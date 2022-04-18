«Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану». «В Украине решается судьба не только ее самой, но и всего постсоветского мира». «Властям не нужен голодный бунт». Куда отправят казахстанскую пшеницу?»

Сетевой Казахстан 18 апреля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым» — Пандемия коронавируса в свете новых геополитических вызовов уже не выглядит так страшно, как воспринималась вначале. Но стоит ли сбрасывать эту угрозу со счетов? О том, как COVID-19 повлиял на казахстанское общество, какие уроки мы извлекли из произошедшего и что нам ожидать в будущем, мы попросили рассказать заместителя Премьер-министра РК Ералы ТУГЖАНОВА — Конечно, мы не исключаем новых «рецидивов», расслабляться непозволительно с учетом появления новых штаммов. В частности, во многих государствах, в том числе расположенных по соседству с Казахстаном, зафиксирован «стелс-омикрон».

NOVGAZ . COM . ««В Украине решается судьба не только ее самой, но и всего постсоветского мира»» — Айдос САРЫМ — События в Украине настолько крупны, важны, значительны, что они начинают влиять на страны, общества всего постсоветского пространства, заставляют делать моральный, политический выбор. Казахстан до сего времени жил в двух измерениях, двумя трудно сообщающимися мирами: казахским и русскоязычным. Сегодня в Казахстане практически нет семьи, где не обсуждались бы события в Украине. Украина как лакмусовая бумага выявила все трещины и разломы, которые существовали в нашем обществе: поколенческие, межэтнические, иные. Не будем забывать, что в Казахстане живут свыше 3 миллионов русских и около 800 тысяч этнических украинцев.

QMONITOR . KZ . «Для некоторых казахстанцев российские вузы – как красная тряпка для быка» — Решение внести в список вузов для подготовки специалистов в рамках стипендиальной программы «Болашак» несколько российских университетов технического профиля, а также открыть их филиалы в РК вызвало негативную реакцию у части казахстанского общества. А конкретно у той, которая называет себя национал-патриотической и усматривает в таком шаге усиление зависимости нашей страны от северного соседа.

TIME . KZ . «Данияр Сариев: Судьи первой инстанции — расходный материал» — Невиданное дело — действующий судья специализированного межрайонного экономического суда Атырау Данияр САРИЕВ подал в суд… на Верховный суд! Служитель Фемиды не согласен с результатами аттестации, которые не позволили ему претендовать на повышение в карьере и стать председателем районного суда. Ирония судьбы заключается в том, что Сариев в настоящее время исполняет обязанности председателя СМЭС, а ранее трудился председателем горсуда Актобе.

«Обвиняется свадьба» — Алматинские полицейские почти пять лет не могут найти убийцу мужчины, загадочно погибшего на свадьбе сына олигарха. На этой неделе в газете “Время” вышел материал, посвященный бизнесмену Азиму АБДУЛЛАЕВУ — производителю алкоголя в Алматинской области. Правда, есть вопросы к качеству его продукции.

IA — CENTR . RU . «Митинг против утильсбора «списали в утиль»?» — 17 апреля в #Алматы прошел митинг против утилилизационного сбора. Один из предлагаемых организаторами тезисов: «Если утильсбор не будет полностью отменен, правительство должно уйти в отставку». После январских событий тема утильсбора, казалось бы, до сих пор очень чувствительная. Однако никакого особого интереса к событию алматинцы не проявили, почему – разбирался Сергей КИМ.

FORBES . KZ . «Игра на понижение: зачем Нацбанк продал из портфеля ЕНПФ дивидендные бумаги» — В начале декабря 2021 года Нацбанк – управляющий инвестиционным портфелем ЕНПФ – реализовал из него простые акции и депозитарные расписки Halyk Bank на общую сумму 141,3 млрд тенге в рамках объявленного банком обратного выкупа. После чего у ЕНПФ на начало 2022 года осталось 19,3 млн простых акций Halyk Bank стоимостью 3,6 млрд тенге. Анализируя сделку, эксперты задались вопросом – зачем, собственно, было продавать выгодные бумаги?

TENGRINEWS . KZ . ««250 тысяч вполне можно заработать». Мужчины с Сейфуллина о романтике жизни на «пятаке»» — Если спросить алматинца, с чем у него ассоциируется проспект Сейфуллина, то он обязательно скажет о работягах — мужчинах, которые стоят в нижней части города в поисках заработка. Этих людей легко определить по внешнему виду. Возраст — примерно от сорока и старше. На ближайшем дереве висит их котомка с продуктами и одеждой на случай, если работать придется сутками. Некоторых уже можно назвать своего рода легендами — они стоят здесь почти всю свою жизнь. О романтике жизни на «пятаке» и заработках мужчины рассказали корреспонденту Tengrinews.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Властям не нужен голодный бунт». Куда отправят казахстанскую пшеницу?» — Приостановление Россией экспорта зерна из-за санкций вынудило и Казахстан ограничить экспорт пшеницы и муки. Как это может отразиться на соседних странах, которые, как правило, получают зерно из Казахстана? С 15 апреля Казахстан объявил об ограничениях на вывоз пшеницы и муки. Ограничение пока будет действовать до 15 июня – для «предотвращения возможного дефицита зерна на внутреннем рынке».

365 INFO . KZ . «75% неправильно выбирают профессию: как избежать ошибок?» — Приближается очередная вступительная кампания. Скоро государство объявит очередной конкурс поступления на гранты и сотни тысяч выпускников школ попытают счастья получить билет на поезд с бесплатным высшим образованием. Как выясняется, большинство казахстанских абитуриентов выбирают вуз и профессию не по своему осознанному желанию, а по рекомендациям семьи или за компанию с друзьями.

«Может ли сегодня повториться январская трагедия?» — Когда закончились январские беспорядки, часть экспертов предупреждала, что может быть продолжение. Мол, основные проблемы не сняты, в обществе напряжение и так далее. Среди этих экспертов был и социолог Тимур АЙСАУТОВ. Тогда он говорил, что протестные настроения все еще высоки, но у властей есть некоторое время, чтобы их уменьшить. Время прошло и мы снова решили поинтересоваться у эксперта, прошли ли эти месяцы с пользой и изменилось ли что-нибудь?

CARAVAN . KZ . ««Казахам не нужно искусство Димаша» — что говорят звездные казахстанцы о Кудайбергене» — Казахстанских знаменитостей регулярно спрашивают об их отношении к Димашу. Некоторые откровения приводят к скандалам. Недавно в Сети появилось видео с критикой Димаша. Казахстанская певица Бахыт ШАДАЕВА заявила, что у Димаша есть только талант, но нет школы и поставленного голоса, поэтому он может далеко не уйти. Редакция Caravan.kz вспоминает, что говорили о Димаше другие известные казахстанские деятели искусств.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Банкир учит жизни» — Вальяжные заявления главы отнюдь не самого передового банка в стране, отсылают больше к нафталиновому прошлому, чем вписываются в контекст нового Казахстана. Сегодня вышел интересный рейтинг БВУ Казахстана, который показал, какой из банков чаще всего судился с клиентами. При его изучении, нашлось много интересного, в особенности про «Банк ЦентрКредит». Интересно, не философство ли г-на ХУСАИНОВА (председатель правления банка) привело к тому, что его финансовый институт пробил дно данного рейтинга? Давайте поразмышляем.

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