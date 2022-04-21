«Президент Токаев уверенно захватил политическую инициативу». «В обществе упорно циркулируют слухи о неспособности Токаева объединить страну и элиту». «Именем Курултая». «Ленин – человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век»

Сетевой Казахстан 21 апреля 2022г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Президент Токаев уверенно захватил политическую инициативу» — По итогам 3 месяцев строительства нового Казахстана можно констатировать, что президент Токаев уверенно захватил политическую инициативу. Он проигнорировал нападки радикалов, а предложенный им в Послании пакет реформ методично воплощается в жизнь, причем серьезной критики и альтернативы оппоненты предложить не смогли. Блок из трех президентских агентств (АФМ, АЗРК и АПК) вместе со Счетным комитетом уверенно проводят курс на демонополизации экономики и подрыв политического влияния олигархата. Администрация президента показывает — в целом — энергичную работу…

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Именем Курултая» — Вот, скажем, в данный момент политики с аналитиками активно обсуждают две плодотворные дебютные идеи президента Токаева — организацию в стране Национального курултая и назначение президентом акимов областей минимум из двух кандидатур, предложенных областным «парламентом» — маслихатом. При всей половинчатости подобных новелл для многих наблюдателей очевидно, что это явный прогресс — еще не демократия, но уже вполне себе демократизация.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Эффект плацебо» — Не случайно, в обществе упорно циркулируют слухи о неспособности ТОКАЕВА объединить страну и элиту. Подвергается сомнению его возможность пойти на второй срок и честно победить на предстоящих выборах. Тем более, прислушавшись к своим недальновидным советникам, он фактически потерял главный политический инструмент — правящую партию, которая обескровлена ее, мало кому известными, новыми руководителями. Поэтому необходима, не допускающая разночтений, политическая воля президента, которая должна идейно сплотить его команду для последовательной и качественной реализации выдвигаемых им инициатив. Я пока такой команды не вижу.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Чем казахстанский политик отличается от политикана» — Процесс партийного строительства в Казахстане напоминает скорее мышиную возню. Партии в Казахстане создаются не только по юридическим крайне сложным процедурам, но и буквально – по разрешению, по разнарядке. Администрация президента решает, какой партии быть, каким слиться или переименоваться, а каким минюсту быть зарегистрированными. В этой извращенной логике партстроительства мы продолжаем жить вот уже тридцать лет и традиции НАЗАРБАЕВА вполне себе продолжают жить и при ТОКАЕВЕ.

AZATTYQ . ORG . ««Новый Казахстан» и старые методы. Преследования активистов на фоне объявленного курса на реформы» — Несмотря на провозглашенный в Нур-Султане курс на демократизацию и реформы, политически мотивированных преследований в Казахстане не стало меньше, считают правозащитники. Они отмечают, что после январских событий под прессингом оказались активисты, которых принято было считать относительно умеренными.

QMONITOR . KZ . «Стоит ли ждать от Тамары Дуйсеновой нового витка борьбы с социальными паразитами?»- Возвращение Тамары ДУЙСЕНОВОЙ на пост министра труда и социальной защиты населения немалая часть казахстанцев восприняла в штыки – и понятно, почему. Проводимый ею курс был довольно жестким и нередко воспринимался как антисоциальный и даже антинародный. На самом же деле её инициативы были четко продуманными и не лишенными смысла, но разбираться в таких «тонкостях» на волне поднятого в отношении министра хейта было некому и недосуг. И вот сейчас справедливость вроде бы восторжествовала – Дуйсенова возвращается в привычную для нее профессиональную стихию. Но вот вопрос, решится ли она снова наступить на грабли, уже однажды разбившие ей лоб, сохранит ли принципиальность? Или же предпочтёт пойти по пути наименьшего сопротивления?

«Ленин – человек, выдавший Казахстану пропуск в 21-й век» — Накануне очередной годовщины со дня рождения Владимира УЛЬЯНОВА (Ленина) мы решили снова поговорить о роли этой исторической личности в судьбе Казахстана и казахов. Тем более что жизнь подкидывает всё новые и новые поводы. Так, недавно немало шума наделали слова депутата Алматинского городского маслихата относительно вклада вождя социалистической революции в то, что наша страна ныне располагает такой территорией. Чуть раньше о том, как ленинские принципы государственного строительства «аукаются» сегодня на постсоветском пространстве, негативно высказался президент России. Всё это вызывает ряд вопросов, на которые согласился ответить кандидат исторических наук Болат АСАНОВ.

TIME . KZ . «Обкорнать лето» — Сокращение школьных каникул на месяц: какие варианты предлагают и кому это может быть выгодно. Идею уменьшить летний отдых подкинул Министерству образования и науки известный бизнесмен Айдын РАХИМБАЕВ. Почему об этом заговорил владелец одной из крупнейших в стране строительных компаний (привет уплотняющей застройке в Алматы и других городах)? Полтора года назад он объявил, что создаст собственный бренд школ международного уровня. Первая из 17 обещанных открылась минувшей осенью в столице.

«Современное старьё» — Бизнесвумен из Акмолинской области продала государству бывшее в употреблении медицинское оборудование под видом нового более чем на миллиард тенге. В Кокшетау на финишную прямую вышло расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы Юлии ГАГАРКИНОЙ, а также чиновников из системы здравоохранения. Их подозревают в мошенничестве при реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства.

FORBES . KZ . «Алмас Чукин: Опасно ли казахстанским бизнесменам работать с российскими» — Один из немногих экономистов, которые умеют объяснять сложные вещи простыми словами, Алмас ЧУКИН поговорил с ведущим You-Tube-канал BaitassovLive Арманжаном БАЙТАСОВЫМ об антироссийских санкциях, растущей безработице и возможности выхода Казахстана из ЕАЭС. Начался разговор, само собой, с вопроса о текущей ситуации, которую Байтасов вслед за политологом Досымом САТПАЕВЫМ назвал наложением внешнего геополитического хаоса на большие внутриполические проблемы Казахстана — Я бы не использовал слово «хаос», — ответил Чукин. — Надо понимать, что это новый мировой порядок. Это не на один день. Даже если завтра на место Путина придет очень приятный для Запада человек, Запад не будет верить ему ещё лет пять.

«Эксперт: Настало время отключать российские телеканалы в Казахстане» — На эту тему рассуждает генеральный директор AERC Жаныбек АЙГАЗИН — Необходимо понимать, что одними новостями аудиторию не завоюешь. Свежесть новостей определяется только одним днем. Нужна работа в рамках национальной идеологии с понятными целями и задачами, иначе плохое старое будет заменено более плохим новым. К сожалению, сейчас люди требуют только развлекательный контент. Понять можно, так как добывание средств на пропитание становится тяжелее из года в год. Причем это общемировой тренд. Поэтому люди хотят банально отдыхать, и нет времени на анализ происходящего с поиском ответа на вопрос, где правда и где ложь. За них это делает телевидение, которое в умелых руках становится настоящим оружием.

VLAST . KZ . «Первый казахстанский интернет-шатдаун» — Гражданские протесты в Казахстане часто сопровождаются ограничением интернета со стороны властей. События в январе не стали исключением: четвертого числа в Казахстане заблокировали популярные мессенджеры, а пятого – впервые полностью отключили интернет. Власть поговорила с экспертами о «казахстанском шатдауне» и его последствиях — для общества и бизнеса.

365 INFO . KZ . «Повышение зарплаты невозможно, но необходимо» — Повышение зарплаты в стране власти начали с… предъявления требований бизнесменам. Буквально: акиматы начали звонить предпринимателям, требуя исполнить поручение о повышении заработной платы сотрудникам.

MK — KZ . KZ . «Вне закона: как обуздать самокатчиков и мопедистов» — Для водителей и пешеходов крупнейших городов Казахстана уже как кость в горле стоят беспредельщики-мопедисты и их собратья на электросамокатах. Но чиновники, вместо того чтобы решить проблему, философски размышляют над «правильными» формулировками.

LITER . KZ . «Из юриста в стилисты, из полицейского в колориста: что толкает казахстанцев менять профессию» — Немало людей после 30 лет неохотно меняют место работы, ведь чем старше становишься, тем тяжелее выходить из зоны комфорта. Для некоторых даже влиться в новый коллектив – своего рода стресс. Но что если вообще уйти из профессии и найти себя в чем-то другом? Что заставляет казахстанцев идти на такой шаг, как они решаются на него и не жалеют ли после, выясняла корреспондент…

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