«Турецкий гамбит» Токаева

Сетевые СМИ о визите президента РК в Турцию

Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан в случае угрозы может попросить защиты у Турции» — Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию завершился подписанием инвестиционных соглашений на 1 млрд долларов, а также пакета документов по развитию экономического взаимодействия на фоне санкционного давления на Россию со стороны Запада. В военной сфере турецкая аэрокосмическая компания TUSAS будет производить в Казахстане ударные беспилотные летательные аппараты ANKA. Однако Турция все-таки не сможет заменить Россию.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Анкару приурочен к 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. За эти годы она инвестировала в Казахстан почти 4 млрд долл., а товарооборот достиг 5 млрд долл. в год.

Турецкие СМИ назвали первый визит Токаева «историческим» и «началом новой эры в отношениях двух стран».

Президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН по итогам переговоров назвал Токаева «братом» и сообщил, что считает «Казахстан исторической родиной тюрок, а Турцию – вторым домом для казахстанцев». Он сообщил, что «благодаря подписанной общей декларации» страны «подняли отношения на новый уровень стратегического партнерства». Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в январе этого года в Казахстане и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По его словам, сложности только укрепили Казахстан…

«В условиях нарастающего экономического и политического сближения между Казахстаном и Турцией визит Токаева приобретает особое значение. Особенно с учетом общей активизации Анкары в Центральной Азии. Однако конкурировать с Россией и Китаем и с западными странами ей будет сложно. Тем не менее определенные козыри у Турции есть, главный из которых – сложная геополитическая ситуация. Казахстан понимает это и с успехом использует свою многовекторную политику, диверсифицируя политические контакты на высшем уровне и экономику в условиях жестких санкций, введенных против России», – сказал «НГ» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН. По его словам, важно учитывать характер отношений России и Казахстана, которые настолько комплексны, всеобъемлющи в экономике, энергетике, сфере безопасности, что во многом являются моделью союзнических отношений. Не зря Токаев в одном из своих выступлений после январских событий сказал: «Мы, по сути, обратились в ОДКБ, обратились к самим себе, к своим братьям». «То выступление показывает, насколько глубока взаимозависимость и интегрированность Казахстана с Россией», – считает Притчин.

Руслан МЕДЕЛБЕК – «Турция «аккуратно балансирует», Россия воспринимает друзей «как подчиненных». Поможет ли Анкара, если Москва будет угрожать Казахстану?» — 10 мая начинается двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию. Это первая его поездка в Анкару в качестве президента. Накануне встречи Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ Азаттык обсудил с политологом-международником, колумнистом германского издания Deutsche Welle Иваном ПРЕОБРАЖЕНСКИМ, как будут развиваться отношения между Анкарой и Нур-Султаном.

— ЕАЭС для Казахстана стал не источником дохода и экономического процветания, а серьезной головной болью. Валюта всех стран Центральной Азии связана с рублем, и падение рубля снижает национальные валюты этих стран. Финансовые власти Казахстана и Кыргызстана сейчас пытаются снизить зависимость от российского рубля. Сомневаюсь, что Казахстан выйдет из ЕАЭС и Таможенного союза, потому что у России весьма агрессивная политика. Власти Казахстана вряд ли рискнут дразнить Россию с учетом того, что влияние России в Центральной Азии до сих пор сохраняется и это может создать властям Казахстана серьезные проблемы.

В Центральной Азии нет мира и взаимной любви между основными игроками, и Россия хорошо умеет и традиционно всегда играла на противоречиях между своими партнерами и в случае возникновения кризиса может стравить их друг с другом. Я не думаю, что Казахстан хотел бы оказаться в состоянии конфликта с Узбекистаном. А такие риски всегда сохраняются. Думаю, Казахстан стремится сейчас выйти из тяжелой финансовой зависимости во время санкций. Казахстан попытается что-то выиграть от того, что часть производства пытается перейти на территорию Казахстана. Еще Казахстан будет заинтересован в наращивании сотрудничества с Турцией по экономическим соображениям, а Турция в экономические отношения добавляет и свою идеологию.

Айнур КУРМАНОВ – «Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией» — Переориентация Казахстана через Анкару на Запад становится политической реальностью, а закрепляется это визитом Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию. Последствия соглашений имеют стратегический характер и не замедлят сказаться в самое ближайшее время. И речь идет не о банальном развитии сотрудничества, а о смене вектора развития страны и глубокой интеграции с неоосманистской Турцией…

Согласно официальной пропаганде это был первый официальный государственный визит президента РК в Турцию, хотя еще 12 ноября прошлого года в Стамбуле он принимал непосредственное участие в учреждении Организации тюркских государств (ОТГ) созданной по инициативе Нурсултана Назарбаева и по заказу Лондона. Затем в январе интеграционный процесс в рамках ОТГ повис в воздухе в результате заговора и попытки переворота, к которому были причастны члены семьи Елбасы, а также английская и турецкая разведки.

«Досым Сатпаев — о Тюркском альянсе и геополитическом балансе» — Визит президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию отличается от предыдущих встреч с руководством этой страны так как проходит на фоне жесткой геополитической трансформации на постсоветском пространстве.

Интересно то, что во время визита Токаева в Турцию президент Реджеп Тайип Эрдоган не только сделал акцент на том, что взгляды Казахстана и Турции «на мирное разрешение кризиса на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают» и что «эта война еще раз подчеркнула важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств на двустороннем уровне и под шаныраком тюркских государств», но также подчеркнул тот факт, что Турция «готова нести ответственность за стабильность, спокойствие и безопасность наших казахстанских братьев», в том числе продолжая сотрудничество в политической, торговой, военно-экономической и культурной сферах. И это явный сигнал той же России, что Турция готова оказать поддержку Казахстану в случае появления явных угроз территориальной целостности страны. Кстати, в рамках государственного визита президента Казахстана в Турецкую Республику состоялась встреча министров обороны двух стран и подписан ряд документов, регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и Турцией. В том числе было заявлено, что Казахстан и Турция планируют совместно собирать ударные беспилотные летательные аппараты ANKA, а также турецкая сторона также собирается передать Вооруженным силам Казахстана технологии и обучить персонал для технического обслуживания и ремонта БПЛА. Кроме этого, данное заявление Эрдогана с привязкой к оценке январских событий в Казахстане также должно было поддержать легитимность Токаева внутри казахстанской политической и бизнес-элиты, чтобы исключить появление любой новой фронды…

Но Казахстан должен быть готов к любым возможным негативным сценариям, укрепляя военно-политические связи с Турцией, рассматривая это как важную часть мер по выстраиванию геополитического и экономического баланса по отношению к России и Китаю. Тем более что Казахстан по многим уязвимым зонам сильно напоминает Украину 2014 года: от слабой системы безопасности до негативного влияния российских пропагандистских каналов, которые делают гигантские дыры в информационной безопасности страны, увеличивая раскол в обществе и еще больше провоцируя кризис идентичности у части населения.

Я уже не раз отмечал в своих предыдущих публикациях, что главным гарантом нашей безопасности является не только геополитический баланс, но также долгосрочная политическая стабильность в Казахстане на основе политических реформ, эффективные социально-экономические изменения для повышения уровня жизни населения и наращивания человеческого капитала, а также самоидентификация граждан Казахстана только со своей страной, чтобы не было никакой «пятой колоны», которую могли бы использовать внешние игроки. Ведь тот же медийный провокатор Тигран Кеосаян недавно как шут озвучил лишь то, что в голове царя и его приближенных, у которых традиционная казахстанская многовекторная политика уже не вписывается их в черно-белую картину мира. И рано или поздно перед руководством страны поставят вопрос ребром: «Ты с кем?». А это уже конфронтация между разными внешнеполитическими моделями Казахстана и России…

В то же время можно согласиться с мнением тех экспертов, которые считают, что, неся на себе исторический груз бывших империй, Турция и Россия чем-то похожи, так как пытаются закрепить за собой роль субрегиональных держав, в том числе за счет расширения зоны своих стратегических интересов. Отличие заключается лишь в том, что турецкий лидер активно использует в качестве скрепляющего материала религиозный фактор, а президент России делает ставку на так называемый «ретроспективный патриотизм» с элементами советской идеологии.

Татьян КИСЕЛЁВА – «Турция заменит Россию Казахстану: факт или вымысел?» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ побывал в Турции и встретился с Реджепом ЭРДОГАНОМ. Главы государств обсудили возможности усиления торгово-экономического партнерства в условиях геополитической напряженности.

По мнению некоторых экспертов, у Казахстана появилась отличная возможность переориентировать импорт из России на импорт из Турции, которая сейчас ищет новые рынки сбыта для своих производств. А для этого активно кредитует свою экономику…

В связи с этим встает вопрос, по каким из этих позиций Турция сможет превзойти Россию на казахстанском рынке? По мнению экономиста Алмаса ЧУКИНА, по потребительским и продовольственным товарам. И раз оба президента стараются найти решения, как снять всевозможные преграды и помочь рынку, это сулит хорошие перспективы, а также поможет сократить чрезмерное влияние России.

— Казахстан ищет новые торговые возможности, потому что российский импорт «выпадает». Они себя уже обеспечивают с трудом, не говоря уже о том, чтобы что-то поставлять сюда. Турция для нас коридор в Европу

Да, по нефтепродуктам она не сможет нам ничего поставлять, но в этой сфере мы сможем и сами начать производить то, что не производили ранее. Не заменит она и «лес» — нет таких возможностей. Но это не критично. Продукты, детское питание, всякая химия, электроника — эти товары в Турции производятся в изобилии...

В целом я скажу одно: купить не проблема, нам надо научиться производить свое и продавать. За тридцать лет что-то уже получилось сделать в этом направлении, что-то нет.

Но факт в том, что никто сейчас все «в своем огороде» не производит, и сложившаяся ситуация в России яркий тому пример. Когда ее отсоединили от мировых рынков, многие производства встали

Так что каждый должен делать то что умеет. Торговля — это взаимовыгодный процесс, а рынок как вода — всегда найдет путь, — считает Чукин.

У экономиста Петра СВОИКА иной взгляд на перспективы торгового сотрудничества Казахстана и Турции. По его мнению, те, кто считает, что можно так просто отказаться от российского импорта, мало что знают о трафике и логистике.

— Как из Турции товары могут попадать в Казахстан, да еще мимо России?

А Россия вряд ли будет сильно рада, если вместо ее товаров в Казахстан через ее территорию пойдут турецкие. Даже если Турция увеличит производство и решит расширить ассортимент присутствующих товаров в нашей стране, все это упирается в логистику через Россию

И потом, не надо забывать, что Казахстан находится в Евразийском экономическом союзе и с Россией у него экспорт и импорт не имеет таможенных границ. А с Турцией таможенная граница есть как на российском, так и на казахстанском направлениях. Так что турецкие товары у нас будут в любом случае дороже. А если в связи с антироссийскими санкциями и появляются какие-то дополнительные ниши, как правило, они невелики, — убежден экономист.

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