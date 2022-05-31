Польша от моря до моря

К чему ведёт «особый статус поляка» на Украине

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский наделал много шума своим заявлением о том, что польским гражданам на Украине надо предоставить особый статус. Уже готовится соответствующий закон. Подробностей пока нет, но пресс-секретарь Зеленского сообщил, что это будет ответная мера, она «отзеркалит» польский закон, который фактически уравнял украинских беженцев в Польше в правах с местными жителями. Теперь, дескать, в качестве жеста доброй воли надо принять соответствующий закон на Украине.

Но украинские беженцы в Польше это в основном женщины, дети и пенсионеры. Их участие в польской политической, деловой, общественной жизни очень скромное или вообще нулевое. А Украина готовится распахнуть ворота перед всеми поляками. Некоторые украинские телеграм-каналы сообщают, что граждане Польши получат возможность не только без всяких ограничений заниматься бизнесом на территории Украины, руководить там фирмами и корпорациями, но и участвовать в избирательных кампаниях, а также работать в государственных органах. Более того: по некоторым прогнозам планируется интеграция правоохранительных систем двух стран.

Хорошо знакомый нашим читателям белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что новый закон приведёт к «возвращению на Украину польских панов»:

«Напомню, в межвоенной Польше в 1920-1930 годы на территориях Западной Беларуси и Западной Украины были так называемые осадники — переселенцы из Польши, которые возглавляли местные администрации, полицию, были землевладельцами. По сути, это были колонизаторы, которых специально присылали на наши земли, чтобы они занимались управлением и владели собственностью», – говорит Дзермант. По его мнению, новый украинский закон предоставит для поляков возможность быть судьями, полицейскими, возглавлять предприятия и иметь допуск к секретной информации – и это можно считать возрождением института осадничества на Украине.

«Поляки… будут управлять украинцами. Вот о чем идет речь. Да, это пока закамуфлировано, но, тем не менее, можно предположить, что задумка в итоге такая: срастить польскую администрацию и армию с остатками украинского государства. Естественно, мы понимаем, кто возьмёт в этом верх и будет реально руководить», – считает Алексей Дзермант.

По его мнению, Зеленский мог пообещать Польше часть украинской территории с условием, что поляки будут её защищать. «Местные политики… понимают: ситуация в Донбассе будет переломной, всё к этому идет. Соответственно, начинают готовиться. Это соломинки, за которые режим Зеленского пытается цепляться. А поляки тут как тут – им только это и надо. Ещё не факт, что они будут там кого-то защищать! Они могут просто в итоге окопаться там в двух-трёх областях и сказать: «Ну всё, ребята, хотите – переезжайте сюда, здесь будет ваш режим под нами. Дальше там война, русские, мы не полезем», – прогнозирует Алексей Дзермант.

Вы можете сказать, что это пропаганда, страшилки. Но было время, когда война России с Украиной тоже представлялась страшилкой. Казалась менее вероятной, чем война с инопланетянами. А сегодня это привычная реальность. Которая, кроме всего прочего, всколыхнула глубинные российско-польские противоречия. В контексте этих противоречий Украина, как и Белоруссия, не самостоятельные игроки, а лишь объекты экспансии, спорные территории.

Я на всякий случай напомню читателям: соперничество Москвы и Варшавы, взаимная неприязнь двух больших славянских народов не просто насчитывает много веков. Мало ли кто с кем воевал пятьсот лет назад. Но российско-польская вражда ярко вспыхивает снова и снова. Пожалуй, нет на сегодняшний день другой страны в мире, где претензии к России, антипатия к ней, исторические обиды были бы так глубоки и остры. Как только появляется шанс, поляки пытаются забрать у русских «свои» земли. То есть часть Украины и Белоруссии. А русские снова пытаются разделить Польшу.

Последний на сегодня русско-польский геополитический «матч» был сыгран в 1917-45 годы. Сразу после революции в России и распада Российской империи поляки не только получили независимость, но и попытались создать Федерацию народов, освободившихся от России – поляков, прибалтов, украинцев, белорусов, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев. Таковы, по крайней мере, были планы польского лидера Пилсудского. Польша имела все шансы занять в этой федерации лидирующее положение и получить выход к Чёрному морю. К Балтике по условиям Версальского договора она уже вышла. Историческая мечта – восстановить Великую Польшу от моря до моря, какой она была во времена Речи Посполитой – казалось, становится реальностью. Но эти планы осуществить не удалось.

В свою очередь не удались и советские планы по возвращению строптивых поляков под крыло РСФСР. Поход Будённого и Тухачевского на Варшаву в 1920 году провалился. Огромное количество красноармейцев попали в плен. Тема издевательства поляков над этими людьми, десятки тысяч умерших в польских лагерях от голода, побоев, болезней – до сих пор полузакрытая тема в «прогрессивном» дискурсе. Непопулярная. В отличие от Катыни.

В 1939 году последовало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР. Разумеется, в польской и во всей западной историографии оно трактуется как очередной акт российской имперской агрессии. И даже освобождение Варшавы от гитлеровской оккупации в 1944 году проходило по привычным для российско-польских отношений лекалам. Когда советские войска подошли к городу, поляки подняли восстание против немцев. Чтобы встретить русских гордо и победительно. С оружием в руках. С развёрнутыми польскими знамёнами. Но Сталин дал приказ остановить наступление советских войск. Поскольку армии нужна передышка, солдаты устали. Несколько недель советские дивизии в варшавских предместьях приводили себя в порядок. Подтягивали тылы. Пополняли личный состав и боезапас. В это время немцы добивали гордых беспомощных польских повстанцев. Стирали Варшаву с лица земли. Эта история, эта боль, это унижение очень крепко сидят в польском национальном сознании.

Вообще Польша, её роль, её историческая судьба, если брать российскую интерпретацию, это всегда несоответствие амбиций и амуниции. Польский гонор много раз приводил несчастную страну к краху, к разделу между великими державами. Русский философ и русский националист Константин Крылов, на мой взгляд, очень удачно сказал, что воинственная Польша похожа на десятилетнего мальчика в гусарском мундире с сабелькой. Сейчас, когда в очередной раз обострилось противостояние Востока и Запада, обозначились старые разломы – Польша вспомнила о своих обидах, своих амбициях и планах. При этом за спиной у мальчика с сабелькой стоит здоровенный лоб в ковбойской шляпе, готовый снабжать не только украинского, но и польского мальчика танками, ракетами, самолётами.

Правда, Польша – член НАТО. Напрямую, кость в кость, воевать с Россией она не может (это означало бы уже без всяких метафор начало Третьей мировой) – но очень хочет. Согласно опросам, большая часть польского населения поддержала бы участие вооружённых сил страны в военном конфликте на Украине. Поляки жаждут исторического реванша. И тут появляются сообщения о новом законе, который готовится в Киеве и даёт полякам «особый статус» на Украине. Стирает грань между сегодняшним косвенным участием Запада в вооружённом конфликте с Россией и ситуацией, когда офицеры и генералы Польши, страны-члена НАТО, уже непосредственно будут командовать украинскими воинскими частями и подразделениями на фронте. А в тылу поляки будут руководить мобилизацией и отлавливать по хуторам и чердакам украинских дезертиров.

Или это всё же кремлёвская пропаганда? Скоро узнаем.

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