«Президенту Касым-Жомарту Токаеву объявлена информационная война». «Как Қаңтар изменил Казахстан». «Конституционная реформа: развеется ли туман сомнений?». «В Алматы открыли две новые станции метро»

Сетевой Казахстан 31 мая 2022г.

QMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК – «Сезон охоты на президента открыт. Кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева?» — Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ объявлена информационная война. Это факт, не требующий доказательств. Информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода «сенсационными» вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. И если раньше в подобного рода словесной схоластике упражнялась преимущественно блогосфера и отдельные, так называемые политические активисты, то теперь эстафетный флажок перехватили официально зарегистрированные и действующие на территории Казахстана средства массовой информации. Такой коленкор – весьма тревожный симптом, явно свидетельствующий о том, что кто-то умышленно ведет игру, направленную на понижение доверия к власти и государственным институтам. А какой конец может быть у таких «игрищ», мы все прекрасно знаем на примере январских событий.

«Конституционная реформа: развеется ли туман сомнений?» — До референдума, объявленного в Казахстане, остаются считанные дни, но, судя по царящим среди наших соотечественников настроениям, далеко не все верят в то, что он станет прологом больших перемен. В чем причина такого недоверия и есть ли от него противоядие? Об этом наш разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

NOVGAZ . COM . Арыстан ЖУАСОВ – «Репетиции Кантара» — Как на событиях «Жанаозена– 2011», «Земельных протестах– 2016» и террористической атаке, в том же 2016-ом, на Актобе обкатывались технология и тактика захвата власти в январе 2022 года. Почти год назад telegram-канал «Нурсултанский соловей», ранее оперировавший под названием «Uzyn Qulaq», опубликовал два любопытных поста, посвященных брату первого президента РК Болату НАЗАРБАЕВУ и племяннику Кайрату САТЫБАЛДЫ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Тайные «кукловоды» госпереворота в Казахстане» — Убийства, насилие, погромы, анархия и, в конечном итоге, захват власти. В чем заключался главный мотив январских беспорядков, и кто ими руководил? Обычные бандиты, профессиональные боевики или деструктивные проповедники? Расследование «кровавого января» еще идет, однако общество уже вынесло свой вердикт. Военные эксперты, общественники, политологи, очевидцы тех событий едины в своем мнении – без сомнений все мы стали свидетелями попытки госпереворота.

EXCLUSIVE . KZ . «Будет ли бойкот референдума?» — В стране угрожающе приближается то, что власти называют «референдумом». Несмотря на то, что это подается как «глоток свежего воздуха», все громче звучат призывы к его бойкотированию. Насколько это реально и что за этим может последовать?.. Таким образом, значительная часть казахстанцев не собирается участвовать в референдуме. Одни это делают по привычке, другие – из-за въевшегося в сознание недоверия к власти и ее инициативам, третьи – просто с силу своей инфантильности. Астана, конечно, пытается как-то пробудить «гражданскую сознательность», но пока, судя по промежуточным рейтингам и опросам, получается у нее это не очень эффективно.

INFORMBURO . KZ . «Токаев легко обыгрывает возможных оппонентов» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ высказался о президенте и предстоящем референдуме — Последние время в социальных сетях и некоторых СМИ активно продвигается тезис о том, что президент Токаев якобы «не контролирует ситуацию в стране», «настроен на полумеры», а предложенные им поправки к Конституции – «фикция». Так ли это? Президент в январе показал себя жёстким, решительным и ответственным руководителем, не только разрушив замыслы заговорщиков и перехватив инициативу, но и решительно начав модернизацию страны. В это понятие входят как политико-правовые реформы, так и огромная работа по демонополизации власти.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как Қаңтар изменил Казахстан» — Несколько последних месяцев регулярно появляются сообщения, как всемогущие еще вчера люди лишаются должностей, бизнеса и отправляются в следственный изолятор. Люди эти были настолько сильны, что только из-за рубежа, на безопасном расстоянии можно было без риска для свободы упоминать их имена. Сегодня бывший президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил, что 5 июня пойдет на референдум, и рассказал о своей поддержке политики Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Этот вынужденный реверанс в сторону действующего президента выглядит как злая ирония судьбы – на референдум в числе прочих вынесен вопрос о лишении Назарбаева конституционных привилегий и статуса.

KAZPRAVDA . KZ . «Чем грозит Казахстану «лихорадка» мирового продовольственного рынка» — Представители экспертного сообщества констатируют, что в сложившихся новых геополитических условиях зерно становится «новым оружием», каким ранее считались в основном энергоносители. Решения крупных игроков рынка, например об ограничении экспорта, могут взвинчивать цены, а, следовательно, использоваться в качестве аргументов в политических дискуссиях. В этой ситуации наиболее разумной стратегией для Казахстана видится максимальное повышение эффективности производства основных продуктов питания для удовлетворения собственных потребностей, наращивание экспортного потенциала и твердое отстаивание своих экономических интересов на международной арене.

IA — CENTR . RU . «Казахстан сохраняет свою позицию по Евразийскому союзу» — «#Казахстан в отношении ЕАЭС придерживается максимально взвешенной и прагматичной позиции. С одной стороны, это позволяет сигнализировать западным партнерам страны, что углубления интеграции не будет и все процессы будут идти в русле развития экономики. С другой, периодически играть на настроениях населения, объясняя существующие проблемы в экономике участием Казахстана в ЕАЭС», – заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН в интервью…

NG . RU . «Казахстан пострадал от санкций» — Экономический спад в России напрямую затронет Казахстан, который потеряет в этом году почти процент своего ВВП. Замедление экономического роста в Казахстане произойдет из-за сокращения инвестиционной активности и торговли с Россией. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) ждут сокращения выпуска в добывающей и обрабатывающей промышленности, так как около половины экспорта Казахстана в Россию составляла продукция металлургии. Для обсуждения способов выживания в условиях санкций в Москву для встречи с премьером Михаилом МИШУСТИНЫМ прилетел премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ.

KURSIV . KZ . «Количество «белых» майнеров в Казахстане выросло вдвое» — 49% легальных криптодобытчиков размещают свое оборудование в южных областях страны. Лидирует Алматы, где зарегистрировано 87 предприятий. На втором месте по числу цифровых фермеров Нур-Султан. За три месяца 2022 года количество действующих и заявивших о начале работы криптодобытчиков в Казахстане удвоилось (до 248 компаний). Kursiv.media выяснил, в каких регионах предпочитают регистрироваться майнеры и сколько из них платят налоги.

FORBES . KZ . «Как учёные нашли сотни древних рецептов казахских блюд» — Айгерим МУСАГАЖИНОВА, ученый-этнограф, уже 13 лет занимается изучением казахской кухни. И в 2018 году вышла в свет ее книга «Казахская кухня. Вкусы. Традиции». В книгу вошло 50 рецептов блюд. Но в ее копилке – в разы больше. Вместе с коллегами из Казахской академии питания она целый год ездила по Казахстану, изучая кухню во всех уголках страны.

TIME . KZ . «Семь лет для 27 минут удовольствия» — В Алматы открыли две новые станции метро — народ встречал составы овациями. 30 мая, 10.00, пересечение проспекта Абая и улицы Бауыржана Момышулы. Люди спускаются в подземку. Конечная на данный момент станция, названная именем героя битвы под Москвой, уже работает. Здесь чуть раньше (пока не было ни горожан, ни журналистов) успел побывать предусмотрительный аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ… Район спальный, густонаселенный, понять людей можно: запуска двух станций они ждали почти семь лет (давно я не видела столько счастливых лиц)!

«Музейная резкость» — Подрядчик, фигурирующий в уголовном деле экс-министра культуры и спорта, признан недобросовестным и отстранен от госзакупок. Арестован на два месяца Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ. Об этом стало известно в минувшие выходные. Санкцию на арест выдал следственный суд, а это означает, что проводящая расследование антикоррупционная служба представила веские причины изолировать высокопоставленного чиновника и у нее есть определенные доказательства его вины.

LITER . KZ . «Реальность или «пустышка»? Экономист поставил под сомнение обещания о пенсионном возрасте в Казахстане» — Не первый год в стране обсуждается вопрос снижения пенсионного возраста. Особенно общественники активизировались, когда с 2018 года начали поэтапно увеличивать его для женщин. Вот уже несколько недель в Сети муссируются новости о том, что вопрос таки стоит на повестке в правительстве. Решение, возможно, озвучат уже к концу года. Экономист Айдар АЛИБАЕВ сомневается, что Кабмин пойдет на такой шаг. В беседе с корреспондентом эксперт привел свои доводы на этот счет.

CARAVAN . KZ . «Какие нарушения нашли в казахстанской «школе на миллиард»» — В середине февраля наша газета писала о том, как в Кызылорде новая школа оказалась в центре скандала. Родители жаловались, что лифт, установленный в здании школы для маломобильных деток, с момента ввода в эксплуатацию школы не действует. Но в ходе мониторинга лифт оказался делом третьим, он был в исправности, и его как раз собирались запустить. А общественников удивили детская и спортивная площадки во дворе школы, созданные из подручных средств, не работающие дорогущие лингафонные кабинеты и оборудование в столовой.

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