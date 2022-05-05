«Для начала всем, как минимум, покаяться за деяния (не один же Назарбаев творил беззаконие)». «Тезис о том, что чем больше будет партий, тем выше конкуренция и, соответственно, качественнее парламентаризм, теоретически правильный, а вот фактически… вредоносный»

Сетевой Казахстан 5 мая 2022г.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Портрет недели в интерьере» — Главное случилось в пятницу на сессионном заседании Ассамблеи народа Казахстана — структуры, задвинутой самим ходом последних событий на задворки информационного пространства. После прошлогодних обещаний президента реформировать «лабораторию дружбы народов» (а точнее, парадную витрину этой дружбы) ничего, казалось бы, не произошло. Плановые ротации зампредов АНК и передача управления ею от Нурсултана НАЗАРБАЕВА Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, поставленные перед ней масштабные на вид задачи (вроде недопущения «анклавизации» страны по этническому признаку, ставшей, по мнению власти, основной причиной известных «кордайских событий») остались благими намерениями. Во всяком случае, ни в дни «январских событий», ни за прошедшие после них месяцы этот «потешный» орган никак себя не проявил.

«Нелли ЛАПТЕВА: «У нас сажает бог знает кто и черт знает как»» — В советские годы Алма-Ата заслуженно пользовалась славой одного из самых зеленых городов страны. Теперь же южная столица с каждым годом все меньше напоминает прежний «зеленый оазис». Причин тому много, в том числе уплотняющая застройка, ухудшающаяся экология, бесконтрольная вырубка деревьев. С недавних пор прибавилась еще одна. В южной столице бушует пандемия. Нет, речь не об опостылевшем всем до чертиков коронавирусе, а о паразитах, поражающих деревья.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Хамелеоны» — Для начала всем, кто был во власти и пользовался несправедливым распределением благ нужно, как минимум, покаяться за деяния (не один же Назарбаев творил беззаконие). А пока смешно смотреть, как ни в чем не бывало, вчерашние преступники рядятся в тогу прорабов Нового Казахстана, и с ангельскими лицами клеймят прошлое и славят сегодняшнего руководителя. Большей дискредитации идеи Нового, незапятнанного грязными помыслами, справедливого Казахстана — не могу себе даже представить.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Соображения на троих» — Объявленный главой государства предстоящий референдум по Конституции еще больше актуализирует и так оживившееся после либерализации регистрационных требований партийное строительство. Желающих, понятное дело, много, а вот сколько и каких партий на самом деле полезно бы иметь Казахстану, тот еще вопрос. Тезис о том, что чем больше будет партий, тем выше конкуренция и, соответственно, качественнее парламентаризм, теоретически правильный, а вот фактически… вредоносный.

«Битва аттестатов» — Почему школьники всё чаще выбирают колледж, а не вуз? В этом году поступить в колледж станет легче. Отменены все экзамены, за исключением пары специальностей, где требуется спецподготовка. Учитывать будут только средний балл аттестата — у кого итоговые оценки лучше, у того шансов поступить на грант больше.

QMONITOR . KZ . «Сто дней акима Досаева: тише едешь – дальше будешь?» — Похоже, алматинцы настолько «тепло» встретили в последний день января своего нового градоначальника, что тот решил: дабы неловким движением снова не вызвать опасное махание шашками в непосредственной близости от своей политический фигуры, лишнего внимания к себе привлекать не стоит. И не привлекает: отказав себе в роли буйного «вагоновожатого», старается выглядеть «тихим пассажиром». Ход, конечно, интересный, но оправданный ли?

KURSIV . KZ . «Что станет с тысячами сотрудников «дочек» российских банков в Казахстане» — Служащие трех казахстанских банков оказались в зоне риска – части из них уже предложили написать заявления об уходе по собственному желанию… Санкции в отношении российских «дочек» Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ вынудили их сворачивать свой бизнес и распродавать портфели в Казахстане. О своем интересе к активам российских банков заявили Банк ЦентрКредит, объявивший о покупке Альфы, Halyk Bank, выкупивший часть розничного портфеля Сбера, и Евразийский банк, получивший часть розницы ВТБ. Однако дальнейшая судьба «российской тройки» до сих пор туманна, как нет и полного понимания того, что будет с теми людьми, кто работает в этих банках, а их почти 8,3 тыс. человек во всех регионах Казахстана.

FORBES . KZ . «Мягкая сила: зачем российские университеты идут в Казахстан» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил о смене приоритетов в сторону подготовки кадров по техническим специальностям. «Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров», – заявил он на встрече с крупными бизнесменами. При этом, по мнению главы государства, помочь нам здесь может в том числе открытие филиалов ведущих российских университетов. Уже в феврале Токаев провел переговоры с Владимиром ПУТИНЫМ, по результатам которых было решено открыть в Казахстане шесть новых филиалов вузов РФ. Действительно ли существует острая необходимость в подобном шаге, сразу же задались вопросом некоторые эксперты, или это просто ответный жест в благодарность за помощь сил ОДКБ во главе с Россией в наведении порядка в республике?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Не «Назарбаев», а «Алтынсарин Университет»» — Долгое время запутанная система владения так называемым «Назарбаев университетом» была призвана сбить с толку проверяющих. А сам ВУЗ, который не присутствует ни в одном международном рейтинге, занимался выкачиванием колоссальных средств из республиканского бюджета, в том числе многократно завышая стоимость подготовки специалистов. При этом, как только для них возникла кризисная ситуация, «Назарбаев фонд», «Назарбаев университет» и «Jusan Bank» проявили абсолютную беспомощность в информационном плане.

AZATTYQ . ORG . ««Кормушка»? В Семее 16 лет «в короткие сроки» строят ТЭЦ» — В Семее, городе Восточно-Казахстанской области, который вскоре должен стать административным центром воссоздаваемого региона, более полутора десятилетия не могут построить теплоэлектроцентраль. Попытки с подачи правительства предпринимались не раз, однако, вопреки показному энтузиазму и заинтересованным инвесторам, не увенчивались успехом. Каждая из них сопровождалась коррупционными скандалами.

LITER . KZ . «Над пропастью во лжи: как зависимость разрушает жизнь казахстанских семей» — Зависимостью от каких-либо препаратов или азартных игр сегодня мало кого удивишь. Такова страшная реальность, порожденная вседозволенностью и доступностью, так сказать, побочный эффект открытости и свободы. Общаясь с кем-то, порой можно и не подозревать, что он болен этой заразой. Не замечать этого до поры до времени могут даже самые близкие… Алкогольная, наркотическая или игровая зависимость не разбирается в возрасте или статусе. В эту кабалу могут попасть как очень успешные люди, так и перебивающиеся случайными заработками, как дети, так и взрослые тети и дяди.

TENGRINEWS . KZ . ««После «Айки» отказываюсь от грустных ролей» — Самал Еслямова о жизни после Канн» — Победительница 71-го Каннского международного кинофестиваля Самал ЕСЛЯМОВА рассказала в интервью о сложностях исполнения и значимости роли Айки, ее отношении к героине, о том, как выбирает роли, чем занимается сейчас и какова в целом ее жизнь после этого фильма, принесшего ей известность.

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