Война Миров. Запад и Россия заявили о войне на Украине до конца

Обстоятельства сложились так, что у проблемы может быть только военное решение

Раскрылась загадка, почему Владимир Путин на переговоры с киевским режимом отправил глупого Владимира Мединского. Экс-министр культуры своими неадекватными заявлениями заставил поверить западный истеблишмент в возможность мирного договора между Россией и Украиной. Договор, где Киев признает Крым за Москвой, плюс независимость ЛДНР, отказывается от вступления в НАТО и проводит демилитаризацию – это удар по коллективному Западу и воспринимается им как однозначное поражение. Поэтому глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель написал в Twitter: «Эта война должна быть выиграна на поле боя».

Владимир Мединский напугал не только политическое руководство Евросоюза, но и силовой блок российской элиты. Поэтому в рамках ротации командующих войной на Украине на военное хозяйство кампании поставили генерала-армии Александра Дворникова.

Карьера товарища (в российской армии военнослужащие официально обращаются друг к другу «товарищ») Дворникова пошла вверх после Второй Чеченской компании, где он удачно командовал мотострелковым полком.

Александр Дворников. (Фото: https://nachfin.info/)

Важной ступенью в послужном списке стало командование группировкой вооруженных сил РФ в Сирии с сентября 2015-го по июнь 2016 года. Александр Дворников показал себя не только жестким руководителем, но еще и способным к высокой степени координации подчиненных сил и средств. В конечном итоге, ему пришлось увязывать воедино не только российские подразделения (включая ЧВК), но и правительственные силы Дамаска, иранские части КСИР, отряды «Хезболлы» и много кого еще. Сегодня данный талант очень востребован, поскольку кроме частей Министерства обороны в специальной операции участвуют Росгвардия, МЧС, спецназ ФСБ и ФСО, народные милиции ЛДНР, контингент из Южной Осетии…

Генерал Дворников трудоголик, что крайне важно в ситуации, когда непосредственному руководителю военной части кампании приходится лично вникать в огромное количество вопросов, так или иначе связанных с ходом ведения боевых действий.

Если мы посмотрим на театр военных действий, то глубокие охваты и обходы, если не считать окружения собственно группировки ВСУ на Донбассе, прекратились. Теперь российские вооруженные силы просто перемалывают украинские войска, пользуясь превосходством в огневой мощи. Авиация стала делать больше боевых вылетов, плюс интенсивнее стали ракетные удары по глубокому тылу Украины. Станут ли российские военные уничтожать мосты через Днепр – пока не понятно. Военная логика требует разрушения и железнодорожных, и автомобильных мостов.

В воинственных заявлениях главы евросоюзовской дипломатии Жозепа Бореля следует учитывать еще и личные моменты. После того, как Россия выступила с ультиматумом к США и НАТО откатиться в плане военной инфраструктуры на рубежи 1997 года, г-н Борель представил Москве свои соображения по происходящему от лица ЕС. На это ему ответили, что обращались с запросами к США, НАТО и ОБСЕ, а мнение Евросоюза Кремль не интересует, почему в Брюссель никаких бумаг и не отправляли. По дипломатическим меркам это полноценная пощечина, в соответствующих кругах все о ней помнят, поэтому Жозеп Борель при каждом удобном случае вынужден мстить за нанесенную обиду.

При этом страдает имидж Евросоюза. Традиционный формат риторики Брюсселя – это призывы к переговорам, компромиссам и дипломатическому урегулированию. А тут мощное подбадривание украинских нацистов к войне до победного конца и обещание всей возможной поддержки со стороны ЕС. С другой стороны это показывает, как высоки ставки в нынешнем противостоянии и как опасно проиграть любой из сторон. Для Запада даже опаснее, чем для Москвы, поскольку Россия ломает миропорядок, в котором коллективный Запад выступает главным бенефициаром. Если США еще как-то могут перестроиться, то Евросоюзу в новых экономических реалиях (когда они наступят) точно конец.

Пока в руководстве Евросоюза все настроены решительно, «на местах», в смысле среди стран-членов ЕС, целостного отношения по украинскому вопросу не наблюдается. Например, недавно вновь победивший на выборах в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан не только отказывается поставлять киевскому режиму оружие, но и запрещает использовать венгерскую территорию для транзита военных поставок из других стран НАТО. В постановку в Буче он тоже не верит, готов покупать российский газ за рубли.

В итоге Польша заявила о заморозке сотрудничества с Венгрией. Как это будет выглядеть практически – не понятно. Ведь Варшава и Будапешт в Евросоюзе, между двумя странами безвизовое перемещение, они находятся в общем таможенном пространстве и еще масса аналогичных вещей.

Продолжает демонстрировать чудеса неуязвимости газовая труба, которая через территорию Украины качает «голубое топливо» из России в Европу. Она еще и работает на полную загрузку, все транзитные платежи поступают в срок и контракты исполняются.

Покрытым мраком получился визит австрийского канцлера Карла Нехаммера в Москву. Австрия не является членом НАТО, но при этом фигурирует в списке недружественных для России государств. До последней войны у российской правящей элиты с австрийцами отношения были лучше, чем с немцами. Однако война – это слишком мощный фактор, который неизбежно влияет на все сферы взаимодействия Москвы и Вены.

Нынешняя гибридная война России и коллективного Запада вещь во многом парадоксальная. Никогда в Кремле не было столь прозападного правительства по своему составу, которому волею обстоятельств пришлось вступить в жесткий конфликт со своими кумирами.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что большие структуры живут собственной жизнью и логикой, которые не обращают особого внимания на персональные предпочтения и особенности вовлеченных ими в орбиту своей жизнедеятельности персон. Вот и получается, что российские топ-чиновники, в 90-ые гг. ратовавшие за сокращение армии и ВПК, сегодня резко стали патриотами и милитаристами.

Пожалуй, лучше всего о переменчивости течения жизни рассказывает свидетельство одной освобожденной жительницы Мариуполя: «Сидели в подвале и услышали «Аллах акбар!». Сразу от радости перекрестились, потому что все поняли – это русские».

Западные наблюдатели предполагают, что Владимиру Путину нужен яркий военный успех до 9 мая, поскольку это главный государственный праздник России. Отсюда делаются выводы об ограниченности ресурса времени, которым располагает генерал Дворников. При всей важности политических моментов, вряд ли Кремль будет сильно подгонять армейцев. Уничтожение донбасской группировки ВСУ – чрезвычайно важное дело, поэтому скорее всего российские военные будут действовать наверняка, сосредоточив все необходимые для этого ресурсы.

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