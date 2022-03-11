Подростковый период – зона особого риска 11.03.2022 18:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 97 0 Режиссер Эля Гильман о том, что 30 международных кинофестивалей заявили казахстанский фильм «Подсолнух» в своих программах, считая гиперважным говорить о проблемах подростков вслух Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Социальная база президента Токаева совсем не та, что у Назарбаева Истории об истории. 600-летие казахской государственности мы можем отпраздновать уже через 6 лет Хлеб для многодетных не предусмотрели бюрократы Ниже Ташкентской эстетику не предлагать Проблемы градостроительства начинаются с провального планирования