Обеспеченность жильём в РК впервые превысила 23 квадратных метра на проживающего — плюс 3% за год

В то же время в рейтинге стран по доступности приобретения жилья Казахстан занял лишь 44-е место из 112

В рейтинге стран по доступности приобретения жилья Казахстан оказался на 44-м месте из 112. Показатель РК составил 10,5.

Показатель доступности рассчитывается как отношение медианных цен на жильё к среднему располагаемому доходу семьи, выраженному в годах дохода. Проще говоря, он показывает, сколько годовых доходов семьи потребуется для приобретения квартиры.

Для сравнения: расчёты для лидирующей тройки стран — Саудовской Аравии, ЮАР и США — показывают, что в них средняя стоимость жилья укладывается менее чем в четыре годовых дохода среднестатистической семьи.

Среди стран СНГ (включая бывших участников) немного лучше, чем у РК, позиция у Молдовы (42-е место), несколько слабее — у Украины (50-е место) и Грузии (58-е место). Позиции России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Армении значительно хуже (места — от 79-го до 91-го).

В целом уже по первой десятке очевидно, что лидирующие позиции в рейтинге занимают страны, где или очень высоки доходы и в целом уровень жизни, или, при пусть и средних доходах, весьма дёшево жильё. Худшие позиции у стран, где доходы населения очень невелики. Так, замыкает рейтинг Гана: стоимости жилья в стране соответствуют средние доходы семьи почти за 88 лет.

Таким образом, позицию РК нельзя назвать плохой, но и до самых благоприятных стран республике ещё далеко.

Вопрос приобретения собственного жилья который год не теряет актуальности в РК. Впрочем, несмотря на ряд внешних и внутренних потрясений, отразившихся на всех сферах жизни казахстанцев, в секторе можно ждать позитивных изменений: Отбасы банк, функционирующий сегодня в качестве банка второго уровня, переводится в разряд национальных институтов развития и будет решать вопросы граждан, нуждающихся в жилье, в режиме «одного окна».

Отличным примером того, как подобный подход упрощает жизнь рядовым казахстанцам, служат ЦОН-ы, которые консолидировали в своё время весь документооборот целого ряда ведомств, исключив «забюрокрачивание» огромного количества процедур.

В целом о переформировании Отбасы банка президент Касым-Жомарт Токаев говорил ещё в прошлом году. Фининститут специализируется на системе жилстройсбережений и уже является ключевым оператором главных жилищных госпрограмм страны, он также способствовал решению жилищных вопросов казахстанцев за счёт пенсионных накоплений.

Стоит отметить: ситуация с жильём в РК постепенно, достаточно медленно, но всё-таки улучшается.

Так, к началу текущего года уровень обеспеченности жильём в республике достиг уже 23,2 кв. м на одного проживающего, против 22,6 кв. м годом ранее, 21,4 кв. м пять лет назад и лишь 18,7 кв. м десять лет назад.

В городах страны показатель достиг уже 25,5 кв. м на человека, против 25 кв. м годом ранее, а в сельской местности — 19,8 кв. м на проживающего, против 19,3 кв. м. год назад.

Впрочем, для сравнения, средняя площадь (причём именно жилая, а не общая) в Европе составляет около 40 кв. м на человека, а в лидирующей тройке стран — Норвегии, Дании и Швейцарии — не менее 50 кв. м на одного проживающего, так что Казахстану явно есть к чему стремиться.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz