«Масимов мог исполнить роль гаранта транзита власти в Казахстане». «Вы хотели перемен? Вот они…». «Пройдут ли потрёпанные лидеры кастинг на роль «народных героев»?». «Можно ли на блогерстве и хайпе создать партии и построить демократию?»

Сетевой Казахстан 25 марта 2022г.

IA — CENTR . RU . «Масимов мог исполнить роль гаранта транзита власти в Казахстане» — Дела против экс-главы казахстанского КНБ Карима МАСИМОВА и его заместителей стали важным итогом январского кризиса в #Казахстан’е. КНБ недавно уже показало недвижимость и элитные автомобили Масимова, так злоупотребления властью выносятся на общественный суд. Однако задержание когда-то фактически третьего по уровню влиятельности в стране человека стало еще и маркером завершения транзита власти и более широких процессов. О том, как оценивать процесс против Масимова и его роль в казахстанском сценарии в сравнении с политическими транзитами на постсоветском пространстве – объяснил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН.

KZAIF . KZ . «Вы хотели перемен? Вот они…» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о послании президента ТОКАЕВА и перспективах реформ в стране — Дождались, значит, да? Я не в том смысле, что дождались чего-то такого, чего на ждали. Каждый ждал своего и расценивает предложенные президентом реформы по-разному. Недостатка в комментариях сегодня нет. Разбирать этот поток мыслей, прошу прощения, не имеет смысла. Кое-кто вообще заявил, что это, мол, никакие не реформы, а попытка режима сохранить свою власть. Замечательно. Но если по делу, то ситуация и в самом деле не простая.

VLAST . KZ . «Активы покидают семью?» — Правительство Казахстана объявило о начале работы комиссии по демонополизации экономики, а одним из результатов ее работы обозначило «возвращение в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов». Vласть описывает, о каких активах может идти речь – все они сосредоточены в руках семьи бывшего президента и его ближайшего круга.

QMONITOR . KZ . «Пройдут ли потрёпанные лидеры кастинг на роль «народных героев»?» — Еще три века назад английский ботаник Броун обнаружил, что всякая мелочь обожает беспорядочно двигаться. Похоже, не являются исключением из этого правила и разного рода политические сошки. По крайней мере, на это намекает складывающаяся на нашем внутриполитическом поле обстановка. Телодвижения представленных на нем игроков энергичны и местами даже заразительны, но настолько хаотичны, что становится понятно: толку от них не будет. Да и «торгуют» эти деятели в большинстве своём лицами, а вовсе не идеями.

«Можно ли на блогерстве и хайпе создать партии и построить демократию?» — Внутриполитическое поле в Казахстане впервые за долгие годы перестало напоминать болото. Запущенные Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ политические реформы наложились на инициативы, исходящие снизу, что фактически «разморозило» некогда законсервированный процесс партийного строительства. Поставить диагноз наметившейся активности на этом «фронте» мы попросили политолога Бурихана НУРМУХАМЕДОВА.

SPIK . KZ . «Весенний рецидив, или Стоит ли опасаться повторения январских событий» — В некоторых анонимных Telegram-каналах периодически мелькает информация о возможности повторения в Казахстане январских событий. В качестве часа «икс» указывают середину весны. Сообщается, что за основу будет взят все тот же сценарий использования деструктивными силами в своих целях мирного протеста с социально-экономической повесткой. Правда, теперь госпереворотчики рассчитывают на победу, поскольку на силы ОДКБ ввиду занятости России на украинском направлении Казахстану рассчитывать не приходится. Прокомментировать, насколько реалистичен описываемый сценарий, согласился политолог Бурихан НУРМУХАМЕДОВ.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Не до прожектов теперь, надо выживать!» — Заявления двух министров-россиян о перспективах создания новой международной валюты с участием Евразийского экономического союза и Китая, а также перехода государств-членов этого интеграционного образования к единой рублевой зоне, лишь подлили масла в огонь давно ведущихся в Казахстане дискуссий о целесообразности вступления нашей страны в ЕАЭС и дальнейшего пребывания в нем.

TURANPRESS . KZ . «В кругу непаханых проблем» — Весной прошлого года население нашей страны активно озадачилось проблемами сельского хозяйства в целом и вопросами ценообразования в агропромышленном комплексе, в частности. Тогда на росте цен и вспышках дефицита сказались целая череда факторов – неразбериха на экономическом рынке из-за пандемии, разрывы логистических и торговых цепочек, ухудшение импортных возможностей с поставщиками семян, саженцев, удобрений и препаратов и общие неутешительные прогнозы насчет будущего урожая. Все это в полном объеме присутствует и нынешней весной, только на смену пандемии пришел российско-украинский кризис, так или иначе захватывающий по своим экономическим последствиям практически все государства мира.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Смертельный прием: почему казахстанцы умирают в стоматологиях» — Несчастные случаи с летальным исходом в стоматологическом кресле нынче далеко не редкость. Причем умирают от рук дантистов люди разных возрастов – и дети, и молодежь, и пенсионеры. Кто же виноват в смерти каждого пациента, который пришел к врачу вылечить зубы или подправить улыбку? О системных проблемах, которые кроются за каждой трагической историей, читайте в материале…

LITER . KZ . ««Что за свинское отношение к потребителям?»: казахстанцы возмущены работой сети российских магазинов» — В Сети разгорается настоящий скандал. Казахстанские потребители уверяют, что российская сеть магазинов Fix Price с прошлой недели не принимает клиентов с безналичным расчетом – либо карта Сбербанка, либо наличные средства. Насколько законны действия компании, выясняла корреспондент. По схеме Fix Price работает и магазин “Светофор” в Костанае.

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