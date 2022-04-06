Ищите свои деньги в ЕНПФ: тысячи добровольных пенсионных счетов будут открыты в Казахстане принудительно

Все «гарантированные» деньги, зависшие в ликвидированных коммерческих банках, будут перенаправлены в пенсионную систему

C 2006 года в Казахстане тянется шлейф несчастных историй, связанных с крахом банков. Представляете, именно с этого времени ликвидируется Валют-Транзит Банк!

Банка давно уже нет, нет его собственности и даже его основателя, но этот бренд все еще на слуху.

Многим кредиторам банка, увы, не улыбнулась удача востребовать свои капиталы. А вкладчики, чьи депозиты оказались в банке, вот парадокс, до сих пор не пришли за своими кровными.

Например, по этому банку 63232 вкладчика получили возмещение от Казахстанского фонда гарантирования вкладов (КФГД) на сумму более 17,9 млрд. тенге, а еще 204053 вкладчика до сих пор не обратились в КФГД за причитающейся им выплатой. Между прочим, общая сумма, которую они могли бы получить на руки в самые короткие сроки, не копеечная – 428,788 млн. тенге!

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КФГД сообщил о том, что срок выплат гарантийного возмещения вкладчикам восьми ликвидируемых банков, в число которых входят: АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Delta Bank», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank» и АО «AsiaCredit Bank», завершается 1 мая текущего года.

В настоящее время КФГД и банками-агентами вышеуказанных банков уже выплачено 146 тыс. вкладчикам 98% от общей суммы гарантийного возмещения, что составляет 111,5 млрд. тенге.

«При этом часть сумм все еще остается невостребованной, поскольку большинство не обратившихся вкладчиков имеют остатки на депозитах/счетах/платежных карточках менее 1000 тенге», — сообщили в фонде.

То есть, большинство вкладчиков полагает, что обращаться за такой по нынешним временам мизерной суммой нет никакого смысла.

Но при этом КФГД сделал все возможное, чтобы облегчить этот «переход через Альпы».

Чтобы получить те самые «копейки», депозиторам не обязательно приходить в отделения банков-агентов, уточнили в фонде. Для этого можно подать заявление онлайн через сайт КФГД в круглосуточном режиме.

«В этом случае гарантийное возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет вкладчика, указанный в его заявлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подачи заявления. Однако такой способ доступен только для владельцев счетов, платежных карточек и вкладов», — пояснили специалисты КФГД.

Однако вкладчики, предпочитающие традиционное банковское обслуживание, пояснили в фонде, а также законные представители, наследники и иные правообладатели вкладчиков могут обратиться за получением гарантийного возмещения в банки-агенты с заявлением на бумажном носителе.

Информацию, какие отделения банков-агентов осуществляют выплату гарантийного возмещения, можно получить на сайте банков-агентов, которые осуществляют выплаты.

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Валют-Транзит Банк, кстати, вовсе не рекордсмен по невостребованным вкладам. Он лишь второй. На первом месте находится Банк Астаны – у него таких клиентов 204 657.

На третьем месте находится Capital Bank, самый последний из печального списка – он был лишен лицензии 26 июня 2021 года. За выплатой гарантированного возмещения в этот банк не обратились 46395 человек, остаток их средств составляет более 136,859 млн.

А рекордсменом по невыплаченным суммам является AsiaCredit Bank –невостребованными остаются более 851,8 млн. тенге на 17804 вкладчиков. Этот банк вообще смешон – за вкладами обратилось 5349 человек, и они получили более 18,236 млрд. тенге.

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В КФГД сообщили, что суммы гарантийного возмещения, невостребованные вкладчиками ликвидируемых банков до 1 мая 2022 года, будут перечислены на их индивидуальные пенсионные счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытые в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Если у физического лица в информационной системе ЕНПФ уже открыт индивидуальный пенсионный счет по учету добровольных пенсионных взносов, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет. Если счет отсутствует, то он будет открыт автоматически. Основанием для открытия счета будет поступившая из КФГД в ЕНПФ невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам», — уточнили в ЕНПФ.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого производится платеж, будет осуществляться по ФИО, ИИН, дате рождения.

За вкладчиками, которые в течение срока выплаты (до 1 мая 2022 года) не смогли по объективным причинам обратиться за возмещением, в том числе за теми, чьи невостребованные суммы были перечислены в ЕНПФ, сохранится право на получение гарантийного возмещения. Для этого необходимо подать в КФГД письменное заявление с подтверждающими документами.

Перечень уважительных причин предусмотрен в Законе «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК».

Такие заявления КФГД принимаются до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка либо до наступления права вкладчика на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

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