Что делать, если «дочка» Сбербанка передала ваш кредит в Halyk Bank

Банки быстро договорились о переуступке кредитного портфеля ради финансовой стабильности в Казахстане

После того, как 6 апреля с.г. США расширили санкции в отношении двух российских банков – ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», под удар попали и казахстанские «дочки» этих банков. Ряд операций был ограничен или приостановлен, а «дочка» Сбербанка начала процесс переуступки части кредитного портфеля казахстанскому Halyk Bank.

Что происходит сейчас с банками и как скажется на заемщиках и депозиторах Сбербанка переуступка? Отвечаем на часто задаваемые вопросы.

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— Какие услуги ограничены и какие услуги по-прежнему доступны для клиентов казахстанских «дочек» Сбербанка и Альфа-Банка?

Клиентам этих двух банков недоступны операции с платежами и переводами в долларах США. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений, информирует Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В частности, в отношении Альфа-Банка введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, не работают карты Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц.

Альфа-Банк временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, «заморозил» выдачу кредитов.

Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме Альфа-Банка. При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита.

Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.

— А не лопнут ли эти банки?

Особых причин для беспокойства нет. В целом, как отметили в пресс-службе АРРФР, дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

— Могут ли повлиять санкции на собственно казахстанские банки, их устойчивость?

«Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков», — заверяет регулятор.

Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности — 16 трлн. тенге или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд. тенге или на 0,4% до показателя 37,8 трлн. тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд. тенге или 2,1% и составил 4,6 трлн. тенге.

Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.

Со своей стороны, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и, в случае необходимости, примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка.

— Какие кредиты и по какой причине «дочка» Сбербанка продала Народному банку?

По договору цессии Halyk Bank выкупил лишь часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса ДБ АО «Сбербанк». Сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана (БРК), части беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов.

Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд. тенге. При этом по состоянию на 1 апреля кредитный портфель потребительских займов ДБ АО «Сбербанк» составляет 1,1 трлн. тенге.

В Сбербанке эту сделку комментируют очень сдержанно, поясняя, что переуступка займов является общепринятой практикой и обычной процедурой в банковском секторе.

«Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы, в свою очередь, получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов», — прокомментировали в Сбербанке.

— Зачем Halyk Bank купил кредиты клиентов Сбера?

«Halyk Bank, как системообразующий для экономики Казахстана финансовый институт, действует, прежде всего, в интересах казахстанского общества. Выкупив часть ссудного портфеля физических лиц и тем самым предоставив ликвидность ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора Казахстана», — заявила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

По ее оценке, это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов.

— Какие изменения в обслуживании ожидают клиентов Сбербанка, чьи кредиты переданы в Halyk Bank?

Условия по действующим займам клиентов «дочки» Сбербанка, а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования – останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента.

Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заёмщика в случае, если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений. Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется.

— Как заемщику войти в новые условия погашения кредита?

Если заемщик Сбербанка Казахстан не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение Halyk Homebank, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта Halyk Bonus Digital без пластика для погашения займа.

Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в ДБ АО «Сбербанк» до 11 апреля 2022 года включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным. Если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank, либо пополнив карту одним из указанных выше способов.

Если клиент осуществил пополнение счета в ДБ АО «Сбербанк» для погашения ежемесячного платежа по переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении Сбербанка и произвести погашение в Halyk Bank. В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре – станет ежемесячно пополнять карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита.

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