Кому в Казахстане станет жить хорошо

Правительство пообещало повышение зарплат бюджетникам и позаботиться о рабочей молодежи. И это не все

Кабинет Алихана Смаилова решил доказать, что он работает, как часы. Что постыдная практика саботажа президентских поручений ушла в прошлое.

Правительство работает как часы?

11 января 2022 года. Шокирующее заявление президента страны в парламенте – сразу после январских событий. Оказывается, ему известно, как живет народ в глубинке.

«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей — их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге», — заявил президент Казахстана.

Он призвал адаптировать политику в социальной сфере «под новые реалии» с учетом, в частности, пандемии коронавируса. Поручил уделить особое внимание трудоустройству молодежи и снижению безработицы. Устранить все условия, которые ведут к «диспропорции в развитии и недовольству граждан» — в частности. Прекратить практику, когда уровень господдержки региона «зависит от «веса» конкретного акима», а не от «реальных потребностей жителей».

Резюме: в течение двух месяцев разработать и принять программу по повышению доходов населения.

10 марта 2022 года. Программа принята!

Для чего нужна программа?

За программу ответственно министерство национальной экономики. Именно оно совместно с госорганами, НПП «Атамекен» и экспертным сообществом проанализировало ситуацию с бедностью и безработицей в стране, а также разработало проект Программы повышения доходов населения.

В социальной сфере наблюдаются два тренда. Первый: темпы роста реальных доходов населения хоть и остаются положительными, но падают. По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, этот показатель замедлился с 6,4% в 2019 году до 2,9% в 2021-м.

И второй: в структуре доходов населения наблюдается падение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов. «Доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,8 процентных пунктов. В свою очередь доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пунктов», — сообщил министр.

Кто станет бенефициаром программы?

Прежде всего, рабочая молодежь, бюджетные работники, предприниматели. Но и про социально уязвимые слои населения не забыли – им обещают новые возможности для трудоустройства.

Правительство намерено обеспечить достойную зарплату бюджетным работникам и рост предпринимательских доходов, а также стимулировать эффективную занятость в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

Стимулирование развития МСБ будет осуществляться через предоставление субсидий из местных бюджетов по кредитам, микрокредитам в рамках Региональной программы поддержки предпринимателей, внедрение льготного микрокредитования и нового инструмента гарантирования в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах.

И еще пара задач — устранение дисбалансов в трудовых доходах и защита покупательной способности доходов – звучат ново, но как это будет обеспечивать Нур-Султан?

Вот планы из этой серии: увеличить производство продовольственных товаров, не входящих в перечень социально значимых, реализовать меры по импортозамещению внутреннего рынка основными непродовольственными товарами и принять индивидуальные планы банков по работе с проблемными займами населения.

Как будет работать поддержка?

По словам Алибека Куантырова, меры в рамках программы можно условно разделить на прямые и косвенные.

Прямые меры направлены на повышение заработной платы для бюджетных работников и выравнивание в дисбалансах доходов. Косвенные меры коснутся расширения возможностей роста доходов за счет содействия при трудоустройстве, профессиональной подготовки (переподготовки), повышения производительности предприятий обрабатывающей промышленности и развития предпринимательства.

В частности, для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки. Предусмотрены такие мероприятия, как устранение дисбалансов в доходах работников производственных предприятий, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности, развитие производственных навыков, реализация проекта опережающей подготовки кадров «Өмір жолдамасы» на региональном уровне.

В стране появятся новые проекты для молодежной занятости: «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников», а также механизм трудоустройства отдельных уязвимых лиц. Повышению квалификации и улучшению навыков будет способствовать профориентация среди школьников, выпускников колледжей, созданию «фабрик» массовой подготовки, переподготовки.

Что там, к 2025 году, ожидает казахстанцев?

Программа по повышению доходов населения рассчитана до 2025 года. Правительство надеется улучшить пять целевых индикаторов: доля оплаты труда в ВВП должна составить 34,5%; доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах – 76,2%; доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, – 5,2%; уровень безработицы – 4,7%; а рабочими местами в совокупности за весь период должны быть обеспечены более 2 млн. человек.

Любой из этих показателей, который запланирован к 2025 году, полагаем, должен улучшиться. Однако насколько – сказать затруднительно: актуальной информации, увы, нет – она разрозненная, устаревшая, не вызывает доверия. Но зато удачно вписана в контекст и уже априори победоносная.

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