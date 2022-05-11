Экспорт пенсии в «пятиугольнике»: как это будет

Чтобы пенсию получать, надо ее сначала заработать

Как известно, пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС (сюда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения) регулируется Соглашением о пенсионном обеспечении, которое вступило в силу с 1 января 2021 года.

И эта сфера затрагивает интересы не горстки людей, а сотен тысяч. А поскольку полноценный экспорт пенсий только начинает практиковаться, возникает немало вопросов. Отвечаем (*) на самые актуальные из них.

Как формируется пенсионное право в странах ЕАЭС?

– В соответствии с документом, формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Следовательно, граждане стран ЕАЭС, временно работающие, например, в Казахстане, обязаны, как и граждане РК, перечислять обязательные пенсионные взносы, в том числе и профессиональные (ОПВ и ОППВ соответственно), в ЕНПФ на общих условиях.

Можно ли востребовать ту часть пенсии, которая была заработана до 1 января 2021 года?

– Назначение и выплата пенсии осуществляются в следующем порядке: за стаж работы, приобретенный после вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается государством-членом ЕАЭС, на территории которого приобретен соответствующий стаж работы.

За стаж работы, приобретенный до вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов ЕАЭС и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Следовательно, нормы Соглашения распространяются только на стаж работы, приобретенный трудящимся в период после вступления в силу Соглашения (с 01.01.2021г.), при условии официального трудоустройства, с заключением трудового или гражданско-правового договора, с обязательной уплатой страховых (пенсионных) взносов в пенсионную систему государства трудоустройства.

Могут ли работники, трудящиеся на территории Казахстана по соглашению ЕАЭС, при потере работы временно уплачивать ЕСП?

– 1 января 2019 года в Казахстане введен в действие Единый совокупный платеж (ЕСП), который предназначен для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность без регистрации в качестве ИП, а также не использующих труд наемного работника, не оказывающих услуги налоговым агентам и (или) реализующих продукцию личного подсобного хозяйства другим физлицам (годовой доход не должен превышать 1175 МРП).

ЕСП не уплачивают:

— лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 774 Налогового кодекса, на территории объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользования, доверительного управления;

— лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) имущество, за исключением жилища;

— лица, занимающиеся частной практикой;

— иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;

— лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя

Будет ли распространяться льгота по ИПН (инвалидность 1, 2 гр. бессрочно) на трудящихся по соглашению ЕАЭС, т.е если вкладчик имеет инвалидность должен ли он перечислять обязательные пенсионные взносы?

– От уплаты ОПВ в ЕНПФ освобождаются физические лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно (по законодательству Казахстана). Уплата ОПВ осуществляется по заявлению указанных лиц.

Если трудящийся, гражданин страны ЕАЭС имеет инвалидность, установленную по месту своего постоянного проживания, то для выяснения вопроса о принадлежности данного гражданина к лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно по законодательству Казахстана, в целях освобождения от уплаты ОПВ, рекомендуется обратиться в Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Налогообложение физических лиц осуществляется на основании Налогового кодекса РК, согласно которому налоговые вычеты при налогообложении дохода физических лиц к нерезидентам не применяются.

При возвращении трудящегося из государства трудоустройства в государство проживания, в связи с прекращением трудовых отношений, имеет ли право трудящийся получить свои пенсионные накопления из ЕНПФ, сформированные за счет ОПВ? И какой порядок их получения?

– Статьей 2 Соглашения определены виды пенсий, на которые могут рассчитывать трудящиеся, граждане стран ЕАЭС.

В Республике Казахстан – это пенсионные выплаты из ЕНПФ при достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно.

Согласно статье 3 Соглашения, реализация права на назначение и выплату трудящимся пенсии осуществляется на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Оформление пенсии будет осуществляться через компетентные органы стран ЕАЭС. При этом, трудящийся имеет право обратиться за назначением и выплатой пенсии в компетентный орган государства проживания и (или) в компетентный орган государства трудоустройства.

В Республике Казахстан компетентным органом по реализации Соглашения определен ЕНПФ. Право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ из пенсионных накоплений, сформированных за счет пенсионных взносов в ЕНПФ у работников – граждан стран ЕАЭС, возникнет в соответствии с нормами пенсионного законодательства Республики Казахстан, т.е. при наступлении общеустановленного пенсионного возраста (муж. 63 лет/жен. 60 лет в 2021 году, с ежегодным увеличением пенсионного возраста женщин на полгода, до достижения 63 лет в 2027г.).

Например, трудящийся – гражданин Российской Федерации (РФ), сформировавший пенсионные накопления в ЕНПФ, при возвращении в РФ, может обратиться в ЕНПФ за назначением пенсии при достижении пенсионного возраста по законодательству Республики Казахстан, через Пенсионный Фонд РФ (ПФР), с предоставлением документов по законодательству Казахстана, которые ПФР направит в ЕНПФ.

Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то ЕНПФ будет ежеквартально перечислять (экспортировать) пенсионные выплаты на расчетный счет ПФР в рублях, которые ПФР перечислит на банковский счет получателя.

Что произойдет со взносами, накопленными в Республике Казахстан, в случае смерти трудящегося, гражданина страны ЕАЭС, сформировавшего пенсионные накопления в ЕНПФ? Передаются ли его сбережения наследникам?

– В случае смерти трудящегося, гражданина страны ЕАЭС, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, право на их единовременное получение переходит его наследникам при предоставлении в ЕНПФ правоустанавливающих документов, определенных законодательством Республики Казахстан, в том числе через компетентные органы государств-членов ЕАЭС.

Если гражданин РФ достиг пенсионного возраста по законодательству РФ, но в РК продолжает работать, нужно ли делать отчисления в ЕНПФ, если он не достиг пенсионного возраста по законодательству РК?

– В соответствии с положениями пункта 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами ЕАЭC.

Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, которое вступило в силу с 01.01.2021г. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства.

Следовательно, граждане стран ЕАЭС, временно находящиеся в Казахстане с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны формировать свои пенсионные права как и граждане РК путем перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ по ставкам и в порядке, установленным пенсионным законодательством Республики Казахстан, то есть до достижения вкладчиком (получателем) пенсионного возраста.

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(*)В статье использованы информационные материалы ЕНПФ

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