Министр внутренних дел будет разбираться лично 22.03.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 184 0 Адвокат Олег Чернов о том, что полицейские Алматы создали схему грабежа владельцев криптовалюты благодаря плохо регулируемому обороту финансовых средств Похожие материалы: Страны ЕАЭС перейдут на взаиморасчеты в рублях – министр экономразвития России Экономических последствий войны на Украине для Казахстана не будет Сотрудничество Казахстана и ЕБРР будет осуществляться по новой стратегии Нацбанк РК: Рост экономики Казахстана в 2022 году будет ниже прогнозов, а инфляция — выше «Суперпрезидент Токаев говорит, что суперпрезидентства не будет». «О чем не сказал Токаев в «Послании надежд». «Выход Токаева из Amanat ставит вопрос о легитимности парламента». «Досрочных выборов ожидать не стоит». «Что ждёт Казахстан в геополитическом хаосе»