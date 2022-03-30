Казахстанцы изменили доллару

Какие перспективы у казахстанской валюты в ближайшем будущем?

Кто-то из коллег недавно поставил заголовок «Стремительное падение: в Казахстане рухнул курс доллара». Финансисты с математическим складом ума такого хайпа не разделяют. Главный редактор одного из Телеграм-каналов, экономист по образованию, написал: «Окей гугл, как научить журналистов подобную чушь?». Комментаторы отнеслись к этому с юмором. «Ох, уж эти американцы. Вечно их доллар то взлетает, то рушится вокруг стабильного тенге». – «Капец, как рухнул».

Чего только не сделает журналист ради роста трафика!

Но главный парадокс заключается в том, что, если немного добавить иронии, то и вправду, резкое укрепление тенге можно рассматривать как крушение доллара. Но при этом, конечно, после такого утверждения нужно поставить много хохочущих смайликов.

Вчера тенге снова стал укрепляться, причем, очень резво. Так что доллар стремительно падает. Правда, это падение очень относительное: «американец» даже не догадывается, что на валютном рынке Казахстана его роняют, причем, не очень аккуратно…

А если серьезно, то давайте посмотрим, как и почему ведет себя тенге в последнюю неделю и какие перспективы у казахстанской валюты в ближайшем будущем?

Доллар никому не нужен?

Такое представить себе трудно, но розничный спрос на доллар упал.

«Удивительно, но факт! По данным Нацбанка, в январе и феврале текущего года объем нетто-продаж (продажи за вычетом покупок) долларов США обменными пунктами составили $413 млн. и $455 млн., что почти вдвое меньше по сравнению с декабрем 2021 года. В целом же с начала 2022 года суммарный объем реализованного розничного спроса на американскую валюту в Казахстане составил $868 млн., что равно 18,2% от всего объема спроса, реализованного за весь прошлый год», — пишет в своем Телеграм-канале TENGENOMIKA Галымжан Айтказин.

Наибольшим спросом в первые два месяца 2022 года доллар пользовался в Алматы (36% от общих продаж) и Шымкенте (14%), реже всего его покупают в Кызылординской (1,5%) и Акмолинской областях (1,2%), а также в Северном Казахстане.

Эксперт считает, что одной из причин резкого падения спроса на инвалюту в начале года могли стать январские события в Казахстане. Однако его удивляет, что данная тенденция сохранилась и в феврале, несмотря на начало геополитического кризиса в мире, а именно войны в Украине.

«Поэтому, вполне вероятно, что мы увидим противоположную ситуацию со спросом на инвалюту в марте, учитывая резкое обесценение обменного курса тенге к доллару США», — полагает экономист.

Для кого-то война, а для обменников – мать родна

Начало текущей недели стало для тенге очень удачным. Особенно – вторник.

«Наша любимая национальная валюта сегодня укрепляется — причины в высоких ценах на нефть, курсе рубля и окончании ажиотажа закупки долларов. Однако, укрепление тенге не всем пришлось по душе — те, кто надеялся увидеть на табло курсы в 550, 600 и даже 700 тенге за доллар негодуют и уверены, что их подставили», — пишет главный редактор Телеграм-канала FINANCE.kz Андрей Чеботарев.

Национальную валюту поболтало в первые два месяца изрядно. Но больше всего, конечно, оказал свое негативное влияние рубль из-за военных действий в Украине. 6 марта тенге преодолел психологическую отметку в 500 тенге за доллар, а 16 марта был установлен рекорд падения – до 512,19 тенге за доллар.

При этом в обменных пунктах началась настоящая вакханалия, курс тенге по отношению к доллару опускался до 540-550 тенге. 12 марта Национальный банк расширил пределы отклонения курса при покупке и продаже наличной валюты с 6 до 15 тенге, а для евро – с 7 до 20 тенге. Но при этом ни слова не было сказано о том, что спред должен быть привязан к биржевому курсу. Вот обменники и оторвались от реалий, понимая, что могут заработать на панике.

Андрей Чеботарев уверен в том, что максимальную выгоду от этих качелей получили обменники. «Фиксировать надо не просто спред между курсом покупки и продажи, но и спред от биржевого курса, иначе спекуляции не избежать», — считает он.

Эксперт напоминает, что тенге креп и раньше, это не первое крупное укрепление в истории нашей валюты. Но в любом случае играть на валютных курсах неквалифицированным инвесторам не стоит, и тем более, занимать или брать кредиты под покупку валюты в периоды высокой волатильности. Проигрыш неизбежен.

Итак, в минувший понедельник нацвалюта продолжила укрепление, вернувшись к уровням начала марта.

«По итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился сразу на 10,52 тенге – до отметки 483,74 тенге за доллар. При этом объем торгов остался на минимальных значениях – в 2,3 раза ниже среднесуточного уровня текущего года (159,6 млн). Соответственно, ревальвационная динамика может быть обусловлена снижением избыточного спроса на инвалюту», — отметили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Во вторник тенге укреплялся изо всех сил, и в обменниках курс доллара упал до 460-468 тенге.

Что день грядущий нам готовит?

В АФК считают, что укрепление тенге может продолжиться, учитывая готовность казахстанских властей обеспечивать предложение инвалюты на внутреннем рынке.

Хорошую услугу оказывает рубль, который как будто бы встал на траекторию укрепления. Поддержку рублю оказывают такие факторы, как снижение импорта в РФ, отключение нерезидентов от торгов, введенные властями барьеры по перетоку инвалюты, а также высокие сырьевые цены.

«Дальнейшая динамика курса российской валюты может зависеть от того, согласятся ли страны G7 оплачивать за поставки газа в ЕС в рублях вопреки введенным санкциям либо откажутся от этих поставок», — отмечают аналитики АФК.

Однако тучки все-таки на горизонте есть — некоторое давление на тенге может быть вызвано снижением цен на нефть и сложностями ее транспортировки с учетом ремонтных работ на КТК.

Так что, как видим, качели замедлили свой ход. Но все-таки остаются качелями.

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