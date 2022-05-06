«Назарбаева «выписывают» из Конституции. Что меняют в Основном законе и не только в нем». «Такое не забывается. Каким должно быть отношение казахстанцев ко Дню Победы?». «Истоки и смысл бездуховного казахского национализма»

Сетевой Казахстан 6 мая 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию» — Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение. Поэтому я предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления.

AZATTYQ . ORG . «Назарбаева «выписывают» из Конституции. Что меняют в Основном законе и не только в нем» — Еще неделю назад за бывшим президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в поправках к Основному закону собирались закрепить статус «основателя независимого Казахстана». Сейчас, судя по официальным заявлениям высокопоставленных чиновников и депутатов парламента, из Конституции, которую переписывают по инициативе второго президента, убирают любое упоминание о его предшественнике. Парламент снял последние технические барьеры, чтобы вынести поправки на референдум.

KZAIF . KZ . «Вы поправьте – вам зачтётся» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о самых последних (по времени) инициативах по реформе конституции и изменениях казахстанского общества — Грядёт новая веха в истории независимости – конституционная реформа. Изменения планируется внести в треть статей Основного закона. Такого не было с 1995 года, когда принималась так называемая «назарбаевская конституция». Касым-Жомарт Кемелевич назвал создаваемую им новую государственную модель «Второй республикой», которая предполагает переход Казахстана к «формированию и взаимодействию институтов власти с сокращением полномочий президента, усилением роли парламента и маслихатов и расширением участия граждан»…

QMONITOR . KZ . «Такое не забывается. Каким должно быть отношение казахстанцев ко Дню Победы?» — Решение Казахстана не проводить 9 мая военный парад некоторые СМИ и публичные персоны в соседней России пытаются раздуть чуть ли не до «отказа страны праздновать День Победы». Масла в огонь подливают местные национал-популисты, которые под лозунгами защиты интересов казахского народа всё громче призывают власти вообще отменить этот якобы «не наш» праздник. Ни тех, ни других, естественно, не волнует, что думают по этому поводу миллионы казахстанцев и готовы ли они предать забвению дату, символизирующую память о предках, которые отдали свои жизни борьбе за мир. А какую позицию здесь должно занять государство?

KURSIV . KZ . «Пик роста цен в Казахстане ожидается во второй половине года» — Рост цен почти лишен сезонного влияния, указывает базовая инфляция по итогам марта 2022 года – рост цен, очищенный от цен на овощи, фрукты и энергоносители, составил 11,3%. Минувший апрель стал третьим по счету месяцем ускорения инфляции в Казахстане. Динамика потребительских цен уже превзошла значения кризиса 2020 года и приблизилась к значениям 2016 года. Учитывая внешние и внутренние факторы влияния на цены, до конца текущего года и этот уровень будет преодолен.

FORBES . KZ . «Мухтар Джакишев: Я не хочу сидеть во власти свадебным генералом» — Последние месяцы бизнесмен и экс-глава «Казатомпрома» примеряет на себе новое амплуа: он выступает на бизнес-форумах и в СМИ, делится собственным видением развития страны. Однако, как оказалось, это не основная его деятельность: весь последний год ДЖАКИШЕВ занимается развитием собственного нового бизнеса. В новом выпуске Forbes Q&A на YouTube бизнесмен рассказывает о том, как меняется его жизнь — Самое важное было – съездить с сыном на рыбалку: когда я вышел из тюрьмы, в воспоминаниях обо мне у него осталось только это. Другой пример: меня посадили, моим двойняшкам было девять лет, когда вышел – уже двадцать. Дети росли без отца, им нечего вспоминать, поскольку меня рядом не было. К черту все эти встречи с президентами, контракты – кому они нужны?!

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Повестка Казахстана в условиях санкционного противостояния России и Запада» — Вооруженный конфликт между Россией и Украиной и усиление в связи с этим санкционного давления на первую из них со стороны США, Великобритании, Евросоюза и т.д. чреваты определенными негативными последствиями для политического и социально-экономического развития других постсоветских стран, включая Казахстан. В связи с этим правительством республики, в частности, создан оперативный штаб по антикризисным мерам, призванный рассматривать и решать проблемные вопросы возможного влияния «войны санкций» на экономику Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . ««Қайтесің оны»: Как министр образования Аймагамбетов проверял школы» — Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов выехал с проверкой в две столичные школы. Корреспонденты Tengrinews.kz отправились вместе с главой МОН, чтобы посмотреть на эту неожиданную (в министерстве заверяют, что школы никто не предупреждал) ревизию. И задать вопросы об образовании в Казахстане. Кто продолжит учиться после 25 мая, изменятся ли правила аттестации для педагогов, почему в казахстанских школах до сих пор существуют уличные туалеты и какие изменения ждут нас в сентябре.

CENTRASIA . ORG . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Истоки и смысл бездуховного казахского национализма (с языковым фетишизмом и культом земли и территории)» — Наблюдение за 30-летним так называемым «национальным возрождением» в Казахстане показывает нам, что у нашей интеллигенции и истеблишмента напрочь отсутствует настоящее философское понимание национального вопроса и исторической задачи возрождения казахов. Вместо этого им свойственно недалекое, наивно-примитивное, скрытое совково-революционное либо либерально-позитивистское (а это две стороны одной и той же медали бездуховности) представление об этнокультурном возрождении через муссирование образа врага, «борьбы», «строительства», «уравнения», абсолютизации вторичных признаков нации.

LITER . KZ . «Казахстанцев завалит мусором? Сказ о том, как отсутствие субсидий от оператора РОП хоронит бизнес» — Два месяца назад антикоррупционная служба Казахстана начала расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Почти в то же время временно приостановило работу приложение ЕсoQoldaý, которое позволяло получать компенсационные выплаты за собранные и перевезенные на утилизацию макулатуру, отходы пластиковой упаковки и стекла. В итоге сегодня многие казахстанские переработчики либо уже обанкротились, либо на грани закрытия. Если так продолжится и дальше, то из-за отсутствия субсидий отечественный бизнес навсегда канет в Лету. Об этом в интервью сказал председатель правления Ассоциации KazWaste, представитель экологического совета при партии AMANAT Шынболат БАЙКУЛОВ.

TIME . KZ . «Ломать — не созидать» — Легендарный алматинский спортинтернат, известный в настоящее время как Республиканский колледж спорта (РКС), может превратиться в Академию по олимпийским видам спорта. Звучит на первый взгляд круто. Но учащиеся этого спортивного заведения, их родители и преподаватели не в восторге от такой перспективы. Более того, они считают, что власти планируют просто уничтожить его!

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