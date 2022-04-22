«Какие новые политические партии нужны Казахстану». «Наметки для «Евразийской партии». «Предъявите свои партбилеты». «Митинги осенью станут ответом на падение уровня жизни»

Сетевой Казахстан 22 апреля 2022г.

CARAVAN . KZ . «Какие новые политические партии нужны Казахстану – эксперты» — С тех пор, как в Послании Президента РК подтвердил свою идею о снижении необходимого числа членов для регистрации политической партии, прошел всего месяц. Однако некоторые политические деятели поспешили застолбить за собой участок политического поля. Вот только, как отмечают эксперты, большинство проектов не имеют внятной идеологии, а в перспективе несут угрозу превращения выборных органов в филиалы крупных корпораций.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Наметки для «Евразийской партии»» — Нынешняя модель глобализации выстроена на наличии развитых государств-метрополий и государств «развивающихся», фактически – периферийных, поставщиков дешевых природных и человеческих ресурсов. Сто шестьдесят два человека от Казахстана – это компрадорская верхушка, тоже включенная, — наряду с реально транснациональными корпорациями, в состав «иностранных инвесторов и кредиторов», прокручивающая выводимые отсюда же деньги. Остальное же население – просто обязано быть бедным, и как раз за отмену такого порядка и обязана выступить отвечающая интересам большинства «Евразийская партия».

KZAIF . KZ . «Предъявите свои партбилеты» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что сегодня происходит или почему не происходит на казахстанском политическом поле — Месяц прошёл после выступления президента Токаева с программой политических преобразований в стране. Ожидалось, причём очень и очень многими, что после этого наступит если не взрыв политической активности масс, то уж во всяком случае их заметное оживление. Ведь все так хотели перемен, свобод, возможности создавать партии, участвовать в политической борьбе, получить возможность оказывать влияние на власть и т. п. И что же? Ни взрыва, ни видимой активности. Нет, активность-то есть, но, так сказать, в сетевом андеграунде. Там-то уж психоза хоть отбавляй.

SPIK . KZ . «Парадокс современного Казахстана: спешить необходимо… но медленно и разумно» — Недавно у всех на устах было переименование партии «Нур Отан» в партию «Аманат». Стоит вспомнить, что это не первое переименование в истории этой партии. В последний месяц 2006 года в Астане, во Дворце Мира и Согласия, проходил Х съезд партии «Отан». На тот момент завершившей поглощение таких партий, как Гражданская и Аграрная, а до этого – «Асар». Так вот, на том съезде было принято предложение отныне величать партию новым названием — «Нур Отан». В прениях всего единицы высказались против этого «ребрендинга». Ими оказались Крымбек Кушербаев и Умирзак Сарсенов… Теперь партия называется «Аманат». Но дело не в этом. Многолетний член Бюро Политсовета партии, крупный общественный и государственный деятель Умирзак САРСЕНОВ всегда имел свою взвешенную точку зрения. Хотя достаточно редко с ней делился. На этот раз мы обратились к нему, чтобы услышать его мысли по текущей обстановке…

IA — CENTR . RU . «Казахстанская экономика без хлеба не останется» — О проблемах, с которыми уже столкнулся #Казахстан из-за введения беспрецедентного количества санкций в отношении самого крупного партнера – России, сказано много. Однако санкции имеют обратную сторону и могут простимулировать казахстанскую экономику. В начале апреля правительство Казахстана озвучило пул инвестиционных проектов, которые в ближайшие 5-6 лет хотят реализовать в стране с участием российских, китайских и западных инвесторов.

FORBES . KZ . «Хроники казахcтaнских миллиoнеpов» — Владимир КИМ (№1 рейтинга богатейших бизнесменов и №4 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2021). Вячеслав КИМ и Михаил ЛОМТАДЗЕе (№2 и №3 рейтинга богатейших бизнесменов, №3 и №12 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2021 соответственно). Тимур КУЛИБАЕВ (№5 рейтинга богатейших бизнесменов и №1 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan – 2021)…

365 INFO . KZ . «Митинги осенью станут ответом на падение уровня жизни» — Настоящие проблемы экономист ожидает осенью, когда придется «разморозить» коммунальные тарифы. Тем временем статистики рапортуют о росте средней месячной зарплаты, которая в марте 2022 года составила 275 438 тенге. Экономист Айдархан КУСАИНОВ разъяснил нашему порталу, как на самом деле обстоит дело и чем это может закончиться.

«Газ резко подорожает в 2023 году» — К такому выводу Петр СВОИК пришел после новости о том, что Агентство по защите конкуренции готовит проект приказа об установлении предельных оптовых цен на природное голубое топливо до 30 июня 2023 года…

QMONITOR . KZ . «Пенсионные метания. Почему минтруда не исполняет поручения президента?» — Летом 2014 года вышел указ №841 «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года». Незадолго до этого для предотвращения роста количества пенсионеров правительство увеличило возраст выхода на пенсию для женщин, а все активы пенсионных фондов были собраны в Единый накопительный пенсионный фонд. В феврале произошла очередная девальвация тенге, а к 1 июля в ЕНПФ уже было 9,26 млн вкладчиков, на ИПС которых в общем находились 4,18 трлн тенге, то есть 452 тыс тенге или 2460 долларов в среднем на вкладчика (без учета регионов).

VLAST . KZ . «Что держит финпирамиды на плаву» — Несмотря на болезненный опыт пострадавших от финансовых пирамид, сотни казахстанцев все равно продолжают нести им свои сбережения, либо и вовсе брать кредиты, чтобы отдать деньги мошенникам. По информации МВД, число пострадавших от действий финансовых пирамид в Казахстане с начала 2021 года превысило 31 тыс. человек, а сумма ущерба составила более 54 млрд тенге. При этом существует целый ряд законов, запрещающих деятельность недобросовестных финансовых организации, но каждый год на рынке появляются все новые и новые организации с признаками финансовых пирамид.

LITER . KZ . «Последнее пристанище: почему казахстанцы сдают родителей в дома «престарелых?» — Материальный достаток сегодня многие ставят во главу угла, вытесняя порой мораль, человеческие ценности и даже родственные связи. Может ли родитель представить, что дети, которых он воспитывал в любви и заботе, обеспечивал и дал достойное образование, оставят его не просто ни с чем, а сдадут как чужого человека в дом престарелых и забудут. Увы, в социальных учреждениях, где проводят свои последние дни пожилые люди, таких историй немало. У кого-то нет возможности обеспечить должный уход за больным старцем, а кому-то просто надоело присутствие в доме «бесполезного» человека, с которого уже и взять-то нечего. Почему повзрослевшие дети оставляют своих мам и пап коротать старость в чужих стенах?

AZATTYQ . ORG . «Боевые дроны на вооружении Казахстана. Кто поставщики и что беспилотники собой представляют?» — Военные беспилотники сыграли ключевую роль в недавних вооруженных конфликтах — в Нагорном Карабахе, Афганистане и сейчас в Украине. А что в Казахстане? Сколько дронов в армии и каковы их возможности? Азаттык сделал обзор боевых беспилотников в Вооруженных силах Казахстана.

KAPITAL . KZ . «Как сделать проект в Youtube финансово успешным» — Доктор Гнус – один из самых популярных на сегодняшний день анимационных проектов в русскоговорящем сегменте Youtube, завоевавший интерес зрителей из разных стран. Поклонники проекта говорят, что его уникальность в необычной подаче полезной информации в сплетении с юмором, циничностью и харизматичностью главного героя. У канала почти 2 млн подписчиков, более 100 серий и свыше полумиллиона просмотров в день. «Доктор Гнус» — это проект казахстанского режиссера Рустама ТУРАЛИЕВА. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz побеседовал с режиссером анимационного кино, сценаристом, руководителем анимационной студии TURRUS Рустамом Туралиевым о создании успешного проекта, собственном бизнесе, казахстанских анимационных фильмах.

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