«Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти». «Вскрыта роль британских спецслужб в подготовке покушения на президента Казахстана». «Дружба дружбой, а табачок врозь: какие союзы Казахстан может покинуть»

День за днем 218 0
Сетевой Казахстан 6 апреля 2022г.

KAZPRAVDA.KZ. «The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам» — Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ статье, опубликованной 4 апреля на страницах американского издания The National Interest. «Сегодня Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов. При этом коррупция и непотизм должны стать нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих», – пишет Президент РК.

ТОКАЕВ

MK.RU. «Вскрыта роль британских спецслужб в подготовке покушения на президента Казахстана» — Покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА готовил агент Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом информационному порталу StanRadar сообщил информированный источник в Казахстане. Злоумышленник был задержан Комитетом национальной безопасности Казахстана еще 25 марта. Эксперт «МК» полагает, что за террористом помимо СБУ могли стоять британские спецслужбы.

LITER.KZ. «Дружба дружбой, а табачок врозь: какие союзы Казахстан может покинуть» — Являясь членом ЕЭАС, Казахстан тесно связан с Россией. Поскольку сейчас экономика соседней страны переживает не лучшие времена из-за многочисленных санкций, все чаще ставится вопрос ребром: нужно ли нам оставаться в организации. В связи с этим редакция Liter.kz узнала об этом мнения экспертов, собрала список основных международных организаций, в которые входит наша страна, и разъясняет, какие вообще существуют условия выхода из подобных союзов.

QMONITOR.KZ. «От реставрации до модернизации. Можно ли изменить сознание казахстанцев?» — Мир меняется на глазах, что предполагает и изменения в сознании граждан. Более того, произошедшие за последние два года события, в том числе кордайская и алматинская трагедии, возвели эту задачу в ранг первоочередных – без её решения Казахстану сложно будет угнаться за современным прогрессом. О том, какой путь духовного и культурного обновления народа должна выбрать страна, мы попросили порассуждать в рамках инициированной нами полгода назад дискуссии историка, кандидата философских наук Сейткасыма АУЕЛБЕКОВА.

Кризис как обнуление для нового старта Кризис как обнуление для нового старта
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IACENTR.RU. «Россия всегда четко проговаривает «красные линии», просто нужно уметь слышать» — Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН — Особняком выглядит позиция Казахстана. Одно из ее проявлений – заявление первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова. Чиновник заявил, что Казахстан не собирается помогать России в преодолении наложенных на нашу страну санкций. На фоне остальных стран Центральной Азии это заявление выглядит наиболее жестко. Казахстан наш ближайший союзник не только по ЕАЭС, но и по ОДКБ, не говоря уже о многолетнем плодотворном сотрудничестве в рамках двухсторонних соглашений. Особенно странно звучат такие заявление после январского кризиса в Казахстане. Напомню, в начале 2022 года страна столкнулась с серьезнейшим кризисом с момента обретения независимости, который был во многом купирован после подключения России и партнеров по ОДКБ.

EXCLUSIVE.KZ. «Надо не из ЕАЭС выходить, а избавиться от раболепия перед Россией» — Со стороны казахстанских бизнесменов все чаще раздаются голоса о необходимости выхода из ЕАЭС и ТС: ничего кроме убытков, а сейчас еще и нанесения непоправимого урона репутации стран, эти интеграционные союзы Казахстану не дают. Тем не менее, экономист Толеутай РАХИМБЕКОВ считает, что в угоду сложившейся военно-политической ситуации торопиться немедленно выйти из ЕАЭС и ТС нельзя. Политические проблемы, по его словам, через год могут разрешиться, а вот экономические союзы налаживаются годами и даже десятилетиями.

Гульмира ИЛЕУОВАTURANPRESS.KZ. Гульмира ИЛЕУОВА – «Алматинская трагедия в восприятии населения страны» — За военными событиями в Украине как-то ушла на второй план история, случившаяся в Алматы в начале января 2022 года. Конечно, протестные акции и беспорядки того периода прокатились практически по всей стране. Но чего хотели напавшие именно на Алматы, каких целей добивались? Что хотели нам сказать те люди, которые врывались в редакции телекомпаний и требовали выхода в эфир? Какой смысл был в том, чтобы захватить наш город, пусть и крупнейший, но, все-таки, не столичный, то есть совсем не то место, где расположены парламент-правительство-президент? Вряд ли мы получим исчерпывающие ответы на эти вопросы. Однако можем попытаться узнать, что думают о случившемся жители страны. В марте 2022 года фондом «Стратегия» во всех регионах Казахстана был проведен опрос населения (1600 респондентов), в ходе которого в числе других были заданы и вопросы по восприятию гражданами алматинских событий.

CARAVAN.KZ. «Через лет 10 мы все будем жить среди гор мусора и ловить вредную зараженную рыбу – экоактивист» — Имя Шасалима ШАГАЛИМОВА известно многим столичным жителям. Он организовывал субботники возле водоемов, боролся с незаконными свалками вокруг города, с нерадивыми водителями ассенизаторских машин, сливающих нечистоты в степь. А недавно написал в соцсетях огромный пост о том, что все хождения по чиновникам и озвучивание экоинициатив заканчиваются ничем. Почему так происходит и что нужно для того, чтобы нашим потомкам осталась чистая земля, – мы поговорили с самим экоактивистом.

TENGRINEWS.KZ. «Айтишники из России и Беларуси рассказали, почему выбрали Казахстан» — В Казахстан продолжают приезжать жители России, Украины, а еще Беларуси. Первыми на фоне происходящих событий стали прибывать IT-специалисты. О них пойдет речь в этом материале. Почему они выбрали Казахстан, какие перспективы видят в нашей стране и когда у нас появится своя Кремниевая долина? Корреспондент поговорил об этом с IT-гостями Караганды и Нур-Султана.

Старые проблемы Нового Казахстана Старые проблемы Нового Казахстана
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INFORMBURO.KZ. «Работать врачом в Казахстане становится всё невыносимее» — Доктор Елена ХЕГАЙ рассказала, с какими проблемами приходится сталкиваться казахстанским медикам ежедневно. В нашей системе всё сложнее и невыносимее становится работать врачом: некоторые пациенты просто воспринимают врачей как обслуживающий персонал – почему не позвонила, не узнала о самочувствии, или, если в течение нескольких часов (рабочего дня!) не написала ответ: «Вы на сообщения вообще отвечать собираетесь?», или коронное (убивает меня просто): «Мы вообще-то за приём такие деньги заплатили не для того, чтобы нам физраствор в нос выписывали».

KURSIV.KZ. «Численность населения в СКО упала до минимума» — За годы независимости численность населения в Северо-Казахстанской области сократилась в два раза. Если в 1991 году в регионе проживало около миллиона человек, то в феврале 2022 года количество граждан опустилось до полумиллиона. Этому способствует как естественная убыль, так и отрицательное миграционное сальдо.

VLAST.KZ. «То, что нет хорошего контента на казахском языке — это уже миф» — Помимо множества госпрограмм, которые призваны помогать развитию государственного языка, в Казахстане действует сразу несколько онлайн-площадок и движений, главной целью которых является популяризация казахского языка. Они пишут увлекательные тексты, объясняют и рассказывают и добиваются перемен — и в интересе к языку и в его использовании. Власть поговорила с несколькими из них.

TIME.KZ. «Коррупция на детях» — Пока некоторые взрослые наживаются, у многих, включая юных казахстанцев, растут проблемы со здоровьем. Программа госфинансирования детских спортивных секций и творческих кружков Аrtsport, запущенная в стране в прошлом году, уже успела оскандалиться, как когда-то это произошло с Damumed. О махинациях с выкачиванием бюджетных денег в ущерб детям рассказал министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ во вторник на заседании правительства.

AZATTYQ.ORG. ««Допрашивают как жену террориста». Вдова застреленного в январе» — Жена убитого во время январских событий Ермека КЕБЕКБАЕВА опасается, что на ее мужа посмертно возложат ответственность за «массовые беспорядки» в Алматы. Актоты Кебекбаеву, мать троих детей, неоднократно вызывали в полицию, допрашивали и грозили уголовным преследованием. Расследование по другому делу, по факту смерти Кебекбаева, не продвигается, отмечает адвокат.

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