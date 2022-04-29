«Казахстан политически осиротел, но не рыдает» 29.04.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 622 0 Айдар Алибаев о том, что многострадальная Конституция стала игрушкой в руках чиновников Похожие материалы: «Не исключено, что термина «Елбасы» не останется». «Ожидает ли Казахстан национализация «арестованных» активов». «Шелковая люстрация: к чему приведет «звездопад» чиновников?». «Казахстан – страна, где не читают книги, обходят стороной театры и музеи» «Антисоветский Казахстан заканчивается» Папа Римский подтвердил Токаеву планы посетить Казахстан Токаев поздравил Макрона с переизбранием на второй срок и пригласил в Казахстан «Новое руководство Алматы». «Глобальные прожекты: как Карим Масимов грабил Казахстан». «Как политики распродают здоровье казахстанцев». «Казахстанцы обеднели, разделились и снова готовы протестовать»