Подросткам наркотики купить легче, чем алкоголь и сигареты

Жизнь 713 0
Председатель Общественного фонда «Путь домой» Нуржан Жакупов о том, что наркотическая зависимость дошла до аулов, а мультимедийного контента для профилактики на казахском языке нет