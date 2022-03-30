Игра на истощение

Россия переформатировала военные планы по Украине

Отсутствие Русского мира по ту сторону российско-украинской границы стало не единственным неприятным сюрпризом для Москвы. Из-за этого пришлось заняться формированием военно-гражданских администраций (ВГА) на освобожденных от киевского режима территориях. Боевые действия длятся уже более месяца, а полноценного топливного кризиса в Незалежной до сих пор нет. Хорошая новость для Кремля в том, что по мере военных поражений у Киева падает эффективность деятельности на информационном фронте.

Восемь лет оголтелой неонацистской пропаганды, кадровой селекции и планомерной деятельности СБУ не прошли даром. В Харьковской и Херсонской областях, например, где после победы Майдана возникали «народные республики», в 2022 году ничего подобного не наблюдается. Местные украинские элитарии от российских спецслужб в свое время деньги взяли, но с началом военных действий сохранили верность центральной власти.

Преданность Киеву во многом объясняется тем, что украинские спецслужбы стали расправляться с заподозренными в нелояльности чиновниками по законам военного времени, а сколько бы денег у человека не было, на новую голову ему все равно не хватит. Находящиеся в тылу российских войск города вроде Харькова и Чернигова не могут оставаться без должного внимания, а потому территорию стали брать контроль через сеть спешно формируемых военно-гражданских администраций.

Поменялись акценты в текущей военной деятельности. Целью номер один стало уничтожение группировки ВСУ на Донбассе. Это не только самая многочисленная военная сила Киева, но и лучше всего вооруженная и мотивированная. Тот факт, что российская армия использует против укрепленных позиций противника тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», говорит о крайне упорном характере боев.

Вывести донецкую группировку ВСУ на правый берег Днепра оказалось невозможно из-за господства российской авиации в воздухе. Тогда к ней стали перебрасывать подвижные резервы из глубинных районов Украины с целью удержать периметр обороны. Все это помогло сдержать темп наступления российских войск, но проблему не решило. Да и не могло решить, учитывая перевес Москвы в тяжелых вооружениях и господство в воздушном пространстве.

Отдельным очагом обороны остается Мариуполь, хотя окруженные в нем украинские военнослужащие уже разделены на несколько «котлов». Фактор использования «живого щита» в виде гражданского населения украинской стороной здесь исчерпан, поскольку ВСУ выдавлены из жилых районов в промышленную зону города. Здесь тоже применяются тяжелые огнеметы.

Не похоже, чтобы российские войска кто-то подгонял из Кремля или непосредственно по линии Минобороны. Войска методично ведут зачистку и явно не торопятся. Где надо – вертолеты, где надо – артиллерия, где надо – танки. Сила давит, а здесь она на стороне Москвы.

В российских военкоматах с добровольцами для отправки на Украину заключаются контракты сроком на 3 или 6 месяцев (претенденты должны иметь военный опыт). Возможно, где-то за данный промежуток времени Кремль намерен управиться. Ну а в случае задержки контракт всегда можно продлить.

Топливный кризис на Украине все не разворачивается, хотя в начале кампании фигурировал срок его наступления через 21 день (три недели). Дело в том, что львиную долю рынка ГСМ закрывали поставки из Беларуси, которые немедленно прекратились. Видимо, на этой почве «Искандеры» и «Калибры» зачастили по нефтебазам и прочим объектам, где бензин и солярка складируются в товарных количествах. Последняя попытка контрудара ВСУ на херсонском направлении показывает, что чем заправлять технику еще было. Правда, самой бронетехники теперь там нет из-за разгрома под ударами авиации и артиллерии.

Отсутствие побед сильно подрывает эффективность украинской пропаганды. Какие современные технологии и алгоритмы ни используй, а информация остается сообщающимся сосудом с реальностью. На поле боя тем временем потери ВСУ растут. Акцент россиян на ракеты в качестве бесконтактного оружия еще больше подрывает моральный дух и способность к сопротивлению.

Критического ослабления военных возможностей Киева ждет не только Москва, но и Варшава. Польская идея ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины поддержки со стороны участников альянса не нашла. Однако президент США Джо Байден не возражает, если Варшава попробует осуществить миссию на свой страх и риск. Вашингтон в этом случае окажет всю возможную политическую и военно-техническую поддержку, но без непосредственного участия американского контингента.

Москва фактически из уст Владимира Путина предупредила Польшу, что если там сделают что-либо подобное, то получат ядерный удар. В любом случае у польских политических элит вряд ли появится другой такой удобный шанс вернуть под свой контроль Львов и Волынь, а потому подобный сценарий ими явно рассматривается.

Своим чередом развиваются события на экономических фронтах гибридной войны России с коллективным Западом. Пока не понятно чем закончится история с переводом оплаты поставок российского газа в недружественные государства на рубли. В любом случае рубль на фоне данного процесса существенно укрепился.

Не прекращается поток украинских беженцев за пределы страны. Из 3,2 млн на текущий момент свыше половины находится в Польше. На втором месте Румыния с полумиллионом. В России 360 тысяч. «Диалог культур» в странах Евросоюза происходит достаточно конфликтно, о чем сигнализируют социальные сети. Что касается беженцев на территории Российской Федерации, то они расселяются даже в регионах Дальнего Востока.

Эмиграция Анатолия Чубайса из России вызвала массу вопросов и комментариев. Считается, что этот человек в свое время способствовал восхождению Владимира Путина в большую власть, а потому президент его выпустил (оплатил долг). Жест однозначно щедрый, ведь если идеолога приватизации посадили бы в СИЗО, то рейтинг российского лидера мог бы вырасти скачкообразно.

Россия получает просто невиданную – если учитывать традиционные практики и политическую специфику – поддержку со стороны Китая. «Большая двойка» однозначно функционирует и степень координации между Москвой и Пекином простирается на чрезвычайно широкий круг вопросов. Россия сегодня в авангарде натиска на глобальный порядок, во главе которого находятся США. Поднебесную такой расклад устраивает, а потому она активно поддерживает выгодный для себя тренд.

Казахстан тоже оказывается вовлечен в процессы, активированные войной на Украине. Вроде бы на территории Незалежной выясняют отношения Россия и коллективный Запад, но по факту линии раскола активизируются и внутри казахстанского общества. Вот и генеральная прокуратура обратилась к гражданам с просьбой сбавить обороты разборок в соцсетях. Казахстанцам напоминают о сроках тюремного заключения до 7 и 10 лет. Все это лишний раз свидетельствует о глобальном характере происходящего, где все страны и люди в той или иной степени являются участниками перемен. Ну и перемены тоже тем или другим способом охватывают всех.

В отличие от Кыргызстана, который занял пророссийскую позицию, Нур-Султан пытается усидеть на двух стульях и одновременно дистанцироваться от происходящего на Украине в широком смысле слова. Однако степень гравитации развернувшихся процессов очень мощная и затаскивает в себя Казахстан как в воронку.

***

© ZONAkz, 2022 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.