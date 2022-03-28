Волевая победа футбольной сборной Казахстана, медаль юниорского чемпионата мира по могулу, теннисные баталии за океаном и очередное поражение баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: счёт не по игре, но главное – в нашу пользу

Национальная сборная Казахстана одержала победу в гостях над командой Молдовы и создала себе хороший задел перед ответным матчем на «Астана-Арена», который состоится 29 марта в после которого окончательно станет ясно, сохранят ли наши футболисты прописку в дивизионе «С» Лиги наций.

В начале поединка в Кишинёве мог забить Владислав Васильев: убрав на ложном замахе соперника, он пробил с убойной позиции, метя в дальнюю «девятку», но мяч пролетел чуть выше перекладины. А затем игровым преимуществом полностью завладели молдаване, которые стали раз за разом создавать угрозы нашим воротам. В одном из эпизодов после ошибки голкипера Игоря Шацкого команду спас защитник Александр Марочкин – он в отчаянном прыжке выбил мяч с самой «ленточки». А в конце первого тайма сплоховал выступающий за санкт-петербургский «Зенит» Нуралы Алип, и хозяева поля открыли счёт.

На снимке: Сергей Малый в матче с командой Молдовы (фото с сайта КФФ)

Нельзя сказать, что после перерыва сборная Казахстана сильно прибавила (скорее, соперник стал реже напрягать её). Но при не очень внятной игре она сумела дважды поразить ворота соперника. В середине второго тайма наши футболисты получили право на штрафной, Васильев навесил в район линии вратарской площадки, и высокорослый Сергей Малый, выиграв верховую борьбу у голкипера, сравнял счёт. Через пятнадцать минут Бахтиёр Зайнутдинов, поборовшись за мяч у лицевой линии, сделал прострел, обернувшийся вторым голом: кто-то из защитников молдавской команды срезал мяч в собственные ворота. В оставшееся до конца поединка время хозяева поля бросили все силы на то, чтобы отыграться, но удача окончательно отвернулась от них. Мало того, на первой компенсированной минуте они могли пропустить ещё один гол, но Айбар Жаксылыков, выйдя к воротам, завозился с мячом и упустил момент.

Ответный матч состоится завтра в Нур-Султане и будет показан на телеканале «Казспорт». Начало в 20.00.

Фристайл: «серебряная» Анастасия

17-летняя Анастасия Городко стала серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, который проходит в эти дни в Кьеза-ин-Валмаленко (Италия). Она завоевала медаль в олимпийском могуле, пропустив вперёд себя только американку Элизабет Лемли.

На снимке; Анастасия Городко (фото с сайта alps.altay.kz)

В квалификации наша соотечественница показала 3-й результат. А лучшую оценку от судей получила японка Анри Кавамура, главное открытие нынешнего сезона, – она заняла 2-е место в общем зачете Кубка мира (взрослого), проиграв лишь один балл действующей чемпионке мира и победительнице Олимпиады 2018-го француженке Перрин Лаффон. Однако в первом финале Кавамура сорвала свою попытку и выбыла из дальнейшей борьбы. На этой стадии наибольшее количество баллов набрала Городко – 74,38. В решающих заездах уже непосредственно за медали лучшая среди первых четырёх девушек, проехавших по трассе, получила 70,56. Выступавшая предпоследней Элизабет Лемли значительно превзошла этот результат – 77,74. Анастасия, которая завершала соревнования, тоже выдала отличную попытку, но немного проиграла американке – 77,14. Впрочем, и «серебро» можно расценить как большой успех.

Сегодня участницы будут состязаться в параллельном (неолимпийском) могуле. Следует напомнить, что год назад Городко стала в этой дисциплине бронзовым призёром взрослого чемпионата мира в Алматы.

Фигурное катание: не пустили во Францию

Во французском Монпелье завершился чемпионат мира. В нём приняли участие не все сильнейшие: россияне, как известно, временно отстранены ото всех международных соревнований, а, скажем, в мужском одиночном катании действующий олимпийский чемпион американец Натан Чен и победитель ОИ 2014-го и 2018-го японец Юзуру Ханю решили отдохнуть. Тем не менее, первенство вызвало большой зрительский интерес.

К сожалению, не поехал в Монпелье лучший казахстанский фигурист 17-летний Михаил Шайдоров – французы без объяснения причин отказали ему во въездной визе. Возможно, дело в том, что уроженец Алматы сейчас живёт и тренируется в России у олимпийского чемпиона 1994-го Алексея Урманова. Два месяца назад на Чемпионате четырёх континентов с участием спортсменов из Азии, Америки, Океании и Африки он занял высокое 5-е место, набрав сумме 234,67 балла. С таким результатом Михаил попал бы в топ-20 на недавней зимней Олимпиаде, на которую он не отобрался (из-за травмы был вынужден пропустить заключительный лицензионный турнир, состоявшийся осенью), и занял бы 16-е место в Монпелье. В отсутствие Натана Чена чемпионом мира стал японец Шома Уно, серебряным призёром – его соотечественник Юма Кагияма (в олимпийском Пекине они завоевали соответственно «бронзу» и «серебро»).

Нашу страну на мировом первенстве представляла только танцевальная пара Гаухар Наурызова/ Бойсангур Датиев. Она – уроженка Актау, он родился и вырос в Москве. За свою короткую программу они получили оценку, которая отправила их на 31-е, последнее, место. Разумеется, в число 20 дуэтов, допущенных к участию в произвольной программе, казахстанская пара не попала.

Теннис: в ожидании жеребьёвки

На этой неделе состоится жеребьёвка группового этапа в элитном дивизионе Кубка Дэвиса. 16 сильнейших команд, включая казахстанскую, будут распределены по четырем квартетам, которые в середине сентября проведут свои турниры в итальянской Болонье, британском (шотландском) Глазго, немецком Гамбурге и испанской Малаге. По две лучшие сборные из каждой группы, в общей сложности восемь, затем продолжат борьбу за трофей в «плэй-офф».

А на минувшей неделе казахстанские теннисисты бились на кортах Майами (США), где проходит очень престижный турнир – один из девяти серии «Мастерс 1000», второй по значимости после «Большого шлема». Первая ракетка нашей страны Александр Бублик (33-й в рейтинге АТР) в стартовом круге отдыхал, а во втором одержал трудную победу нал колумбийцем Даниэлем Галаном (118-й) – 6:7, 6:3, 6:4. Следующим соперником казахстанца стал очень сильный норвежец Каспер Рууд, входящий первую десятку рейтинга (8-й). Совсем недавно, в начале марта, Бублик обыграл его в ключевом поединке за выход в групповой этап Кубка Дэвиса, но теперь ему не удалось повторить свой успех – 3:6, 2:6.

На снимке: Михаил Кукушкин (фото skysports.com)

Ветерану нашей сборной Михаилу Кукушкину (159-й) пришлось преодолеть квалификацию, прежде чем он попал в основную сетку. А там он начал с победы над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (42-й) – 6:4, 6:4. Во втором круге Михаил встретился с американцем Тэйлором Фритцем (13-й), который неделей раньше выиграл аналогичный турнир «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, победив в финале самого Рафаэля Надаля (4-й). Казахстанец оказал упорнейшее сопротивление грозному сопернику. Он дал серьёзный бой в первом сете, выиграл второй, но все же потерпел поражение – 3:6, 7:5, 3:6.

Баскетбол: чёрная полоса «Астаны»

«Астана» потерпела очередное, уже пятое подряд, поражение в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ: на своей площадке в Нур-Султане она была разгромлена санкт-петербургским «Зенитом», одним из лидеров первенства, – 64:90.

Начиная с середины стартовой четверти, гости методично увеличивали свой отрыв: к концу её они выигрывали с разницей в 10 очков, к большому перерыву – 14, после третьей десятиминутки – 25. У баскетболистов «Астаны» мяч в буквальном смысле слова валился из рук: за матч они допустили 27 потерь – антирекорд всей лиги в нынешнем сезоне. Самые результативные среди них, Скайлар Спенсер и Рустам Мурзагалиев, набрали лишь по 10 очков.

Это были 15-й матч и 12-е поражение казахстанского клуба в текущем чемпионате. С тремя победами он занимает 10-е место и сохраняет шансы на то, чтобы подняться на 8-е, а значит, попасть в «плэй-офф». В этой борьбе его соперниками являются красноярский «Енисей» (4 победы в 16 матчах) и минский «Цмоки», имеющий такие же показатели, что и «Астана». Также есть шансы у замыкающей турнирную таблицу польской «Зелены Гуры» (2 победы в 13 матчах). Еще один участник, который претендовал на 8-е место, таллиннский «Калев», снялся с чемпионата после начала событий в Украине.

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