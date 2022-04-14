Излюбленный метод Сатыбалды

28,8% акций Казахтелекома возвращаются государству после ареста племянника первого президента страны. Что это – добрая воля или сделка со следствием?

Говорят, Кайрат Сатыбалды был предупрежден о своем предстоящем аресте.

Значит, остались связи и влияние – в прошлом офицер КНБ, а потом и руководитель топовых квазигосударственных компаний, получал строго секретную информацию из «органов», к которым давно уже не имел никакого отношения.

Предложение, от которого нельзя отказаться

13 марта он собирался улететь в Дубай, чтобы, наверное, уже не возвращаться в родной Казахстан. Но вместо уютного кресла в бизнес-классе его посадили на заднее сиденье специального автомобиля и зажали между собой два оперативника.

Просчитался.

И целый месяц в заключении понадобился на то, чтобы принять непростое решение: подарить государству часть своей собственности, нажитой, наверное, неимоверным трудом.

Итак, 12 апреля правительство Казахстана приняло постановление вернуть в государственную собственность 28,8% акций национальной телекоммуникационной компании «Казахтелеком», которая контролировалась двумя компаниями Сатыбалды.

«Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества «Казахтелеком», составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения», — говорится в тексте постановления.

И еще одна компания, Alatau Capital Investment, которая также принадлежит Сатыбалды, по договору дарения, как утверждает правительство, передает в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества.

По подсчетам Телеграм-канала Finance.kz, стоимость «подарка» составляет 93,7 млрд. тенге в ценах акций на текущий момент.

Мало кто сомневается в том, что, будь воля Кайрата Сатыбалды, он вряд ли бы подарил долю в Казахтелекоме государству, а не своим детям, например. Не ради же государства он сколачивал свой капитал, как мог.

Значит, это все-таки сделка со следствием? О чем торгуется Сатыбалды? О сохранении оставшихся активов или о свободе?

На чем сердце успокоится?

13 марта Кайрат Сатыбалды оказался за решеткой. Ему предъявили обвинение в «злоупотреблении служебным положением и хищениях средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере».

Но это была не единственная причина.

В антикоррупционной службе сообщили, что Сатыбалды «находится под следствием в связи с причастностью к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства».

А чуть позже она заявила о выявлении фактов хищений со стороны других компаний, подконтрольных Кайрату Сатыбалды и его бывшей супруге Гульмире, которая была задержана 16 марта.

Речь идет о компаниях-собственниках подъездных железнодорожных путей, так называемого последнего километра. Следствие считает, что бывшие супруги при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

Под стражу также заключены руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний.

Думается, если следствие потянет за ниточки дальше, выпадет еще немало скелетов не только из отечественных, но и офшорных шкафов.

Вундермен, не иначе

Где именно и с какого момента вдруг начал богатеть Кайрат Сатыбалды, история умалчивает.

Трудно себе представить, что некие компании вроде ТОО «Корпорация Дүние», ТОО «Дүние-Кузет», ТОО «Дүние-Агро», которыми как будто владел Кайрат Сатыбалды, могли принести ему миллиарды. Наши коллеги разбирались – там не бизнес, а одно название.

Скорее всего, речь действительно идет о схемах.

Информационный ресурс, называющий себя Библиотекой компромата Казахстана уже давно следил за делишками племянника Назарбаева, величая его «повелителем миллиардной контрабанды», «маэстро оффшорного патриотизма с благочестивым лицом», «радикально настроенным олигархом» и т.п…

Сначала он много, кажется, даже чересчур, учился: в 1990 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 1993 году – Высшие курсы КНБ, в 1997 году – Алматинский ГУ им. Абая, получив специальность юриста-правоведа. В 2001 году получил диплом экономиста в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева (Астана), а в 2002 — диплом инженера-нефтяника в Атырауском институте нефти и газа.

И это в то время, когда он, если верить послужному списку, продолжал усердно трудиться в КНБ, а в 1998-2000 годах занимал ответственный пост заместителя акима столицы?

Вундермен, не иначе.

Затем снова, по второму кругу КНБ, квазисектор — национальная компания «Қазақстан Темір жолы». Однажды ветер занес его в партию Нур-Отан, а потом – раз, и на дворе 2015 год. И он — управляющий партнер Alatau Capital Invest. И, совершенно неожиданно, — владелец почти трети акций одного из технологичных банков. И участник сначала Рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов, а потом Рейтинга 50 самых богатых людей страны.

До 2018 года включительно он все так же владел и банком, и фигурантом рейтингов казахстанской версии журнала Forbes был, а потом вдруг ушел в тень.

Поговаривают, что журналу он приплачивал за то, чтобы его скромную персону оставили в покое и публично не считали его капиталы. Из числа же акционеров банка пришлось исчезнуть, поскольку финансовому институту предстояло IPO на западной площадке, а присутствие в акционерах одиозного представителя клана Назарбаевых могло только помешать.

В общем, как влился в число акционеров тихо, так и ушел незаметно. Хотя, вероятнее всего, это только видимость. Ведь излюбленное занятие Сатыбалды – не светиться, не руководить, а владеть и властвовать.

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