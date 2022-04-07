После нас – хоть пустыня

Правительство новое, а методы работы проверенные, топорные...

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже не раз говорил о том, что нельзя постоянно идти по легкому пути – покрывать расходы за счет увеличения дефицита бюджета и трансфертов из Национального фонда. Призывал и требовал усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

И что же? Правительство Смаилова и не собирается изыскивать внутренние резервы, оно опять запустило свою жадную лапу в Национальный фонд…

2,1% или 3,2%?

Почти одновременно правительство Казахстана и Азиатский банк развития дали свои прогнозы по экономическому росту нашей страны. Причем, правительство в данном случае – пессимист, а АБР – оптимист.

Итак, по информации Министерства национальной экономики, с учетом складывающейся ситуации реальный рост ВВП страны снижен с 3,9% до 2,1%.

Номинальный ВВП ожидается в объеме 91,5 трлн. тенге, что на 4,5 трлн. тенге выше одобренного прогноза. По ожиданиям, экспорт увеличится до $72,2 млрд., импорт – до $40,2 млрд. Инфляция определена в коридоре 8-10%.

По данным Министерства финансов РК, доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2022 году оцениваются в объеме 10,162 трлн. тенге, что на 955 млрд. тенге выше утвержденного плана. А расходы республиканского бюджета правительство решило увеличить на 2,7 трлн. тенге до 18,795 трлн. тенге.

В то же время АБР спрогнозировал, что в 2022 году экономический рост Казахстана замедлится с 4% в 2021 до 3,2% из-за ужесточения денежно-кредитной политики и негативных последствий российского вторжения в Украину.

При этом АБР считает, что потребительская инфляция снизится по итогу текущего года до 7,8% благодаря жесткой денежно-кредитной политике, валютным интервенциям, контролю над ценами, а рост добычи нефти и цен на нее приведет к профициту счета текущих операций в 2023 году, а инфляция в 2023 году продолжит снижаться до 6,4%.

Что с этим прогнозом не так? Телеграм-канал TENGENOMIKA пояснил, что такие прогнозы строились с учетом данных на начало февраля и, конечно, вряд ли отражают текущую действительность. Этот прогноз эксперты называют крайне оптимистичным, если принимать во внимание проблемы, с которыми столкнулся Казахстан на фоне войны в Украине.

Тучи над Казахстаном, как видим, сгущаются, а правительство, тем не менее, намерено увеличивать расходы. Как было заявлено на заседании правительства, деньги пойдут на выполнение поручений главы государства, на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики.

Формулировки – привычные, бесспорные и… топорные. Таким приемом пользовались все предшественники Алихана Смаилова на посту главы правительства в последние 20 лет независимости.

Министр считает по-другому

«Объём Нацфонда Казахстана с января 2020 года по февраль 2022 года уменьшился в долларовом выражении на $7,18 млрд. — до $53,9 млрд. Между тем, сегодня стало известно, что объём трансфертов из Нацфонда будет увеличен с 2,7 трлн. тенге до 4 трлн. тенге в текущем году», — написал во вторник ведущий автор Телеграм-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин.

«Аппетит приходит во время еды. Ещё 29 марта министерство национальной экономики просило из Нацфонда всего 600 млрд., увеличивая общий трансферт до 3 трлн. Сегодня утром оказывается, что просят уже 1,6 трлн. тенге, тем самым увеличивая общий трансферт до невообразимых 4 трлн. тенге! И самое интересно, что это прокатило! Деньги выделили!», — недоумевает главный редактор Телеграм-канала FINANCE.kz Андрей Чеботарев.

Он подсчитал, что с учетом прогноза ВВП на этот год по новому курсу тенге к доллару, текущий остаток Нацфонда в $56 млрд. составляет уже 29,1% к ВВП, то есть на 0,9% ниже неснижаемого остатка. А если по прогнозному курсу правительства в 460 тенге за один доллар, то и вовсе 28,2%, то есть на 1,8% процента ниже неснижаемого остатка.

Кстати, по подсчетам Галымжана Айтказина, даже при ожидаемом номинальном ВВП в объеме 91,5 трлн. тенге на 2022 год текущий объём Нацфонда составит лишь 27,1% ВВП при курсе 460 тенге за доллар.

Так что правительство одним росчерком пера нарушило «золотое правило» использования средств Национального фонда – оставлять в нем не менее 30% от ВВП!

Но зато министр национальной экономики Алибек Куантыров, который еще 100 дней в своей должности не отметил, совершил маленькое чудо – подсчитал, что неснижаемый остаток НФ прогнозируется на уровне 32% к ВВП!

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«Мы сначала залезли в пенсионный фонд и раздали его, теперь мы отбираем деньги у наших детей — опустошая Нацфонд. И это без учёта того, что экспортная таможенная пошлина за нефть, а при её текущей цене это более 600 млрд. тенге, пойдёт напрямую в бюджет», — отметил Андрей Чеботарев.

«Отношение правительства к Нацфонду в текущих реалиях вызывает особое беспокойство, которое видимо рассчитывают на высокие цены на нефть. К слову, в Правительстве среднегодовую цену на нефть определили на уровне 90 USD за баррель, что мы считаем высоким и не полностью обоснованным», — поделился со своей аудиторией Галымжан Айтказин.

Как говорится, без комментариев…

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