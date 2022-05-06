В погоне за популизмом навредили пенсионному фонду, а теперь – и страховым компаниям

В скором времени свои «излишки» заберут те будущие пенсионеры, которые уже успели купить «невозвращаемые» пенсионные аннуитеты

Сенсация средь бела дня! А вообще, можно сказать – ограбление средь бела дня!

Те граждане, которые до исторического решения о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений, превышающих порог минимальной достаточности, заключили договор пенсионного аннуитета, смогут… вернуть свои деньги и изъять их. Невероятно, но факт. Который можно расценивать как ограбление страховых компаний, которые предлагают интересный во всех отношениях продукт – пожизненного страхования людей.

Априори это было невозможно – даже просто вернуть деньги на пенсионный счет из страховых компаний при заключении договоров пенсионного аннуитета. Всех изначально предупреждали об этом – разве что пальчиком не грозили.

Это и понятно: страховые компании строили свои инвестиционные планы, каким-то чудесным образом обеспечивали комиссионное вознаграждение для клиентов за их решение перевести свои накопления из ЕНПФ именно в их страховую компанию (к сожалению, это повальная порочная практика на казахстанском финансовом рынке), рассчитывали вести этих клиентов до самого последнего вздоха – здесь мы должны признать, что это непросто. А тут – на тебе, и все, что казалось железобетонным, вдруг порушили.

Если деньги клиентов, переведенных в страховые компании для покупки пенсионного аннуитета, превышают так называемый искусственно созданный порог минимальной достаточности, то эти деньги страховая должна вернуть в ЕНПФ.

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О, эти поправки парадоксальны по своей сути. Но это не помешало финансисту с опытом в банковской сфере более 30 лет без тени сомнения представить их как некое достижение финансовой мысли.

Как сообщают ведущие СМИ, в кулуарах мажилиса депутат Дания Еспаева рассказала, что речь идет о гражданах, которые перевели деньги в страховую компанию и подписали договор пенсионного аннуитета.

«Они не могут сейчас использовать свои деньги, которые лежат уже в страховой компании, даже если они выше порога, обозначенного ЕНПФ. Поэтому в законопроекте о регулировании страхового рынка предусмотрено, что будет предоставлена возможность лицам, перечислившим деньги по пенсионному аннуитету в страховую компанию, вернуть их назад в ЕНПФ. И затем использовать на лечение или приобретение жилья», – пояснила она.

Если у вкладчика в страховой компании останется минимальная сумма, то она будет рассчитываться как 70% от прожиточного минимума и по годам, пояснила депутат.

«Допустим, это будет порядка 5-6 млн. тенге. Если у вас в пенсионном аннуитете осталась эта сумма, то из ЕНПФ вы можете полностью изъять ваши накопления, чтобы использовать на приобретение жилья или лечение», – добавила она.

Чего только не сделаешь ради хайпа.

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Вот вы можете себе представить: государство долго и последовательно повышало сумму достаточности для заключения пенсионного аннуитета. Иногда это было чрезмерно! И никто не слышал никаких доводов – видимо, просто не хотели, чтобы сумма достаточности была слишком доступной для вкладчиков. Никаких аннуитетных расчетов и обоснования – захотели установить эту злополучную сумму на такой уровне – и пожалуйста.

А тут вдруг с января 2021 года сумму снизили. Если в 2020 году для 55-летних мужчин достаточность пенсионного капитала для покупки пенсионного аннуитета составляла 11,3 млн. тенге, то в 2021 году она вдруг была снижена до 6,7 млн. тенге. Для женщин в возрасте 51,5 года стало возможным в 2021 году приобрести пенсионный аннуитет за 9 млн. тенге, в то время как годом раньше он стоил 15,5 млн. тенге.

Мы уже не говорим про возрастную дискриминацию и дискриминацию по полу («инициативной» Дание Еспаевой и ее коллегам эта пища для размышления) – важен сам факт «внезапно изменившихся» требований.

А если сравнить эти цифры с другим показателем – достаточности пенсионных накоплений, то ведь это свистопляска немыслимая!

В 2021 году для изъятия «излишних» пенсионных накоплений мужчине требовалось иметь на пенсионном счете немногим больше 5 млн. тенге, а женщинам 51 года – 4,6 млн. Представляете, сколько могут вернуть эти люди, кто купил тогда пенсионный аннуитет?

Однако госпожа депутат, финансист, даже не потрудилась посчитать, сколько людей смогут вернуть «излишне оплаченные» деньги за пенсионные аннуитеты. Для нее это неважно.

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В любом случае вот такие финты, которые проделывают в нашем обществе правительство и депутаты (сначала принимают решения, потом отменяют), не вызывают никакого доверия.

Если раньше, когда ликвидировали частные накопительные фонды из-за прихоти одного чудака, этому сумасшедшему решению пытались апеллировать и профессиональные участники рынка, и даже регуляторы – Нацбанк и АФН, и ведь не перебили обух. Как-то так повелось, что судьбоносные решения принимаются кулуарно, опираясь на непрофессиональные мнения отдельных «реформаторов» — они уже столько натворили и до сих пор заняты «ручным управлением» абсолютно во всех сферах.

Но на этот раз ни одна страховая компания, по которой ударит это решение вернуть деньги, даже не пикнула. Не очень большой вес у них на финансовом рынке, увы. И их судьба в погоне за популизмом вообще никого не волнует.

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