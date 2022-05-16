«О государственном языке». «ОДКБ – союз «вместе», а не «вопреки». «Запах грантов: «Оян, Казахстан» возвращается из спячки». «Дефицит технарей и рабочих в Казахстане — катастрофа, которую придётся исправлять в ближайшие 30 лет»

Сетевой Казахстан 16 мая 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О государственном языке» — В своем нашумевшем депутатском запросе мажилисмен Казыбек ИСА заявил, что «необходимо изменить 7-ю статью Конституции и определить статус казахского языка как государственного». та статья, как известно, состоит из 3 пунктов: 1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык. 2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. 3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана. То есть, несмотря на поздние разъяснения, смысл депутатской инициативы заключался в отказе от статуса русского языка.

IA — CENTR . RU . «ОДКБ – союз «вместе», а не «вопреки»» — 16 мая в Москве проходит юбилейный саммит #ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств – членов ОДКБ должны обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, перспективы её развития и принять по итогам встречи заявление. Почему ОДКБ остается важной составляющей внешнеполитических приоритетов #Казахстан‘а и по каким причинам в информационной среде не все «эксперты» с этим согласны?

QMONITOR . KZ . «Запах грантов: «Оян, Казахстан» возвращается из спячки» — В массовый забег казахстанских либералов против референдума втянулись представители молодой поросли этой части вечно непримиримой оппозиции. Речь идет о представителях движения «Оян, Казахстан». Так, пропавшая было куда-то Асем ЖАПИШЕВА, звезда прошлых кетлингов, обнаружена в компании Вадима БОРЕЙКО — участвует в его проекте, который становится двуязычным. Громкими интервью с оголтелой критикой в адрес Касым-Жомарта ТОКАЕВА начал напоминать о себе и лидер «Оян, Казахстан» политолог Димаш АЛЬЖАНОВ.

MK — KZ . KZ . «Динмухамед Кунаев: «Я всегда преданно служил своему народу и буду служить ему до последнего дня»» — Об этой личности каждый казахстанец вспоминает с большим уважением, а каждый алматинец благодарен этому человеку за комфортный и самый красивый в мире город… При Кунаеве стремительно развивались аграрная, промышленная, градостроительная, научная, культурная сферы экономики и образования Казахстана. В годы его правления республика вошла в число трех самых крупных экономик СССР наряду с Россией и Украиной.

FORBES . KZ . «Дефицит технарей и рабочих в Казахстане — катастрофа, которую придётся исправлять в ближайшие 30 лет» — Каких именно специалистов не хватает стране? С чего нужно начинать переход нашей системы образования на «технические рельсы»? Какова должна быть роль государства в подобном переформатировании? Эксперт в области образования, основатель крупнейшей сети частных школ в Казахстане Tamos Education Даурен КАУПЫНБАЕВ поделился своим взглядом на проблему нехватки «технарей» в стране.

KOMMERSANT . RU . «Красный караван-вожатый» — 100 лет назад, 20 мая 1922 года, из Оренбурга стартовал «Красный караван» — советская агитационно-пропагандистская экспедиция в казахскую степь. Караваном руководил видный большевик Алиби ДЖАНГИЛЬДИН. В его послужном списке уже были два невероятных похода — через пустыни и степи с караваном оружия и боеприпасов во время Гражданской войны и пешком по Европе и Азии до революции. В Казахстане про «Красный караван» рассказывают в школе. В России отдельные факты биографии Джангильдина (но не его фамилия) известны в основном благодаря роману Юрия ДОМБРОВСКОГО «Хранитель древностей».

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «Будущее казахского языка: приоритет качественных показателей и интенсивного развития» — Известно знаменитое эссе Миржакыпа (Мир-Якуба) Дулатова «Қазақ тілінің мұңы» (букв. «Жалоба Казахского Языка») , где сам Язык предков устами поэта-просветителя жалуется всему миру о своих мытарствах, говорит о многовековых страданиях и издевательствах со стороны царских миссионеров, реакционных мулл… Сразу следует заметить, что в упоминании «вреда мулл» бывший алаш-ордынец М.Дулатов был вынужден а сделать реверанс перед Советской революционной властью (эссе написано в 20-е годы), сгущая краски про якобы вредное влияние их на язык. В этой связи стоит заметить, что нам надо уметь читать тексты-источники с учетом реальной источниковедческой ситуации, типа того или иного социума, наличия цензуры и пр. Обычно мы Абая, Чокана, Мухтара Ауэзова и других классиков не пытаемся понять в контексте диктата цензуры царской и советской эпохи.

TIME . KZ . «Трудные решения» — Пенсионный возраст казахстанцев, прикладной бакалавриат и безработица — три составляющие одной проблемы. До этого все прежние министры труда и соцзащиты населения твердили, что пересмотр пенсионного возраста граждан не актуален. И тут на тебе — оказывается, уже актуален! О том, что эта “тема стоит на повестке дня, будем обсуждать”, заявил в минувший четверг вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ, отвечающий в правительстве за социальный блок. В связи с чем, как этот вопрос будет решаться? Мы попытались внести свою лепту в злободневную тему с учетом нынешних и ожидаемых реалий на… рынке труда.

«Как дела, келинка?» — Отношения келин и ене — вечная тема для обсуждений в нашей стране. Поэтому мы решили узнать, как уживаются самые видные снохи и свекрови казахстанского шоу-бизнеса.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Наши банки в период геополитического шторма» — Сможет ли казахстанский банковский сектор вырваться из модели, созданной для колонизируемых экономик и периферийных компрадорских элит? Поговорим о ДКП – денежно-кредитной политике и банковском секторе Казахстана в период геополитической турбулентности. Кстати, сама эта турбулентность не целиком, но во-многом порождена как раз проблемами банкинга, на глобальном уровне. Однако об этом позже, а пока начнем разговор с выяснения той роли, которую банковский сектор играет в нынешнем состоянии экономики Казахстана и всей нашей жизни.

365 INFO . KZ . «Игра с рублем: Казахстан наводнила российская наличность. Это опасно» — Тем временем в Казахстан хлынули миллионы российских рублей, которые никак невозможно использовать. Об этом написал экономист Эльдар ШАМСУТДИНОВ в своем профиле в Facebook. «Наличные рубли заполонили наш рынок, в отдельных БВУ накопилось свыше 400 млн рублей наличных. Рубли пришли из Кыргызстана, где их стало так много, что можно топить печки. Вывезти рубли из Казахстана невозможно, так как в марте указом президента запрещен вывоз валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Нацбанк на все обращения БВУ с просьбой разрешить вывоз рублей, в том числе ветхой валюты, ответил отказом. Что делать дальше, непонятно, — констатирует экономист.

KURSIV . KZ . «Касым хан или Доктор Стрэндж — кто соберет в прокате больше?» — Майский прокат в Казахстане традиционно радует — голливудские проекты, к счастью, продолжают у нас выходить на большом экране, а отечественное кино не сдает позиций — сейчас в расписании девять казахстанских фильмов и два из них более, чем масштабные. К концу мая, когда на экраны выйдут еще и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», битва за зрителя станет еще жестче.

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