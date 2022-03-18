«Суперпрезидент Токаев говорит, что суперпрезидентства не будет». «О чем не сказал Токаев в «Послании надежд». «Выход Токаева из Amanat ставит вопрос о легитимности парламента». «Досрочных выборов ожидать не стоит». «Что ждёт Казахстан в геополитическом хаосе»

Сетевой Казахстан 18 марта 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Суперпрезидент Токаев говорит, что суперпрезидентства не будет». Что не так с посланием Токаева?» — «Казахстан перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», «близким родственникам президента законодательно будет запрещено занимать политические должности», «по мирным собраниям больше послаблений не будет» — такой «пакет реформ» предложил президент Касым-Жомарт Токаев 16 марта. Азаттык спросил политолога Шалкара НУРСЕИТА, в чем соль инициатив президента.

«Одни «топят за Путина», другие поддерживают Украину. Как война обнажает линии разлома» — Как вторжение Москвы в Украину сказывается на самом западном регионе Казахстана, тесно связанном с Россией и отделенном от зоны военных действий несколькими сотнями километров?

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Что ждёт Казахстан в геополитическом хаосе» — Казахстан вступает в сумеречную зону геополитического хаоса, как овца на заклание. У нас слабая армия; дырявая от чужой пропаганды информационная безопасность; неконкурентоспособная экономика, зависимая от России до такой степени, что министр национальной экономики РК недавно сказал: дальнейшее состояние экономики Казахстана зависит от переговоров России и Украины. У нас все еще существует дефицит доверия между властью и обществом, а также опасный конфликт идентичности внутри самого общества, в том числе по поводу отношения к войне в Украине.

«Выход Токаева из Amanat ставит вопрос о легитимности парламента» — Казахстанские политологи оценили послание президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана… Так, кандидат политических наук, глава Центральноазитатского фонда развития демократии Толганай УМБЕТАЛИЕВА, оценивая выступление главы государства, отметила, что «начало давно ожидавшимся политическим изменениям положено» — Политическая воля к реформам сегодня есть. Но, думаю, что еще будут дискуссии по поводу интерпретации многих деталей послания для того, чтобы был найден консенсус и взаимопонимание. Это очень важный этап, иначе реализация многих идей может исказиться.

EXCLUSIVE . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «О чем не сказал Токаев в «Послании надежд»» — ТОКАЕВ наконец озвучил обещанные политические реформы. Этот big deal «мы приближали, как могли» с особой надеждой и нетерпением. Но насколько оправдались эти ожидания? И еще была интрига в том, скажет ли президент Токаев о закрытой и окутанной завесой тайны теме – теме назарбаевской семьи: отменит ли власть «Закон о Первом президенте», будут ли возбуждены уголовные дела в отношении близких его родственников, будут ли возвращены в страну их незаконные деньги. Но тут президент решил довольствоваться молчанием. А жаль… Без ответа на этот вопрос трудно судить о том, что нас ждет завтра.

365 INFO . KZ . «Досрочных выборов ожидать не стоит» — Данияр АШИМБАЕВ на странице в ФБ высказал свое мнение о грядущих реформах, обозначенных в послании президента — Давайте посмотрим на процесс. Разработка и обсуждение изменений в Конституцию займет месяц-другой. Затем необходимо принять большое число правок в конституционные и «обычные» законы. Если к лету конституционные правки пройдут, то остальные могут не успеть до конца сессии. Будут создаваться партии, что тоже процесс не быстрый. Одновременно будут создаваться новые области, формироваться органы управления, делиться бюджет. Это займёт немало времени. Экономическая ситуация достаточно сложная. Так что, на мой взгляд, в этом году ждать досрочных выборов точно не стоит.

IA — CENTR . RU . «Жить по-новому: зачем Казахстану новые области и областные центры» — Одним из самых резонансных решений главы #Казахстан’а, озвученных в Послании народу, стало изменение административно-территориального устройства страны. Алматинскую область разделят на две, город Капшагай будет переименован в Кунаев и станет центром Алматинской области, а город Талдыкорган – Жетысуйской области. На территории бывшей Жезказганской области создадут Улытаускую область с центром в г.Жезказгане, а из Восточно-Казахстанской выделят Абайскую область с центром в г.Семее. Как в экономическом и политическом плане оценить появление новых регионов в Казахстане и заявленный вектор реформ – объясняет казахстанский политолог и руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард ПОЛЕТАЕВ.

CARAVAN . KZ . «Казахстан ждет наплыв дешевых российских продуктов» — Кто распространяет фейки о продовольственном кризисе? Ждут страну пустые полки или, наоборот, наплыв дешевых российских товаров? Обо всем этом мы поговорили с советником министра сельского хозяйства Тоулетаем РАХИМБЕКОВЫМ — Но никаких предпосылок к тому, что мы можем остаться без сахара, нет. Напротив, России будет деваться некуда, и она развернет свои потоки и поставки в сторону Казахстана. Это касается не только сахара, но и молока, сыров, колбасных изделий. Нас ждет не продовольственный кризис, а наплыв более дешевых товаров.

LITER . KZ . «Заморозить кредиты казахстанцам предлагает экономист» — Темп роста реальных доходов казахстанцев в 2019-2021 годы замедлился, а в итоге все свелось к тому, что большую часть заработной платы люди вынуждены тратить на пропитание. Если к этому свести уровень закредитованности населения, то получаем, что жители нашей страны чуть ли не на грани выживания. На фоне боевых действий в Украине вопрос сохранения доходности людей обретает еще большее значение. Насколько это реально в современных условиях, корреспондент узнала у казахстанских экономистов.

NOVGAZ . COM . Нартай ДУТБАЕВ, председатель КНБ РК с 2001 по 2006 год — «Личный состав КНБ был дезориентирован указаниями, поступавшими сверху» — После трагических январских событий в обществе к правоохранительным органам и, в частности к Комитету национальной безопасности Казахстана, из-за предательства его руководителей, отношение негативное. Но приносить в жертву общественному мнению сотрудников этих органов тоже нельзя – они важная часть нашего общества. Они обеспечивают защиту и порядок, благодаря которым функционирует государство. И они не должны жить под прессом шельмования с ощущением ненависти к себе. Об этом идет речь в письме экс-председателя КНБ РК Нартая ДУТБАЕВА в адрес редакции «Новой газеты» — Казахстан».

TENGRINEWS . KZ . ««Учитесь строить, а не разрушать». Педагог решила никуда не уезжать из разрушенного поселка» — Об этом казахстанском поселке пишут песни и стихи. О нем вспоминали на передаче «Поле чудес», этому месту программа «Жди меня» посвятила отдельный выпуск. Бывшие жители сделали сайт, где воссоздают по крупицам городок своего детства. Там огромное количество фотографий, демонстрирующих счастливую жизнь. Итак, речь пойдет о поселке Аксуек, расположенном в Мойынкумском районе Жамбылской области. В предыдущем репортаже мы показали вам руины и остатки советского наследия, сохранившиеся в Аксуеке. А на этот раз расскажем вам историю местной жительницы, которая верит, что у Аксуека было не только яркое и светлое прошлое, но его еще ждет светлое будущее.

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