«Токаев пока не трогает самых главных». Досым Сатпаев об арестах родственников Назарбаева и о тех, кто ищет себе «нового хозяина». «Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины». «Три четверти казахстанцев переживают экономический кризис»

Сетевой Казахстан 3 мая 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Токаев пока не трогает самых главных». Досым Сатпаев об арестах родственников Назарбаева и о тех, кто ищет себе «нового хозяина»» — Как связаны январские события в Казахстане с арестом бизнесмена Кайрата Боранбаева, какой месседж заключен в недавнем появлении на публике Нурсултана Назарбаева и чем можно объяснить грядущую поправку в конституцию, которая закрепляет за первым президентом статус «основателя независимого Казахстана» Об этом и многом другом — в интервью с Досымом САТПАЕВЫМ.

NOVGAZ . COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «реставрация самодержавия» — И сам нынешний глава государства, и его дворовые идеологи пытаются выдать новые реформы за переход от суперпрезидентской республики к просто президентской. Однако никаких весомых примеров отказа ТОКАЕВА от своих полномочий не приводится. Их, на самом деле нет. Влияние президента на судебную систему, правительство, законодательные и представительные органы в центре и на местах, остается незыблемым. Более того, если разобраться, то власть Токаева только усиливается. Из Конституции изымается вся система сдержек безраздельной президентской власти, внедренная туда Назарбаевым накануне транзита.

TIME . KZ . «С девизом по жизни» — Политолог Уразгали СЕЛЬТЕЕВ предложил зафиксировать в Конституции в качестве официального девиза Казахстана фразу “Единство ради развития”, которая, по его мнению, органично вписывается в стратегию построения Нового Казахстана. Но не все разделяют эту инициативу.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины» — Восстановление социальной справедливости с помощью арестов коррупционеров и «мутных» нуворишей нельзя назвать утонченным методом. Но ведь работает! Кайрат Сатыбалды и Кайрат Боранбаев прямо из СИЗО возвращают государству акции телекоммуникационных и сервисных компаний, железнодорожные тупики, городские парковки и просто массивы денег наличными. Все это очень кстати, поскольку Казахстан вошел в крайне сложный период функционирования, где элементарное выживание государства и населения можно рассматривать в качестве приза.

Петр СВОИК – «Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно» — Деградация энергосистемы страны происходит не только благодаря навязываемым мифам о «зеленой экономике», но и потому, что построенная силами бывшего союзного государства энергетическая инфраструктура республики, на самом деле, не нужна самой республике. Масштабы и уровень экономики современного Казахстана направлены на сужение и уменьшение использования электроэнергии.

SPIK . KZ . «Президента Токаева опять подставляют?» — Однако главным событием прошедшего съезда стало заявление президента страны Касым-Жомарта ТОКАЕВА о сложении полномочий председателя партии и выходе из нее. Нельзя сказать, что такое решение стало неожиданным как для партийцев, так и широкой общественности. Данный шаг вызывает больше вопросов, чем дает ответов, почему это сделано и с какой целью. Понятно, что президент Токаев решил последовать примеру своего российского коллеги и встать над партийной суетой. Однако Казахстан не Россия, а Токаев не ПУТИН и ситуация у нас совершенно другая. Те, кто посоветовал главе государства совершить этот шаг — или его враги, действующие с целью размывания полномочий президента стран, либо же, мягко говоря, недоумки, не понимающие ничего в политике.

QMONITOR . KZ . «Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?» — Вопрос о том, кто и когда первым водрузил Знамя Победы над немецким Рейхстагом, на протяжении долгих лет был предметом довольно острых дискуссий. Впрочем, таковым он остаётся до сих пор. Один из тех, кто активно занимался его изучением, – кандидат исторических наук Булат АСАНОВ. Он уверен, что первенство принадлежит Рахимжану КОШКАРБАЕВУ и Григорию БУЛАТОВУ. Мы попросили его поделиться своими аргументами и заодно ответить на ряд других вопросов, имеющих непосредственное отношение к данной теме.

«Какую позицию должно занять казахстанское общество в «украинском вопросе»?» — Вооружённый конфликт между Россией и Украиной обернулся для Казахстана не только негативными экономическими последствиями, но и углублением идеологического раскола в обществе. В стране образовались два противоборствующих лагеря: тех, кто осуждает военную спецоперацию, и тех, кто её оправдывает. Особенно выпукло это противостояние проявляется в соцсетях, где балом правят разного рода провокаторы, националисты и ура-патриоты. Стремясь перекричать друг друга, они фактически задавили мнение трезвомыслящих граждан, действительно переживающих за будущее страны и желающих жить в мире со всеми. Мы решили выяснить у некоторых наших соотечественников, как они воспринимают происходящее, чего опасаются и какая позиция им представляется наиболее правильной в сложившейся ситуации.

TURANPRESS . KZ . «Половина сайтов маслихатов практически не работает» — Судя по собственным информационным ресурсам, большинство маслихатов находятся в хронической летаргии. В январе прошлого года мы изучили 17 сайтов маслихатов областей и городов республиканского значения. Хотя на разработку и заполнение ресурсов представительной власти выделяются средства, многие из них болтаются в сети мертвым грузом… В нынешнем году мы решили повторить опыт, и выяснили, что за прошедшее время маслихаты никак не поменяли отношения к диалогу с обществом. Сегодня общение с населением начинается именно с онлайн-ресурсов, поэтом напрашивается вывод – маслихатам откровенно безразлично мнение избирателей. Редкие исключения лишь подтверждают правило.

EXCLUSIVE . KZ . «Базовая ставка: почему в России снижают, а в Казахстане повышают?» — 25 апреля Нацбанк РК повысил базовую ставку с 13,5% до 14,0%, годовая инфляция на конец марта при этом достигла 12%. А четыре дня спустя российский Центробанк снизил свою ключевую ставку с 17 до 14%, при годовой инфляции в России в 17,6%. Здесь возникает очевидный вопрос – почему финансовые регуляторы двух стран реагируют на сложившуюся ситуацию по-разному? Мы попросили расставить точки над «i» известного экономиста Мурата ТЕМИРХАНОВА.

365 INFO . KZ . «Три четверти казахстанцев переживают экономический кризис» — На днях опубликованы результаты исследования Nielsen Kazakhstan за первый квартал 2022 года, который показал, что по мнению 71% опрошенных граждан, Казахстан переживает экономический кризис. «Только одна пятая жителей Казахстана настроена оптимистично и считает, что экономическое положение страны улучшится в ближайшие 12 месяцев. 38% настроены достаточно негативно: они считают, что ситуация не улучшится. И достаточно большая доля (42%) тех, кто затрудняется делать определенные прогнозы и все еще живет в этой неопределенности», – отметила коммерческий директор исследовательской компании Мадина СЕЙСЕНГАЛИЕВА.

«Борьбу с коррупцией надо оценивать в перспективе 5 лет» — За январь–март 2022 года в Казахстане зарегистрировано 725 коррупционных преступлений, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Среди них 521 случай отнесли к тяжкой степени, 168 — к средней тяжести, 27 — к небольшой тяжести, а 9 — к особо тяжким. Треть всех зарегистрированных коррупционных преступлений пришлась на получение взятки: 246 случаев — сразу на 48,2% больше, чем годом ранее. На втором месте — дача взятки: 198 нарушений, плюс 14,5%. На третьем — присвоение или растрата вверенного чужого имущества: 88 случаев — на 31,3% больше в сравнении с 2021 годом.

ORDA . KZ . «Когда одной мало: как гарем многожёнца Болата Назарбаева делил его имущество» — Болат НАЗАРБАЕВ несколько лет был одновременно женат на трёх женщинах – Гульжан, Майре и Гульнур Назарбаевых. Мать его дочерей и сына была ещё жива, когда младший брат Елбасы связал себя узами брака сначала с Майрой, а потом и Гульнур. Редакция Orda.kz разбиралась, что «недоразведённый» брат Елбасы оставил своим жёнам.

LITER . KZ . «Осторожно, злая собака: акиматы виноваты в увеличении количества бродячих животных?» — Девятилетнего мальчика в Алматинской области укусила собака, когда тот пошел в магазин за хлебом. Местные власти утверждают, что животное бездомное. Если посчитать всех бродячих псов в стране, то, наверняка, станет безумно страшно за безопасность людей, в частности детей. Понятно, что если срочно не решать вопрос с возведением приютов и питомников, то ситуация может усугубиться…

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