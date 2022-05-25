«Новые нормы права в «Новом Казахстане». «Как трансформировались «разрешенные партии» Казахстана». «Эксперты об АЭС в Казахстане: Есть плохой вариант и ещё хуже». «Класс с печным отоплением, туалет на улице, а на стене «Рухани жангыру» в золотой рамке»

Сетевой Казахстан 25 мая 2022г.

TURANPRESS . KZ . «Новые нормы права в «Новом Казахстане»» — О том, чем отличается Конституционный суд от Конституционного совета, и какие изменения ожидают правовую систему республики рассказывает директор Экспертного института Европейского права и прав человека, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Марат БАШИМОВ – Справедливость и равенство – вот ориентиры «Нового Казахстана» и «Второй Республики». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу акцентировал внимание на идее верховенства Конституции, защите и строгом соблюдении ее принципов, приоритете прав человека и гражданина.

«Нестабильный Мангистау» — В протестной Мангистауской области не так давно сменили акима. Он энергично взялся за дело, но ситуация остается напряженной. В прошлом году в Мангистау прошло около 150 забастовок, что само по себе говорит о социальном неблагополучии. В этом году также продолжались выступления трудовых коллективов, кроме того, по животноводам области ударила засуха, есть фактор безработицы, население тревожат рост цен на продовольственные товары и дефицит питьевой воды.

EXCLUSIVE . KZ . «Как трансформировались «разрешенные партии» Казахстана» — Нас ждут, вероятно, самые интригующие парламентские выборы. Для того, чтобы понять, к чему готовиться, начнем с того, что имеем – с официально зарегистрированных партий и их месте на политической арене. Для понимания происходящего вокруг, необходимо напомнить (а для кого-то – узнать) несколько, на наш взгляд, основополагающих моментов. В первую очередь, это пассивность электората. Иногда ее можно оценить в отрицательном сальдо – люди, когда им задашь соответствующий вопрос о политических партиях в Казахстане, начинают отмахиваться и считают вопрос чуть ли не провокационным.

FORBES . KZ . «Эксперты об АЭС в Казахстане: Есть плохой вариант и ещё хуже» — Дискуссия о путях решения энергетической проблемы в Казахстане выявила множество острых углов. Во время обсуждения на тему «Экономические аспекты строительства АЭС в Казахстане. Вопросы энергобезопасности», прошедшего 24 мая в Алматы, прозвучало много цифр. Но самой значимой, пожалуй, была одна, названная модератором Сергеем ПОНОМАРЕВЫМ: 60% казахстанцев против строительства атомной электростанции. Однако есть ли у государства другие варианты справиться с дефицитом электроэнергии? И как сторонники строительства АЭС намерены склонить на свою сторону 40% противников?

365 INFO . KZ . «Нужно ли переводить ТЭЦ-2 на газ в Алматы? — мнения экспертов разделились» — Модернизация и реконструкция ТЭЦ-2 — основной вопрос, связанный с инженерной инфраструктурой Алматы, который сейчас активно обсуждается. В том числе речь идет о ее переводе на газ. Однако пока окончательного решения в этом направлении не принято… Но многие инженеры утверждают: станция сконструирована таким образом, что проще построить новую, чем модернизировать существующую.

TIME . KZ . «Что за напасть и в чём секрет?» — Может ли оспа обезьян привести к новой пандемии. Это заболевание выявили уже в 16 странах за пределами африканского континента. Пока в списке пациентов более 100 человек и их количество будет расти. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения, но сразу же успокоили: риск широкого распространения вируса невысок. В Казахстане пока тихо — у нас не зафиксировано ни одного случая экзотической болезни. В понедельник Минздрав посоветовал гражданам Казахстана не ездить в Африку…

«Круг замкнулся, или Кто виноват в провале программы подушевого финансирования детских творческих кружков и спортивных секций» — В апреле министр культуры и спорта Даурен АБАЕВ заявил, что платформу “Артспорт” по выдаче бесплатных ваучеров для детей оккупировали мошенники, получавшие прибыль за счет приписок, мертвых душ. Выяснилось, что тренеры якобы работали-оформлялись в нескольких кружках и секциях одновременно, по такому же “кругу” ходили и дети… Автор проекта — уполномоченный по правам детей Аружан САИН уверена: госорганам легче обвинить руководителей кружков в мошенничестве, причем без доказательств, чем признаться в своих ошибках.

QMONITOR . KZ . «Булат Абилов: Политический пустоцвет на службе реваншистов?» — Второе пришествие Булата АБИЛОВА на политическую арену больше всего напоминает собой второсортную клоунаду, разыгрываемую мастерами художественной самодеятельности на подмостках какого-нибудь сельского ДК. Многие ожидали, что его возвращение в большую политику станет знаковым явлением и завораживающим зрелищем, наподобие возрождения из пепла мифологической птицы Феникс. Но по факту получилось, что сегодняшний Абилов не способен влезть даже в свой старый и затасканный образ «ходячей харизмы».

«Получит ли Казахстан хотя бы одну путёвку на Олимпиаду в командных играх?» — Недавно стала известна система отбора на Олимпиаду-2024, которую примет Париж, в командных игровых видах спорта. В каждом из них, за исключением футбола, на кону стоят не больше дюжины мужских и такое же количество женских квот. То есть, всего 10-12 на 100-150 стран, сборные которых вступят в борьбу за право поехать на главные соревнования четырёхлетия. Поэтому завоевать их будет очень сложно. Тем более Казахстану, где эти виды спорта в большинстве своём развиты слабо.

CARAVAN . KZ . «Чужой-свой-чужой» — Если бы мы с вами сейчас обсуждали политический процесс, то затеянную реформаторами перестройку назвали бы трансформацией власти. Но происходящее ныне массовое перераспределение полномочий и денежных потоков в сфере жилищных отношений и есть та самая трансформация. Справляются с нежданной радостью собственники по-разному, виной тому не только карантин планетарного масштаба, но и нерасторопность прежнего руководства куратора ЖКХ в правительстве – министерства индустрии и инфраструктурного развития. Очевидно, что нужно скорейшим образом исправить все ошибки и оплошности, допущенные при принятии поправок в жилищное законодательство, но что-то тянут и медлят наши застрельщики реформ.

TENGRINEWS . KZ . ««Попасть в детсад в Алматы похоже на гонку «Формулы-1». С чем сталкиваются родители» — Попасть в государственный детский сад в Алматы — самый настоящий квест. Вероятность того, что выпадет место в садике рядом с домом, очень мала, а везти ребенка к 8 утра на другой конец города как-то не хочется, признаются родители. А если случается чудо и выпадает долгожданное место, то заполучить его — равносильно поучаствовать в гонке «Формула-1». Корреспонденты поговорили с мамочками, которые столкнулись с такой проблемой.

KURSIV . KZ . «Число переезжающих в Казахстан выросло вдвое» — Нацстатистика фиксирует рост числа переезжающих в Казахстан. За первый квартал этого года на постоянное место жительства в страну переехали более четырех тысяч человек. Это на треть больше, чем было в январе – марте допандемийного 2019 года, и в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина из новых иммигрантов – выходцы из Узбекистана.

AZATTYQ . ORG . «Класс с печным отоплением, туалет на улице, а на стене «Рухани жангыру» в золотой рамке. «Пригодная для обучения» школа»» — В Казахстане 7500 школ. В городских учебных заведениях родители бьются за интернет и видеонаблюдение, а в селах еще встречаются школы, где до начала занятий в классе надо затопить печь, ходить в туалет на улицу и каждый раз опасаться, что потолок рухнет на детей. В одной такой школе в Актюбинской области побывала репортер Азаттыка.

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