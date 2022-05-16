Пора решающих поединков на женском ЧМ по боксу, провальный старт хоккеистов Казахстана на мировом первенстве, «новые казашки» из Кении в лёгкой атлетике и смена лидеров футбольной премьер-лиги

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: борьбу за медали продолжают 6 девушек из 12

В Стамбуле в эти дни проходит чемпионат мира среди женщин. Он собрал 310 участниц из 73-х стран мира. Полными составами, то есть во всех 12 весовых категориях, представлены только четыре национальные сборные – Казахстана, Индии, Украины и Турции. По 10 спортсменок приехали из Узбекистана, Южной Кореи, Австралии и Кении, по 9 – из Монголии и Ирландии, по 8 – из США, Японии, Италии, Польши и ЮАР. В связи с переживаемой Китаем пандемией сильная команда этой страны решила пропустить мировое первенство.

Фактически от Казахстана на турнир были заявлены 13 девушек: Ангелине Лукас из Тараза, которая после прошлогоднего скандала покинула нашу сборную, Международная ассоциация бокса (IBA) позволила участвовать под нейтральным флагом. Впрочем, она проиграла в первом же своём бою бразильянке и выбыла из борьбы. Точно такая же участь постигла двукратную чемпионку мира (2014-го и 2016-го) Назым Кызайбай, конфликт которой с Лукас и привёл к неприятным «разборкам» в казахстанском женском боксе. Она выступала в весе до 50 кг и уступила сопернице из Колумбии – бронзовой медалистке последней Олимпиады.

Помимо Кызайбай, уже «зачехлили перчатки» Римма Волосенко (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), бронзовый призёр ОИ-2016 Дарига Шакимова (до 66 кг), единственная казахстанская участница женского боксёрского турнира ОИ-2020 Надежда Рябец (до 75 кг), чемпионка мира 2016-го Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг). То есть, в нашей сборной из двенадцати спортсменок, начинавших турнир, шесть, или ровно половина, теперь следят за боями только как зрительницы.

Сегодня, 16 мая, во всех весовых категориях состоятся поединки в 1/4 финала. От Казахстана на ринг выйдут Алуа Балкибекова (до 48 кг), Жайна Шекербекова (до 52 кг), Дина Жоламан (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Валентина Хальзова (до 70 кг) и Гульзат Ержан (до 81 кг). Завтра день отдыха, на 18 мая запланированы полуфиналы, а на 19 и 20 мая – бои за «золото».

Хоккей: начали за упокой

Крайне неудачно сложился для сборной Казахстана старт чемпионата мира, проходящего в Финляндии. Она потерпела поражения в обоих матчах, причём вовсе не от фаворитов своей группы. Судя по её игре, команда подошла к турниру не совсем подготовленной и с серьёзными кадровыми проблемами.

В первой игре наши хоккеисты были разгромлены датчанами. Не прошло и пяти минут, как шайба трижды побывала в их воротах. А в начале второго периода соперники забили ещё два гола. После этого голкипера Андрея Шутова сменил Илья Румянцев, но и это не помогло (кстати, незадолго до чемпионата мира сборная Казахстана лишилась своего основного вратаря Никиту Бояркина, одного из героев прошлогоднего мирового первенства, – он получил травму). Впрочем, винить только стражей ворот не следует, поскольку и остальные наши хоккеисты, что защитники, что нападающие, смотрелись явно хуже, чем соперники, – датчане опережали их и в настрое, и в скорости движения, и в других компонентах игры.

К середине заключительной трети матча счёт был уже 0:9. Казахстанская команда вплотную подобралась к повторению своего антирекорда (самое крупное поражение в истории она потерпела от сборной США на мировом первенстве двенадцатилетней давности – 0:10). Но за пару минут до финальной сирены Кирилл Савицкий сумел забить один ответный гол – 1:9.

Вчера казахстанские хоккеисты встречались с французами, которые вместе с австрийцами заменили в элитном дивизионе попавших под международные санкции россиян и белорусов. Этот матч был одним из ключевых для нашей сборной с точки зрения сохранения прописки в классе сильнейших. На 5-й минуте Валерий Орехов открыл счёт, который сохранялся до середины второго периода, когда соперники забросили ответную шайбу. А перед самым перерывом французы провели ещё одну результативную атаку. Спасти игру команда Казахстана так и не смогла – 1:2. Завтра она встретится со швейцарцами.

На снимке: после очередного пропущенного гола от датчан (фото с сайта Международной федерации хоккея)

Фехтование: выше головы не прыгнули

В немецком Хайденхайме прошёл очередной этап Кубка мира с участием мужчин-шпажистов. На сей раз казахстанцы выступили хуже, чем месяц назад на предыдущем аналогичном турнире, который принимал Париж. Напомним, тогда в личном первенстве Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль, а в командном наши парни заняли высокое 5-е место.

Теперь же Курбанов стал 18-м – это лучший результат в казахстанской сборной. Кстати, в мировом индивидуальном рейтинге шпажистов он располагается на 9-й позиции. Что касается командного турнира, в котором приняли участие представители 35 стран, то Курбанов с Ерликом Сертаем, Эльмиром Алимжановым и Вадимом Шарлаимовым заняли итоговое 13-е место. В первом круге они отдыхали, во втором с преимуществом в один укол выиграли у голландцев (29:28), а в 1/8 финала уступили швейцарцам – 36:45. Последние, в свою очередь, потерпели поражение от корейцев, которые затем, успешно проведя следующие поединки, добрались до командного «золота». Казахстанцы же в «утешительном» турнире за 9-16 места проиграли израильтянам (43:45), после чего победили поляков (45:37) и египтян (39:28).

Лёгкая атлетика: открыт сезон «Бриллиантовой лиги»

В столице Катара прошёл первый в нынешнем году этап «Бриллиантовой лиги» – самых престижных международных коммерческих соревнований. Казахстан был представлен только в женском беге на 3000 метров: Каролин Чепкоэч Кипкируи, уроженка Кении, получившая в январе с.г. право выступать за нашу страну, финишировала 14-й, показав время 8 минут 54,69 секунды. А борьба за «золото» развернулась между бегуньями, для которых коронными прежде были более короткие дистанции, – двукратной олимпийской чемпионкой на 1500-метровке кенийкой Фейс Кипьегон и серебряной медалисткой Олимипиады-2016 на 800-метровке Франсиной Нийонсаба из Бурунди. Победила последняя.

21 мая в Бирмингеме (Великобритания) состоится второй этап, а 28 мая в американском Юджине – третий, который представляет для нас наибольший интерес. В его программе будут женские соревнования по прыжкам в высоту, и среди участниц должна быть наша Надежда Дубовицкая, ставшая два месяца назад бронзовым призёром чемпионата мира в закрытых помещениях с новым рекордом Азии – 1 метр 98 сантиметров.

Кроме того, в Юджине состоится забег на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез), к которому готовится Нора Джеруто, ещё одна «новая казашка» из Кении. В прошлом году она выиграла финал «Бриллиантовой лиги», оставив позади себя всех трёх медалисток последней Олимпиады, и завершила сезон с лучшим результатом сезона в мире. А две недели назад, впервые выступая под флагом Казахстана, победила на соревнованиях в кенийской столице, при этом снова опередив действующую олимпийскую чемпионку в этой дисциплине Перут Чемутай из Уганды.

Футбол: «Астана» не оставила от «Кайрата» камня на камне

В футбольной «битве двух столиц», состоявшейся в Нур-Султане, местная «Астана» устроила форменный разгром переживающему сложные времена «Кайрату», забив в его ворота шесть безответных мячей. «Хет-триком» отметился главная «звезда» столичной команды Марин Томасов, «дублем» – португалец Педро Эуженио, который теперь вместе с хорватским нападающим «Атырау» Андриа Филипповичем возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата. Кстати, в матче «Атырау» с «Кызылжаром» (счёт 3:3) тоже случились и «хет-трик», и «дубль»: трижды отличился украинский полузащитник гостей Юрий Бушман, дважды – Филиппович.

Пока ещё действующий чемпион страны костанайский «Тобол» чередует победы с поражениями. Теперь он уступил в Актобе, хотя весь второй тайм играл в численном большинстве после удаления одного из футболистов принимающей команды. На 12-й минуте компенсированного времени (!) Жерар Гоу, в прошлом лучший бомбардир «Кайрата», принёс победу актюбинскому клубу (2:1), тем самым отправив «Тобол» на 7-ю строчку турнирной таблицы.

Проиграл и лидировавший после прошлого тура актауский «Каспий», причём он не устоял перед занимавшим последнее место «Мактааралом» из Туркестанской области. С верхней строчки турнирной таблицы его сместил «Тараз», одержавший вчера в заключительном матче 11-го тура домашнюю победу над уральским «Акжайыком».

«Астана» – «Кайрат» 6:0

«Актобе» – «Тобол» 2:1

«Атырау» – «Кызылжар» 3:3

«Шахтёр» – «Ордабасы» 1:0

«Аксу» – «Туран» 2:0

«Мактаарал» – «Каспий» 1:0

«Тараз» – «Акжайык» 2:0.

Турнирное положение после 11 туров: «Тараз» – 21 очко, «Астана» – 20, «Каспий» –19, «Атырау» – 18, «Актобе» – 17, «Шахтёр» – 16 (один матч в запасе) «Тобол» – 15, «Ордабасы» – 14, «Аксу» – 13 (один матч в запасе), «Туран» и «Акжайык» – по 11 (по одному матчу в запасе), «Кызылжар» и «Мактаарал» – по 9.

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