«Назарбаев как «отражение прошлого» в переделываемой теперь не им Конституции». «Отказ от принципа многовекторности будет большой ошибкой». «Масимов утвердил меню для арестованных Сатыбалды и Боранбаева». «Почему казахстанцы грабили магазины в январе?»

Сетевой Казахстан 29 апреля 2022г.

AZATTYQ . ORG . «Назарбаев как «отражение прошлого» в переделываемой теперь не им Конституции. С Евгением Жовтисом — о поправках» — Конституцию Казахстана собираются переписывать. В шестой раз за 27 лет ее существования. Планируется внести 56 поправок к 33 статьям. Самыми резонансными стали, пожалуй, изменения, касающиеся первого президента. Зачем власти инициировали поправки и есть ли на самом деле в проекте уход от суперпрезидентства, о котором заявил второй президент? Азаттык поговорил с ведущим правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, руководителем Казахстанского бюро по правам человека.

SPIK . KZ . «Бурихан Нурмухамедов: Отказ от принципа многовекторности будет большой ошибкой» — Практикуемая Казахстаном с самого начала обретения независимости многовекторность во внешней политике всегда считалась некой страховкой от излишнего давления со стороны соседей по региону. Однако в последнее время все чаще можно услышать мнение о том, что такой подход является устаревшим. И, надо признать, на фоне участившихся геополитических кризисов подобные высказывания уже не кажутся совсем уж абсурдными, поскольку сейчас попытка усидеть даже на двух стульях – не такая уж простая задача. Особенно для таких небольших стран, как наша.

CARAVAN . KZ . «Досрочных выборов Казахстану не избежать» — Конституция Казахстана претерпит серьезные изменения. Программа политических реформ, озвученная Президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в мартовском Послании, подразумевает свыше 30 конституционных поправок. Эксперты прогнозируют скорое оживление политической жизни в стране и досрочные выборы.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Есть немало людей, у которых аллергия на Amanat, но они поддерживают инициативы Токаева» — 26 апреля состоялся внеочередной XXIII съезд партии Amanat. Без пафоса его действительно можно назвать историческим, потому что произошло два важных события: Касым-Жомарт ТОКАЕВ выполнил обещание и сложил полномочия председателя партии Amanat. Партия Adal влилась в Amanat. Чем был продиктован такой шаг? Удержится ли Amanat в политических лидерах, уже не имея такого козыря в своих рядах как глава государства? Какие задачи стоят сейчас перед обновлённой партией? На эти вопросы в интервью Informburo.kz ответил политолог и депутат мажилиса парламента от Amanat Айдос САРЫМ.

EXK . KZ . «Масимов утвердил меню для арестованных Сатыбалды и Боранбаева» — В Комитете уголовно-исполнительной системы ответили на официальный запрос редакции новостного портала Экспресс К об условиях содержания Кайрата САТЫБАЛДЫ и Кайрата БОРАНБАЕВА. Как следует из ответа, следственно-арестованные САТЫБАЛДЫ и БОРАНБАЕВ содержатся на общих условиях в учреждении ЕЦ-166/1 (следственный изолятор КУИС МВД. — Экспресс К) в городе Нур-Султане. Питание следственно-арестованных лиц, содержащихся в учреждении ЕЦ-166/1, осуществляется в соответствии с Натуральной нормой № 1, утвержденной постановлением правительства РК от 28 ноября 2014 года № 1255. К слову, данное постановление подписывал не кто иной, как Карим МАСИМОВ, — в его бытность премьер-министром РК.

IA — CENTR . RU . «Россия и Европа рубят новое окно через Казахстан» — Часть навязанных европейским производителям антироссийских санкций те с успехом могут обойти через расширение присутствия в #Казахстан’е. Почву для дислокации под боком у РФ, в Республике Казахстан, уже прощупывают чешские Škoda Transportation и Elektrotechnika. Что в этой ситуации выигрывает сам Казахстан и местный рынок?

FORBES . KZ . «Канат Копбаев: Государство не выполняет обязательств, мы теряем сотни миллионов долларов» — Бизнесмен рассказал о том, как работает бизнес в Украине во время войны, будет ли дешеветь недвижимость, о проблемах в сфере казахстанских грузоперевозок и много другом. В новом выпуске Forbes Q&A главный редактор Forbes.kz Виктор БУРДИН поговорил с Канатом КОПБАЕВЫМ — известным предпринимателем, совладельцем компании Kusto Group. По словам Каната Копбаева, из-за войны в Украине ситуация на рынке перевозок резко изменилась. Казахстанские грузы перестали отгружаться вместе с российскими, потому что в порты России перестали заходить судоходные компании.

VLAST . KZ . «К 2025 году в Казахстане будет обеспечено полное импортозамещение продуктов питания, обещают в правительстве» — Правительство Казахстана презентовало программу повышения доходов населения, в рамках которой к 2025 году планируется создать более 2 млн рабочих мест, вокруг 50 крупных предприятий – развить малый и средний бизнес, а также обеспечить полное импортозамещение продуктов питания. Страна не намерена зависеть и от импорта в обрабатывающей промышленности.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Священный Грааль казахстанского правительства» — На заседании правительства 26 апреля этого года в который раз, сбился со счету, рассмотрели проблему импортозамещения и развития несырьевого экспорта. На самом деле, трудно посчитать, сколько раз за более, чем двадцать лет, этот вопрос включался в повестку дня. Для примера, еще в 2001 году в своем послании к народу Казахстана первый президент страны указывал на то, что наша страна должна углублять политику импортозамещения, а также усиливать меры по экспортоориентации нашей экономики Прошел без малого двадцать один год, а задача все еще не решена.

TENGRINEWS . KZ . «В ауле может не быть дороги и водопровода, но там есть бургер, пицца и суши» — Заголовок, легший в основу этой публикации, на самом деле наблюдение, к которому пришел корреспондент Tengrinews.kz, объездив разные уголки нашей страны. Регионы Казахстана могут отличаться погодой, ландшафтом, традициями и произношением, но есть в них объединяющая вещь — фастфуд. Сила фастфуда удивительна: от жареной картошки фри и глотка сладкой газировки порой не откажется даже взрослый человек, страдающий, например, такой неприятной напастью, как панкреатит. Но этот текст не о вреде быстрой еды, а о том, как меняются вкусовые привычки казахстанцев.

365 INFO . KZ . «Почему казахстанцы грабили магазины в январе?» — Правда о доходах казахстанцев малоприятна: просто крупную бытовую технику может купить только четверть населения. Почти у 40% опрошенных из доходов были только социальные пособия. Во время исследований более 40% респондентов утверждали, что денег им хватает только на еду и одежду, говорит социолог Гульмира ИЛЕУОВА. Мало того, в 2021 году число тех, кому не хватало и на еду, резко увеличилось с 2% до 13%. Правда, в 2020 снова спустилось — до 7%. В целом большинство живет на 56 тыс. тенге в месяц, о чем упоминал даже Касым-Жомарт Токаев.

QMONITOR . KZ . «Водное хозяйство Казахстана рискует остаться без грамотных специалистов» — О водных проблемах в Казахстане говорят и пишут часто: одно время главными поводами становились трагические случаи, вызванные прорывами плотин и затоплениями, а в последние годы на первый план вышел дефицит воды на орошение. При этом эксперты сходятся во мнении, что к такой ситуации привело в том числе значительное снижение кадрового потенциала отрасли. Каково реальное положение дел на сегодня? Где и как готовят специалистов водного хозяйства? Какие меры необходимо предпринять? На эти вопросы отвечает бывший первый проректор Джамбульского гидромелиоративно-строительного института (ДГМСИ), доктор технических наук, профессор Сагит ИБАТУЛЛИН.

PATRIOTNEWS . KZ . «Готов проект застройки будущей Улытауской области» — В своем нынешнем состоянии город Жезказган не «дотягивает» до статуса областного центра, и поэтому в развитие города начнутся вливания больших денег — построят многоэтажки, административные здания и развлекательные центры. Сегодня даже негде разместить новые госорганы, которые появятся с обретением Жезказганом статуса областного центра — это прокуратура Улытауской области, департамент полиции Улытауской области, акимат Улытауской области, суд Улытауской области, управление здравоохранения Улытауской области и ряд других управлений и департаментов.

LITER . KZ . ««Это позор»: как чиновники провалили Год детей в Казахстане» — Вслед за Годом молодежи в Казахстане успешно провалили и Год детей, считают депутаты и общественники, которые назвали план мероприятий «позорным». Члены Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT изучили с депутатами план мероприятий к Году детей и пришли в недоумение.

TURANPRESS . KZ . «Почему дети остаются на «спортивной обочине»?» — На спорт больших достижений выделяются огромные средства, а детские спортивные секции финансируются по остаточному принципу. Новая система распределения бюджетов противоречит распоряжениям Президента, считают эксперты.

KAZPRAVDA . KZ . «Куда движется казахстанский кинематограф» — О необходимости создания крупномасштабных исторических кинопроектов мы беседуем с заслуженным деятелем Казахстана, кинопродюсером, советником председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Канатом ТОРЕБАЕМ.

KURSIV . KZ . «В Казахстане начался марафон хорошего спортивного кино» — 21 апреля в казахстанский прокат вышел «Паралимпиец» Алдияра БАЙРАКИМОВА, о котором все пишут исключительно в восторженных тонах, а с сегодняшнего дня в кинотеатрах можно увидеть еще одну спортивную драму – фильм Ернара НУРГАЛИЕВА «Алга» с Жандосом Айбасовым и Ерболом Семкуловым в главных ролях. Думается, и эта работа получит изрядную порцию зрительской любви – картина о бегунах из народа весьма хороша. За последние полгода казахстанские зрители смогли познакомиться сразу с тремя отечественными лентами, которые посвящены спортсменам.

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