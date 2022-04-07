Подросткам наркотики купить легче, чем алкоголь и сигареты 07.04.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 713 0 Председатель Общественного фонда «Путь домой» Нуржан Жакупов о том, что наркотическая зависимость дошла до аулов, а мультимедийного контента для профилактики на казахском языке нет Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Казахстану срочно нужны специалисты-водники Коррупция – цветочек в букете болезней системы здравоохранения Вопросы по гарантированной биобезопасности следует задавать своим правительствам Очертания Нового Казахстана весьма пунктирны