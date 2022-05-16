5 июня люди проголосуют за политический вектор 16.05.2022 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 100 0 Политолог Андрей Чеботарев об особенностях референдума по внесению конституционных поправок Похожие материалы: Токаев назначил 5 июня датой референдума по поправкам Конституцию «Почему Кунаев стал ролевой моделью для Токаева». «Назначенный на 5 июня референдум — сам по себе огромный вызов для власти». «Токаев торопится?». «Дождемся ли мы реальной политической конкуренции?» Казахстан с начала июня расширит регулярное авиасообщение с Германией «Меня как Президента не интересуют никакие привилегии и льготы». «Падение кумиров и трагедия Нурсултана Назарбаева». «Как депутаты решили хайпануть на «языковом вопросе» и что из этого вышло». «О Тюркском альянсе и геополитическом балансе» «Зачем нужен референдум». «Когда ждать выборов в парламент и какими будут их результаты?». «Казахстанские «либералы» против «ватников»: на войне как на войне?». «Когда есть запрос на социальную справедливость, искать ее могут где угодно»