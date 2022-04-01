«Казахстан будет соблюдать санкции, введенные США и ЕС против России и Беларуси». «На «троечку»: политолог оценил работу правительства». «В чем хранить деньги государству?». «Чем занимаются в парламенте Казахстана бывшие журналисты?»

Сетевой Казахстан 1 апреля 2022г.

EURASIA . EXPERT . ««Казахстан будет соблюдать санкции ЕС против России» – эксперт оценил заявление Нур-Султана» — В конце марта замглавы администрации президента Казахстана Тимур СУЛЕЙМЕНОВ совершил визит в Брюссель, где, в частности, провел переговоры с еврокомиссаром по финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом. Комментируя итоги переговоров представителям западных СМИ, Сулейменов заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции, введенные США и ЕС против России и Беларуси. Кроме того, заявлен курс на сближение с ЕС и отказ от признания Крыма и Донбасса. Как данные заявления соотносятся с членством Казахстана в Евразийском союзе и ОДКБ, в комментарии «Евразия.Эксперт» объяснил экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ.

365 INFO . KZ . «На «троечку»: политолог оценил работу правительства» — Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал расширение состава вице-премьеров. «В правительстве стало больше на одного вице-премьера. К Скляру, Султанову, Тугжанову и Тлеуберди добавился глава Минфина Ерулан Жамаубаев,» — написал Данияр Ашимбаев на своей странице в ФБ. Политолог обратил внимание, что в этом году не было озвучено разделение обязанностей между вице-премьерами. Поэтому можно только предположить, что на Скляре оперативное управление, индустрия и сельское хозяйство, Султанов — экономика, Тугжанов — социальная сфера, Тлеуберди — внешние дела. Данияр Ашимбаев подчеркивает, что объем работы кабмина растет, поскольку президент дал большое число поручений.

«Говорить о выборах акимов областей пока рановато» — Сначала должна сложиться партийная система, а само население должно понять суть политики. В реформировании нуждаются еще многие сферы как экономики, так и социальной жизни, считает политолог Замир КАРАЖАНОВ — На данном этапе я очень осторожно отношусь к идеям выборности акимов областей и городов республиканского значения. Все-таки сейчас президент должен держать руку на пульсе и контролировать все, что в регионе происходит. Тем более, что многие регионы у нас дотационные.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «ЕАЭС ждет крах? О будущем альянса высказались аналитики» — На фоне продолжающихся геополитических потрясений, целого вороха антироссийских санкций и вполне реальной угрозы дефицита некоторых товаров, в Казнете с новой силой вспыхнули горячие дискуссии о необходимости выхода страны из ЕАЭС. Под разнос привычно идут как принципы совместного таможенного бюджета, так и его «дележки», вероятная «рублевая» зона, а также вдруг возникшие проблемы с логистикой. Казахстанские эксперты приводят свои доводы «за» и «против» членства в ЕАЭС и проводят параллели с нашумевшим когда-то проектом Brexit. В ситуации разбирался корреспондент…

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «В чем хранить деньги государству?» — Арест активов Центробанка России является одним из сигналов о том, что сберегательные портфели многих стран вероятно надо пересматривать. Когда Анатол СТАТИ обиделся на Казахстан и начал свои судебные процессы, в какой-то момент времени он смог заморозить республике 22 млрд долларов активов, чем испугал и потряс не только Минюст, но и вообще весь Левый берег… И все же вопрос правильного распределения Национального фонда и вообще суверенных резервов по активам, бумагам и валютам – никуда не делся.

QMONITOR . KZ . «Можно ли построить «Новый Казахстан», не изменив общественное сознание?» — Строительство «Нового Казахстана» у многих ассоциируется с необходимостью перемен в политической жизни и в экономике, с обязательной трансформацией власти в сторону ее открытости и большей социальной ответственности. А вот относительно того, должно ли измениться сознание самих граждан, и если да, то каким конкретно образом, у нас предпочитают помалкивать, хотя это не менее, а, может, даже более важное условие успешного реформирования. Что нужно изживать из «психологии масс»? Какие ценности и модели поведения необходимо сегодня культивировать? Каким должно быть общественное сознание гражданина «нового Казахстана» и как этого добиться? Мы предложили экспертам высказать свои мнения на сей счёт.

«Вот это запросы! Чем занимаются в парламенте Казахстана бывшие журналисты?» — Где-то полгода назад в QMonitor была опубликована статья «Патриоты» и «моралисты». Чем озабочены экс-журналисты в парламенте?» Речь в ней шла о том, что наши коллеги, ставшие депутатами, в своих запросах обычно обращаются к темам, которые касаются нравственности, патриотизма, национальных ценностей и прочих малоконкретных, но высоких материй и которые не требуют каких-то специальных знаний. Однако в последние месяцы они, похоже, решили расширить тематику своих обращений в правительство. Правда, частенько их заносит не совсем туда…

DIALOG . KZ . Асель ОМАР – «К социологии литературного процесса… Журнал «Простор»: хроника падения» — Журнал «Простор», который когда-то активно участвовал в демократизации СССР, теперь превратился в остров архаики, заселенный динозаврами, беспомощно барахтающийся в океане стремительно меняющегося мира… Нынешняя редакция журнала «Простор», словно заблудившийся в 21 веке призрак, своими публикациями, стилем, набором авторов перемещает нас в 30-е годы СССР, воспевает сталинизм и неоимпериализм.

CARAVAN . KZ . «Еркин Татишев: “Я удивлен, почему экс-председатель КНБ Дутбаев вышел на свободу”» — В интервью нашему изданию экс-председатель КНБ РК Нартай ДУТБАЕВ сказал, что он не причастен к убийству известного банкира Ержана ТАТИШЕВА и, мол, под давлением дал признательные показания на суде, чтобы спасти своих родственников от уголовного преследования. Вслед за ним осужденный “стекольный король”, криминальный авторитет Муратхан ТОКМАДИ (он же Мурка) выступил с аналогичным заявлением, заверив общественность, что также непричастен к совершению убийства Татишева и все показания против себя якобы дал под давлением экс-главы спецслужб Карима МАСИМОВА. Насколько правдивы их заявления? Об этом и о многом другом мы поговорили с братом убитого банкира и известным предпринимателем Еркином ТАТИШЕВЫМ.

DW . COM . «Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров» — Наиболее известный из переехавших в Украину казахстанских оппозиционеров — Владимир КОЗЛОВ, несколько лет являвшийся одним из лидеров партии «Алга!». Несмотря на войну, уезжать из Украины Владимир Козлов не собирается… Нет желания покидать Украину и у журналистов из Актобе Айдоса и Натальи САДЫКОВЫХ. Они еще в марте 2014 года перебрались в Киев, где открыли в YouTube ориентированный на Казахстан оппозиционный канал, у которого сейчас почти миллион подписчиков… Между тем один из известных казахстанских оппозиционных деятелей все же вернулся на родину из Украины. Это Ермек НАРЫМБАЕВ. После нескольких лет, проведенных в Украине, 6 февраля он прилетел из Киева в Алматы и сразу же в аэропорту был задержан полицией.

AZATTYQ . ORG . ««Будем отстаивать свой рудник». В Бестобе требуют сохранить золотодобывающие шахты» — В Акмолинской области шахтеры компании «ГМК «Казахалтын»», отправленные в простой из-за затопления шахт в поселке Бестобе, выступили с видеообращением к президенту страны. Они выразили беспокойство по поводу судьбы золотодобывающих шахт и своего поселка.

KAZPRAVDA . KZ . «Как оформить кредит и не попасть в долговую кабалу – интервью с представителем АРРФР» — Кредит – большая ответственность. Подходить к его оформлению следует очень серьезно и взвешенно. О том, как правильно использовать этот финансовый инструмент, на что обратить внимание при подписании кредитного договора и как затем взаимодействовать с банками – в интервью директора департамента Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александра ТЕРЕНТЬЕВА.

FORBES . KZ . «Режиссер сериала «5:32»: Коррупция — главная проблема казахстанского кино» — Алишер УТЕВ — режиссер, сценарист и продюсер. Большую популярность завоевал благодаря сериалу «5:32», основанному на реальных событиях. Кроме того, Алишер является автором популярного сериала «Сержан Братан», а также ряда полнометражных картин: «Ва-Банк», «Брат или брак — 2» и «ТойХана»… По мнению режиссера, коррупция – главная проблема всех сфер жизни в Казахстане… Некоторыми продюсерами и режиссерами, продолжает он, двигала вовсе не цель создать хорошую картину… «На самом деле они зарабатывали с того, что им приходила большая сумма. Они деньги между собой пилили, а на остаток снимали».

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