практики – то, что эти встречи акимов с народом будут не отчетные, когда аким может зачитать свой оптимистичный доклад по бумажке и ответить только на согласованные заранее вопросы, а рабочие.

Новый формат куда как современнее и востребованнее, но, главное, чтобы это были действительно живые встречи, а не спектакли по ранее написанному сценарию с привлечением делегированных (читай: ангажированных) граждан.

Вы верите в то, что все не сведется к тому, как это было всегда?

Интересно, что раньше и министры обязаны были встречаться с населением. А теперь – не нужно. Вот почему бы министру энергетики не встретиться с народом, который выступает против строительства АЭС в Казахстане? Почему министр труда и социальной защиты избегает активистов из уже ставшего многочисленным Движения за снижение пенсионного возраста женщин до 58 лет? Почему новый министр внутренних дел не горит желанием провести реформу МВД, если есть острый запрос общества на это?

И подобных вопросов по каждому министерству и ведомству не счесть.

Демократия у нас какая-то избирательная. Если это вообще демократия.

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