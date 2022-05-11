Всё более странная война

О казахстанской нефти для украинских танков и о других чудесах

На прошлой неделе разразился небольшой скандал. Оказалось, что горючее у воюющих с Россией украинцев вовсе не заканчивается. Хотя должно было кончиться – об этом, потирая руки, регулярно сообщали ведущие на российских федеральных каналах. А не кончается оно по простой причине. Запасы бензина и солярки для нужд ВСУ, Вооружённых сил Украины, регулярно пополняются из Казахстана.

Сразу несколько российских СМИ и телеграмм-каналов раскрыли впечатляющую схему этих поставок:

«Вся нефть, отгружаемая на НПЗ Rompetrol в Румынии, – поставляется из Казахстана. Она доставляется танкерами по Черному морю из порта Новороссийск, куда транспортируется через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Нефть из Новороссийска доставляется на Media Marine Terminal – морской терминал для приема сырой нефти в румынском порту Мидия, который расположен в 20 км от главного порта Румынии – Констанцы. Терминал был построен специально для черноморских поставок нефти из Казахстана и способен принимать танкеры класса «Суэцмакс» (с дедвейтом более 160 тысяч тонн). После переработки на румынских НПЗ нефтепродукты танкерами доставляются на нефтебазы в Одесской и Винницкой областях. Либо по Дунаю в Измаил, а оттуда по железной дороге – до Одессы, через тот самый мост у Белгорода-Днестровского, по которому недавно был нанесен ракетный удар», – сообщил интернет-портал «Русский дозор».

Мои коллеги из алма-атинского издания прокомментировали это всё под характерным заголовком: «Российским экспертам не даёт покоя казахстанская нефть». В том смысле, что она должна давать им покой. Но почему-то не даёт.

Великодержавные российские эксперты даже обсуждают перспективу национализации нефтепровода КТК, идущего по территории РФ. Чтобы его не использовали в помощь ВСУ. Представляете? Нет предела имперской высокомерной наглости!

История с казахской соляркой для украинских танков могла вызвать не скандальчик, а полномасштабный геополитический скандал. С битьём посуды и даже упразднением евразийских союзов. На таком фоне шум-гам вокруг политически некорректного Кеосаяна оказался бы чепухой. Или дровишками для растопки. Но в Кремле не стали поднимать панику вокруг солярки. И боянам вещим с федеральных каналов запретили. Если ещё с казахами расплеваться, с кем останется Москва в ближнем зарубежье? С одним батькой. Да и он на днях посетовал, что операция на Украине затягивается.

Странности этой войны, которая де-юре так и не стала войной, продолжают множиться. С Запада, в основном через Польшу, идут на Украину по железным и автомобильным дорогам вагоны, платформы и фуры с военной техникой, снаряжением, боеприпасами. Объёмы поставок смертоносных грузов всё увеличиваются. А навстречу, на Запад, идут вагоны и фуры с мирными товарами, в том числе российскими. Далеко не все контракты разорваны. У нас же нет войны. Это не говоря о том, что Россия продолжает поставлять в Европу свой газ. Он мирно течёт по трубе через Украину. Никто эту российскую трубу не взрывает, никакие бандеровцы диверсий на ней не устраивают. Причём, гордые украинцы ещё и получают российскую плату за транзит газа – в рублях.

С точки зрения пылкого патриотического публициста, хоть российского, хоть украинского, всё это в высшей степени неправильно. Это предательство! Причём, не только публицисты, с которых взятки гладки, но и некоторые военные эксперты в Москве уверены: надо немедленно разбомбить украинские коммуникации. Остановить снабжение ВСУ с Запада. Тогда война перестанет быть странной. В ответ на вопрос – почему же не бомбят, эти эксперты многозначительно закатывают глаза. Намекая на интересы неких международных олигархов, для которых война мать родна.

Однако на самом деле всё сложнее. Разрыв многолетних хозяйственных связей, технологических и коммерческих цепочек оставит без работы, без средств к существованию большое количество людей в России, на Украине и в сопредельных с ними странах. Много народу оставит просто-напросто без электричества, без еды в магазинах и лекарств. Никто пока не готов переходить на тот формат существования, который был в тылу в годы Великой Отечественной войны. Никто не собирался переводить на этот формат десятки миллионов людей. И Путин не собирался. Он, похоже, был уверен: достаточно немножко побомбить украинские военные склады и военные аэродромы – и наступит мир. Дальше у нас будет только экономическое противостояние с Западом, а не боевые действия.

Но вышло по-другому. Сегодня ответственные руководители регионов и ведомств, владельцы и директора конкретных предприятий должны думать о том, как сохранить работу для людей, занятых, в том числе, на прокачке нефти, на обслуживании российских портов и вообще занятых в логистике. Куда девать этих людей – вдобавок к тем, что остались без работы в результате санкций? Эти понятные и правильные соображения тесно, не разорвёшь, переплетены с коммерческими интересами на грани и за гранью национального предательства. Как-то их разделить, сепарировать очень трудно.

Многие предсказывали, что Путин 9 мая объявит Украине войну. Тогда в юридическом плане ситуация станет более внятной. Пока не объявил. Предсказывали, что будет частичная мобилизация, которая устранит вопиющее несоответствие боевых действий на Донбассе военной науке: наступающая российская армия по численности меньше обороняющейся украинской. Но и мобилизация пока не объявлена. Три с половиной месяца продолжается то, что называют спецоперацией. Она уже стала привычной. Российские солдаты-контрактники, в основном это парни из депрессивных регионов, из бедных семей, за очень хорошие деньги (от 200 тысяч рублей в месяц – в российской деревне это цена не самого плохого дома) выполняют смертельно опасную работу. Семьям погибших контрактников выплачивают достойную компенсацию. Денег в стране очень много, их хватит надолго.

Украинские вояки получают с Запада ещё большие деньги. Им направляют миллиарды долларов. Чиновники в Киеве и другие посредники делают на этом состояния, но что-то достаётся и тем, кто в окопах. Помогает поддерживать боеспособность. Добавляет ингредиент «нам абы гроши, да харчи хороши» в коктейль из украинского патриотизма и органической ненависти к «москалям». Вообще, продвижение геополитических интересов, тем более чужих, занятие циничное, требующее пропагандистской накачки и больших расходов. А иллюзий относительно целей Запада в странной войне всё меньше. И не только на Украине.

В этом смысле мне любопытно было познакомится с суждениями киевского эксперта Ильи Куса. Он сотрудник аналитического центра «Украинский институт будущего». В симпатиях к путинской России не замечен. Но Илья не пропагандист, а исследователь. Он отмечает, что во многих не-европейских странах, «уверены (и эта уверенность стала ещё сильнее с началом войны в Украине), что в основе политики стран ЕС и США лежат вовсе не идеалистические моральные ориентиры или ценности, а обычная Realpolitik, которую они после окончания Второй Мировой войны решили запрятать под оберткой ценностной риторики. А раз всё это оказалось ложью, то к чему расшаркивания и формальности? Дескать, давайте разговаривать откровенно и прямо».

Илья Куса перечисляет примеры, когда не-западные политики упрекают США в жадности и двойных стандартах. Например, президент Мексики интересуется: почему американцы выделяют 30 миллиардов долларов Украине на войну с Россией, но уже много лет не решают вопрос с выплатой четырёх миллиардов, которые обещали Латинской Америке на развитие? «Вообще, тема «западного лицемерия» и «западной двуличности» с началом войны в Украине взорвалась целым валом комментариев и материалов, даже в англоязычных медиа, подпитывая антизападные настроения во многих не-западных странах», – отмечает Илья Куса.

Это ещё одна особенность нашей странной войны. Хотя как смотреть. Если главная путинская задача по подрыву доверия к Западу решается столь успешно, и весь мир вот-вот поймёт, чем этот самый Запад является на самом деле, и как с ним надо правильно разговаривать – то, может, не очень важно, сколько ещё месяцев продлится битва за Донбасс.

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